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Los mayores saben lo agudos que son en cada momento, según un estudio

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VIERNES, 10 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Los mayores tienen bastante claro lo agudos que están en cada momento, según un nuevo estudio.

Las autoevaluaciones capturadas por los relojes inteligentes coincidían estrechamente con el rendimiento cerebral real de los mayores en entornos cotidianos en tiempo real, según informaron recientemente investigadores en la revista Neuropsychology.

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"Descubrimos que las impresiones momento a momento de las personas sobre sus capacidades cognitivas estaban estrechamente alineadas con su rendimiento real", dijo la investigadora senior Sarah Tomaszewski Farias, profesora de neurología en la Universidad de California-Davis.

"Esto podría ayudar a una posible detección más temprana del deterioro cognitivo y del riesgo de Alzheimer que las pruebas cognitivas estándar", afirmó en un comunicado de prensa.

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Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 162 estudiantes de último curso con una edad media de 72 años. Todos los participantes estaban preocupados por fallos en su memoria o capacidad de pensamiento, pero habían obtenido puntuaciones dentro de los límites normales en pruebas cognitivas estándar.

Durante una semana, los participantes recibieron indicaciones en un Apple Watch cuatro veces al día, pidiéndoles que valoraran su nitidez y su estado de ánimo. El reloj también proporcionaba breves tareas cognitivas para probar su velocidad de procesamiento y atención.

"Normalmente, en una clínica o en un entorno de investigación, hacemos pruebas a la gente y les piden que digan retrospectivamente cuántos problemas tienen con la memoria. Muchas veces, sus resultados de las pruebas y cómo perciben su problema de memoria no están correlacionados", explicó Tomaszewski Farias.

Pero este método captó tanto la capacidad intelectual de las personas --como su propia evaluación de sus capacidades-- en tiempo real.

"Cuando los participantes realizaban pruebas cognitivas y evaluaban su agudeza mental, ocurría a lo largo del día -- ya fuera haciendo tareas domésticas o de compras", explicó Tomaszewski Farias. "Estábamos capturando su cognición en tiempo real, en lugar de que vinieran a una clínica donde todo está muy tranquilo y en un entorno artificial y artificial."

Los resultados mostraron que la percepción de su propia agudeza mental por parte de las personas coincide con su rendimiento real. Cuando sentían que estaban un poco más apagados de lo habitual, sus resultados en pruebas cognitivas mostraron una ligera bajada.

Esta percepción era independiente de su estado de ánimo, añadieron los investigadores. Sentirse deprimido no influía en su autoevaluación de su agudeza mental ni en el rendimiento real de su cerebro.

"Fue emocionante descubrir que el estado de ánimo no jugaba un papel importante en la relación entre cómo se sentían, lo agudos que se sentían y cómo se desempeñaban en la prueba cognitiva", dijo Tomaszewski Farias. "Esto sugiere que medir la cognición subjetiva en el momento puede ser más sensible al rendimiento cognitivo objetivo -- y menos afectado por la depresión que medido en la clínica o el laboratorio."

El equipo también descubrió que la hora del día afectaba al pensamiento, con un pensamiento más agudo al principio del día.

"A menudo decimos a los pacientes en la clínica que hagan cosas que son más exigentes cognitivamente antes en el día", añadió Tomaszewski Farias. "Este estudio potencialmente apoya tales recomendaciones."

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene consejos para mantener la mente alerta.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de California-Davis, 2 de julio de 2026

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