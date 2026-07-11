República Dominicana

República Dominicana: Detienen a “Cara Cortada” acusado de tráfico de drogas y partición en un incidente armado

Un operativo permitió la captura de un hombre con antecedentes por narcotráfico, señalado además por su implicación en un hecho de violencia que dejó herido a un ciudadano haitiano, según informaron autoridades dominicanas

Guardar
Google icon

Autoridades capturaron en La Vega a Tito José M. alias "Ney" y/o "Cara Cortada", acusado de tráfico de drogas y participación en un incidente donde resulto herido de bala un ciudadano de nacionalidad haitiana. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público (MP) informaron este viernes la detención de Tito José M., conocido como "Ney" y/o “Cara Cortada”, en una operación llevada a cabo en el sector La Cigua, La Vega.

El individuo era buscado por las autoridades desde hace varias semanas por su presunta implicación en el tráfico de estupefacientes y su participación en un hecho violento en el que resultó herido de bala un ciudadano de nacionalidad haitiana. Según información oficial, la captura se realizó durante una labor de inteligencia operativa desarrollada en esa provincia.

PUBLICIDAD

Durante el operativo, agentes de la DNCD y miembros del MP localizaron a Ney y/o Cara Cortada en las inmediaciones de un solar baldío, donde intentó evadir a las autoridades a bordo de una motocicleta.

La DNCD sostuvo que el detenido tenía tres antecedentes previos por tráfico y venta de sustancias narcóticas. (Cortesía: Dirección Nacional Antidrogas)
La DNCD sostuvo que el detenido tenía tres antecedentes previos por tráfico y venta de sustancias narcóticas. (Cortesía: Dirección Nacional Antidrogas)

Detención tras persecución de “Cara Cortada”

La persecución concluyó con su arresto y posterior registro, en el cual se le incautó una funda y un envase plástico con varias porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso de 333 gramos, así como 73 envolturas de un vegetal, presunta marihuana, que sumaban 50 gramos. Además, los agentes hallaron en su poder 6,225 pesos dominicanos (0.11 USD), un teléfono celular y otras pertenencias personales.

PUBLICIDAD

La DNCD detalló que contra el detenido existía una orden de arresto emitida por violaciones a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. También se le vincula a un incidente reciente en el que un nacional haitiano resultó herido de bala.

Las autoridades señalaron que el detenido cuenta con tres antecedentes previos por tráfico y venta de sustancias narcóticas. Su historial lo posiciona como uno de los microtraficantes más conocidos de la zona, de acuerdo con la información recopilada por la Dirección Nacional de Control de Drogas.

El comunicado oficial señala que la intervención se enmarca en el fortalecimiento de las labores de inteligencia y persecución del microtráfico, una estrategia articulada entre la DNCD y el Ministerio Público para combatir la venta y distribución de sustancias ilícitas en diferentes provincias del país.

El operativo en La Cigua, La Vega, forma parte de un conjunto de acciones focalizadas en sectores considerados como puntos críticos para el tráfico de drogas a nivel local. Las autoridades dominicanas mantienen vigilancia constante en colaboración con otras instituciones estatales, para identificar y desarticular redes dedicadas a la venta de estupefacientes.

La DNCD sostuvo que el detenido tenía tres antecedentes previos por tráfico y venta de sustancias narcóticas. (Cortesía: Dirección Nacional Antidrogas))
La DNCD sostuvo que el detenido tenía tres antecedentes previos por tráfico y venta de sustancias narcóticas. (Cortesía: Dirección Nacional Antidrogas))

De igual manera, la DNCD señaló que el material decomisado será remitido a la institución correspondiente para su análisis. Por su parte, el Ministerio Público confirmó que será presentado ante la Jurisdicción de Atención Permanente de La Vega, donde se le conocerán medidas de coerción en las próximas horas.

La investigación sobre el hecho en que resultó herido el ciudadano haitiano continúa abierta, con el objetivo de identificar a otros posibles implicados y determinar la responsabilidad penal correspondiente. Según las autoridades, la detención de Tito José M. representa un avance en los esfuerzos para reducir los delitos asociados al microtráfico y la violencia derivada del control territorial de sustancias ilícitas.

Temas Relacionados

NarcotráficoTráfico de drogasMicrotráficoRepública DominicanaDirección Nacional de Control de Drogas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Centroamérica y República Dominicana ante su nuevo mapa demográfico: menos nacimientos, más salidas y ciudades al límite entre tráfico y alimentos

El Día Mundial de la Población encuentra a la región con familias más pequeñas y una edad promedio que empieza a moverse. La urbanización acelera la presión sobre transporte y abastecimiento. Un dato de 2025 ordena el cambio

Centroamérica y República Dominicana ante su nuevo mapa demográfico: menos nacimientos, más salidas y ciudades al límite entre tráfico y alimentos

El dictador Ortega abre las puertas de Nicaragua a militares chinos y profundiza su alianza con el régimen de Xi Jinping

“Para China el acceso militar representa un importante beneficio estratégico por su cercanía con Estados Unidos”, explicó a Infobae el investigador Robert Evan Ellis

El dictador Ortega abre las puertas de Nicaragua a militares chinos y profundiza su alianza con el régimen de Xi Jinping

Joven costarricense de 24 años murió tras ser apuñalado por su pareja mientras iba en bicicleta

El Juzgado Penal de Cartago ordenó seis meses de prisión preventiva contra un hombre de 35 años, sospechoso de matar a su pareja sentimental en Tobosi de El Guarco. El caso permanece bajo investigación como un presunto homicidio calificador

Joven costarricense de 24 años murió tras ser apuñalado por su pareja mientras iba en bicicleta

Condenan a hombre a 36 años de prisión por violar y abusar sexualmente de dos niñas en zona norte de Costa Rica

Los hechos ocurrieron durante varios años en una vivienda ubicada en San Joaquín de Cutris. Las víctimas rompieron el silencio en 2023, luego de permanecer bajo amenazas del agresor

Condenan a hombre a 36 años de prisión por violar y abusar sexualmente de dos niñas en zona norte de Costa Rica

La cooperación española prevé destinar unos 304.9 millones de dólares a Guatemala entre 2026 y 2030

El monto anunciado supone un incremento frente al período anterior y, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, apunta a sostener una relación de largo plazo alineada con la Agenda 2030 y las prioridades nacionales

La cooperación española prevé destinar unos 304.9 millones de dólares a Guatemala entre 2026 y 2030

TECNO

Así puedes liberar espacio en WhatsApp sin borrar tus conversaciones

Así puedes liberar espacio en WhatsApp sin borrar tus conversaciones

Los rostros creados con IA inspiran más confianza

El vacío regulatorio que te permite viajar gratis en Waymo y probar su nuevo robotaxi

Cómo crear cuadernos de estudio en Gemini: la IA de Google te ayuda a prepararte para tus exámenes

¿Cuál es el precio de las principales criptomonedas de hoy 11 de julio?

ENTRETENIMIENTO

Dakota y Elle Fanning celebran sus nominaciones a los Emmy con un logro que ya es historia familiar

Dakota y Elle Fanning celebran sus nominaciones a los Emmy con un logro que ya es historia familiar

Margaret Qualley responde sobre la ruptura con Jack Antonoff: “No hubo infidelidad”

Productor de Taylor Swift borró por error su invitación a la boda: pensó que era spam

Las novias y romances de Lamine Yamal: así ha sido la vida amorosa de la estrella de España en el Mundial 2026

Taylor Swift pagó más de 160.000 dólares a Nueva York por el permiso de su boda en el Madison Square Garden

MUNDO

Mojtaba Khamenei advirtió que habrá “venganza” por la muerte de su padre y predecesor: “No morirán pacíficamente”

Mojtaba Khamenei advirtió que habrá “venganza” por la muerte de su padre y predecesor: “No morirán pacíficamente”

Persecución política en Turquía: detuvieron al alcalde del mayor distrito de Ankara en otra operación contra la oposición

El tifón Bavi impactó en China, Taiwán y Japón: casi 2 millones de evacuados y al menos 90 heridos

Pakistán instó al régimen de Irán a mantener la paz en Medio Oriente: “Subrayamos la necesidad imperiosa de moderación”

El líder chino Xi Jinping y el dictador norcoreano Kim Jong-un reivindicaron la amistad “sellada con sangre” entre los regímenes