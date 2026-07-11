Costa Rica buscará a sus futuros expertos en ciberseguridad: Cybersec Challenge 2026 reunirá a estudiantes y profesionales en una competencia nacional

Los participantes resolverán desafíos inspirados en escenarios reales de ciberseguridad mediante una competencia Capture The Flag. Cortesía: Universidad Fidélitas

La creciente digitalización de empresas, instituciones públicas y servicios ha convertido la ciberseguridad en una de las áreas de mayor demanda a nivel mundial. En ese contexto, Costa Rica realizará este mes el Cybersec Challenge 2026, una competencia que busca fortalecer el talento nacional y preparar a la próxima generación de especialistas capaces de enfrentar las amenazas que afectan a la infraestructura digital.

La actividad se llevará a cabo los próximos 17 y 18 de julio en la Universidad Fidélitas, institución que será sede de esta iniciativa organizada por Cybersec Cluster, organización que reúne a empresas, universidades, entidades públicas y actores del ecosistema tecnológico para impulsar el desarrollo de talento, promover la innovación y fortalecer las capacidades del país en materia de ciberseguridad.

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El evento combinará entrenamiento intensivo, aprendizaje colaborativo y una competencia técnica basada en escenarios similares a los que enfrentan diariamente los profesionales encargados de proteger sistemas informáticos, redes y datos sensibles.

Durante dos jornadas presenciales, los participantes tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades técnicas y analíticas, además de fortalecer competencias como el trabajo en equipo, la comunicación y la toma de decisiones bajo presión.

La primera jornada tendrá formato de campamento, con talleres especializados, actividades de integración y espacios de networking donde los asistentes podrán intercambiar experiencias con expertos del sector tecnológico.

La Universidad Fidélitas albergará el Cybersec Challenge 2026 los días 17 y 18 de julio. Cortesía: Universidad Fidélitas

El segundo día estará dedicado a una competencia Capture The Flag (CTF), una modalidad ampliamente utilizada a nivel internacional para entrenar especialistas en seguridad informática mediante la resolución de retos inspirados en situaciones reales.

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Durante la competencia, los equipos deberán superar desafíos relacionados con seguridad web, criptografía, análisis forense digital, ingeniería inversa (reversing) y otras disciplinas especializadas de la ciberseguridad.

Cada reto exigirá que los participantes analicen vulnerabilidades, identifiquen posibles ataques y desarrollen soluciones en un ambiente controlado que simula incidentes reales.

Para Wilberth Molina, decano de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad Fidélitas, la ciberseguridad dejó de ser un conocimiento reservado para especialistas y hoy constituye una competencia indispensable para proteger la infraestructura tecnológica de organizaciones públicas, privadas y de la ciudadanía.

Según explicó, actividades como el Cybersec Challenge permiten que los participantes desarrollen experiencia práctica en escenarios muy similares a los que encontrarán en el ejercicio profesional, al tiempo que fortalecen habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo colaborativo.

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La creciente sofisticación de los ataques informáticos ha incrementado la demanda de profesionales especializados en prevención, detección y respuesta ante incidentes, una necesidad que también enfrenta Costa Rica en sectores como la banca, la salud, el comercio electrónico, las telecomunicaciones y las instituciones públicas.

La organización informó que los equipos deberán estar conformados por cinco integrantes, aunque únicamente uno de ellos será responsable de completar el proceso de inscripción.

La iniciativa busca fortalecer el talento nacional en una de las áreas de mayor crecimiento dentro del sector tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada participante deberá asistir con su computadora portátil y cada equipo deberá llevar una regleta eléctrica para facilitar el desarrollo de la competencia.

En el caso de los participantes menores de edad, será obligatorio presentar un consentimiento informado firmado por su padre, madre o tutor legal.

La participación en el Cybersec Challenge 2026 será completamente gratuita, aunque los interesados deberán registrarse previamente, ya que los cupos son limitados.

Más allá de premiar a los mejores equipos, la iniciativa busca fortalecer el ecosistema nacional de ciberseguridad mediante la conexión entre estudiantes, universidades, empresas y especialistas del sector, promoviendo el aprendizaje basado en problemas reales y el desarrollo de talento altamente calificado.

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En un contexto donde las amenazas digitales evolucionan constantemente y los ciberataques representan un riesgo creciente para organizaciones de todos los tamaños, este tipo de iniciativas se perfila como una herramienta clave para preparar a los profesionales que estarán encargados de proteger la infraestructura tecnológica del país en los próximos años.