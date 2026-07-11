República Dominicana: Detienen a “Cara Cortada” acusado de tráfico de drogas y partición en un incidente armado

Autoridades capturaron en La Vega a Tito José M. alias "Ney" y/o "Cara Cortada", acusado de tráfico de drogas y participación en un incidente donde resulto herido de bala un ciudadano de nacionalidad haitiana. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público (MP) informaron este viernes la detención de Tito José M., conocido como "Ney" y/o “Cara Cortada”, en una operación llevada a cabo en el sector La Cigua, La Vega.

El individuo era buscado por las autoridades desde hace varias semanas por su presunta implicación en el tráfico de estupefacientes y su participación en un hecho violento en el que resultó herido de bala un ciudadano de nacionalidad haitiana. Según información oficial, la captura se realizó durante una labor de inteligencia operativa desarrollada en esa provincia.

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Durante el operativo, agentes de la DNCD y miembros del MP localizaron a Ney y/o Cara Cortada en las inmediaciones de un solar baldío, donde intentó evadir a las autoridades a bordo de una motocicleta.

La DNCD sostuvo que el detenido tenía tres antecedentes previos por tráfico y venta de sustancias narcóticas. (Cortesía: Dirección Nacional Antidrogas)

Detención tras persecución de “Cara Cortada”

La persecución concluyó con su arresto y posterior registro, en el cual se le incautó una funda y un envase plástico con varias porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso de 333 gramos, así como 73 envolturas de un vegetal, presunta marihuana, que sumaban 50 gramos. Además, los agentes hallaron en su poder 6,225 pesos dominicanos (0.11 USD), un teléfono celular y otras pertenencias personales.

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La DNCD detalló que contra el detenido existía una orden de arresto emitida por violaciones a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. También se le vincula a un incidente reciente en el que un nacional haitiano resultó herido de bala.

Las autoridades señalaron que el detenido cuenta con tres antecedentes previos por tráfico y venta de sustancias narcóticas. Su historial lo posiciona como uno de los microtraficantes más conocidos de la zona, de acuerdo con la información recopilada por la Dirección Nacional de Control de Drogas.

El comunicado oficial señala que la intervención se enmarca en el fortalecimiento de las labores de inteligencia y persecución del microtráfico, una estrategia articulada entre la DNCD y el Ministerio Público para combatir la venta y distribución de sustancias ilícitas en diferentes provincias del país.

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El operativo en La Cigua, La Vega, forma parte de un conjunto de acciones focalizadas en sectores considerados como puntos críticos para el tráfico de drogas a nivel local. Las autoridades dominicanas mantienen vigilancia constante en colaboración con otras instituciones estatales, para identificar y desarticular redes dedicadas a la venta de estupefacientes.

La DNCD sostuvo que el detenido tenía tres antecedentes previos por tráfico y venta de sustancias narcóticas. (Cortesía: Dirección Nacional Antidrogas))

De igual manera, la DNCD señaló que el material decomisado será remitido a la institución correspondiente para su análisis. Por su parte, el Ministerio Público confirmó que será presentado ante la Jurisdicción de Atención Permanente de La Vega, donde se le conocerán medidas de coerción en las próximas horas.

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La investigación sobre el hecho en que resultó herido el ciudadano haitiano continúa abierta, con el objetivo de identificar a otros posibles implicados y determinar la responsabilidad penal correspondiente. Según las autoridades, la detención de Tito José M. representa un avance en los esfuerzos para reducir los delitos asociados al microtráfico y la violencia derivada del control territorial de sustancias ilícitas.