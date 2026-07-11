El COVID leve puede provocar problemas oculares ocultos a largo plazo

VIERNES, 10 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Los médicos están arrojando nueva luz sobre una afección del ojo oculto que puede desarrollarse incluso tras un caso leve de COVID.

Los investigadores afirman que un número creciente de pacientes experimenta dolor ocular intenso, sensibilidad a la luz, dificultad para leer y dificultad para enfocar meses -- o incluso años -- después de la infección.

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Sin embargo, los exámenes oculares rutinarios suelen parecer normales.

"Descubrimos que los problemas experimentados por los afectados no eran detectables mediante pruebas estándar", dijo el investigador Neil Lagali, profesor de oftalmología experimental en la Universidad de Linköping, en Suecia. "Tuvimos que realizar exámenes especializados para detectar desviaciones. Las piezas del puzzle encajaron y encontramos explicaciones para los síntomas."

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Para un nuevo estudio, publicado el 8 de julio en la revista Nature Communications, su equipo utilizó microscopios de alta potencia para comparar los ojos de 132 personas que habían tenido COVID leve -- la mayoría con problemas oculares persistentes.

También realizaron pruebas avanzadas en muestras de lágrimas.

Entre quienes presentan síntomas oculares, los investigadores descubrieron inflamación continua y daño a los nervios que controlan múltiples funciones oculares.

También encontraron que las pupilas de algunos pacientes dejaban entrar demasiada luz, mientras que otros desarrollaron una forma inusual de ojos cruzados, lo que sugiere problemas en el control muscular ocular.

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Los síntomas eran tan graves que 1 de cada 3 pacientes reportó estar de baja médica a tiempo completo o parcial.

"Estas personas están realmente luchando en su vida diaria. Ahora sabemos qué les pasa a los ojos y tenemos varias pistas sobre cómo la COVID-19 pudo haber causado estos problemas", dijo Lagali.

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Los autores esperan que estos hallazgos conduzcan a un mejor diagnóstico y a tratamientos efectivos.

Más información

La Academia Americana de Oftalmología tiene más información sobre COVID-19 y salud ocular.

FUENTE: HealthDay TV, 10 de julio de 2026