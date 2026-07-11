“Messi, el rey del fútbol caminando”: el análisis de dos reconocidos diarios sobre el brillante nivel del capitán argentino en el Mundial

El mundo del fútbol se rinde ante las actuaciones de Lionel Messi (REUTERS/Claudia Greco)

La actuación de Lionel Messi a los 39 años en su sexta Copa del Mundo no está pasando por alto en el planeta. El capitán de la selección argentina afrontará los cuartos de final como el máximo goleador del certamen con 8 tantos, al igual que el crack francés Kylian Mbappé (27 años) y con uno más que el potente artillero noruego Erling Haaland (25 años). La pregunta que buscaron responder dos de los diarios más prestigiosos es simple: ¿cómo lo hace?

En el artículo del diario británico The Telegraph titulado “Lionel Messi: el rey indiscutible del fútbol caminando”, el periodista Sam Dean buscó resolver este interrogante: “Nunca antes en la historia de la Copa del Mundo un jugador de campo tan veterano como Lionel Messi había tenido un impacto tan espectacular”, sentenció. “En un deporte cada vez más exigente físicamente, ¿cómo lo consigue Messi?“, sembró como disparador.

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Para el cronista inglés, la contestación a ese interrogante se hace “evidente” si uno deja de mirar la pelota durante las presentaciones de la Albiceleste y miras los movimientos del número 10: “Pronto te darás cuenta de que Messi pasa la mayor parte del tiempo en el campo prácticamente parado o caminando”.

Dean enumera que Messi ya era el mejor en regates, pases y remates, pero ahora además se convirtió en el “futbolista que camina con mayor eficacia”. En esa línea, destaca como su “mayor superpoder” la capacidad para “conservar energía y elegir el momento preciso” para involucrarse en la ofensiva. Leo aparece en “ráfagas breves” y tiene un grupo de compañeros que se “sacrifican físicamente” para que él pueda “preservar la energía que le queda”.

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Messi ocupó el último puesto en distancia recorrida por 90 minutos entre todos lus futbolistas en la fase de grupos del Mundial (REUTERS/Issei Kato)

Los datos que difundió la FIFA indican que la Pulga recorrió 35.868 metros en total entre sus cinco partidos (en uno ingresó desde el banco). El 64% (22.958 metros) de ese camino que recorrió los realizó a “ritmo de ‘zona uno’, que se sitúa entre 0 y 7 km/h”. El periodista aseguró que Telegraph llevó a cabo el “experimento” de cronometrar cada vez que Messi corría durante un tramo específico del duelo de 16avos de final contra Cabo Verde. En un lapso de 15 minutos del complemento, “el tiempo total que pasó corriendo en ese lapso fue de tan sólo 51 segundos”, por lo que trazaron un paralelismo que, aunque carece de exactitud, plantea que “en un partido completo de 90 minutos, eso equivale a unos cinco minutos de carrera”.

Más allá de que matizó que no es una “medida científica” porque “diferentes momentos y rivales requieren diferentes niveles de esfuerzo”, el cronista explicó que la métrica sirve para “ilustrar lo lentamente que se mueve Messi en este Mundial”. Este análisis está lejos de ser una crítica, más bien lo contrario: busca entender la inteligencia de Messi para seguir aportando su brillantez a los 39 años.

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Los números que ponen a Leo como el jugador con más goles en fase de grupos se contraponen a los que indican que ocupó el “último puesto en distancia recorrida por 90 minutos” en esa instancia: “Se trata de un jugador tan inteligente, que juega en un equipo tan subordinado a él, que, literalmente, marca el mayor número de goles con el menor esfuerzo”.

Messi, afirma, hizo en total 298 carreras a gran velocidad. Una notable diferencia en ese rubro con el resto de los goleadores del torneo: Harry Kane (realizó 600), Vinícius Júnior (514), Ousmane Dembélé (477), Mikel Oyarzabal (461), Kylian Mbappé (336) y Erling Haaland (314), aunque el nórdico no jugó uno de los partidos de su seleccionado.

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Lionel Messi y el arte de analizar el desarrollo del partido en una fracción de segundos (REUTERS/Carlos Barria)

La diferencia está en la capacidad de elegir en qué momentos debe exigir su físico: ante Egipto, con el 0-2 en el marcador, el rosarino de 39 años fue “el jugador con más toques, disparos, regates y ocasiones de gol del partido” desde el minuto 76 en adelante. En los cuatro partidos previos, Leo había intentado 15 regates. Sólo contra Egipto sumó 9 más a esas cifras. Aunque el ejemplo habitual, que marca su notable injerencia, se resumen en el primer gol ante Cabo Verde tras una “repentina explosión de velocidad y un desmarque a la espalda” para marcar la habilitación de Licha Martínez: “Desde que Messi inició su carrera hasta que el balón entró en la portería, sólo transcurrieron tres segundos. Esos tres segundos son todo lo que Messi necesita”.

Este método funciona, según su lupa, por la “propia capacidad de Messi para leer el juego e identificar los espacios” pero también porque “los otros nueve jugadores de campo estén dispuestos a compensar la falta de movimiento de Messi con su propio esfuerzo y actitud”, con Rodrigo De Paul como “principal protector”. El Motorcito recorrió 34.679 metros en 121 minutos menos que los que sumó Messi, mientras que Alexis Mac Allister y Enzo Fernández acumularon cada uno unos 50.000 metros.

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En su reflexión final, aclara que los otros jugadores “corren a toda velocidad, sudan y se dejan la piel hasta el agotamiento” por su capitán: “Se trata de una plantilla al completo que existe para servir a un solo hombre”, aclara y remarca que de otro lado Messi “ha correspondido a esa confianza y ese esfuerzo con la brillantez que ha demostrado con el balón”. Días atrás, el propio Messi había contado el humilde mensaje que les dio a sus compañeros cuando celebró en la concentración su cumpleaños 39: “Sé que hacen un esfuerzo extra para que yo pueda seguir compitiendo y lo hacen de corazón, porque lo sienten y no es forzado”.

Lionel Messi convirtió ocho goles y es uno de los máximos goleadores del Mundial (IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff)

Pero el nivel del rosarino también generó otro disparador en el periódico norteamericano The New York Times, que en su sección deportiva The Athletic, produjo un artículo firmado por cuatro periodistas que persiguió la idea de responder también una pregunta: “¿Qué se siente al jugar contra Lionel Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos?”.

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El informe, elaborado por Stuart James, Mark Carey, Charlotte Harpur y Dan Sheldon, inicia con una reflexión contundente que responde al título: “Compartir la cancha con el argentino es uno de los mayores privilegios del fútbol, ​​aunque también puede sentirse como una especie de castigo cuando emprende otra de esas carreras sinuosas que convierten a defensores de clase mundial en el hazmerreír de internet”.

A lo largo del artículo, diferentes futbolistas que se enfrentaron a Messi explicaron el enorme dolor de cabeza que era jugar en su contra. En un aspecto relacionado con el análisis de The Telegraph, los defensores franceses William Gallas y Raphael Varane ejemplificaron su accionar mientras caminaba, una táctica que ya implementaba en sus primeros años.

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“Siempre estaba caminando cuando no tenía el balón, pero mientras caminaba, absorbía toda la información a su alrededor, y luego, cuando recibía el balón, sabía exactamente qué tenía que hacer y adónde tenía que ir. Era como si estuviera en Matrix: veía las cosas antes que nadie”, explicó Gallas.

Varane, que lo enfrentó 21 veces tras su extenso paso por el Real Madrid, añadió: “Hay que comunicarse mucho para saber quién debe hacer qué. La especialidad de Messi era moverse por zonas donde no sabes quién debe defenderlo. ¿El centrocampista? ¿El lateral? ¿El defensa central? Se coloca en una posición que le permite atacar con eficacia. Siempre está en una zona intermedia. Contra él, cuando atacas, es cuando el nivel de alerta está al máximo”.

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"Requiere atención constante e incesante. En medio segundo, puede hacer que algo suceda, y todo lo que yo haya hecho no significaría nada", explicó el colombiano Carlos Sánchez (REUTERS/Issei Kato)

A partir de diferentes entrevistados como Ashley Cole, Ivan Ergic, Andrés Guardado, Gorka Iraizoz, René Meulensteen, entre otros, se desglosan las múltiples facetas en las que Messi “obliga” e “hipnotiza” a sus rivales: de sus vertiginosas gambetas indescifrables a la variedad de pases filtrados y tiros que ejecuta tras un análisis minucioso después de caminar en el verde césped. “Es comprensible que enfrentarse a Messi conlleve cierto misticismo, y eso se manifiesta de muchas maneras diferentes”, indica The Athletic.

Más allá del “temor” que supone chocar con Messi en una cancha, el futbolista que ganó ocho Balones de Oro tiene un costado especial que lo hace diferente. Tristan Muyumba, mediocampista de Atlanta United que tuvo que lidiar con la Pulga en seis oportunidades, reveló que “no es muy hablador”, aunque “te dedica una pequeña sonrisa o te da una palmada en la mano”.

En este contexto, el francés puntualizó en que su forma de actuar lo hace pensar que “no parece tener una opinión muy elevada de sí mismo”. La “accesibilidad” de Messi dentro de la cancha es una faceta extra que se suma a la experiencia de entender qué se siente jugar con Leo dentro de un campo de juego. “Es una bondad que te matará en cuanto Lionel Messi tenga un balón en los pies”, sintetizó The Athletic en una breve conclusión que describe la excelencia del rosarino.