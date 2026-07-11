La Cámara de Comercio respalda el convenio del Metro Riel por su impacto en la movilidad de los guatemaltecos

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez; junto con el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo y la embajadora del Reino Unido en Guatemala, Juliana Correa. (Gobierno de Guatemala) (Gobierno de Guatemala)

El Gobierno de Guatemala y el Reino Unido firmaron este jueves un Memorando de Entendimiento para el desarrollo del Metro Riel, un acuerdo de cooperación técnica que la Cámara de Comercio de Guatemala respaldó por su potencial para transformar la movilidad en el área metropolitana, reducir tiempos de traslado y crear condiciones para el crecimiento económico y la atracción de inversión.

La entidad empresarial sostuvo en un comunicado que la ejecución del proyecto tendría efectos sobre la competitividad nacional y sobre la calidad de vida de millones de personas que a diario enfrentan congestionamiento vial. También afirmó que este tipo de obras de infraestructura favorecen la creación de oportunidades para la población.

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Según la Cámara de Comercio de Guatemala, el convenio constituye un avance concreto hacia una de las principales iniciativas de infraestructura impulsadas por la administración del presidente Bernardo Arévalo. La institución agregó que el acuerdo es un paso para materializar un sistema de transporte orientado a mejorar la conectividad entre distintos puntos del área metropolitana.

Un tren del Metro Riel de Guatemala avanza sobre un viaducto elevado con coloridos murales, mientras el tráfico fluye por la calle inferior rodeada de edificios urbanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo abre una cooperación técnica para planificar y ejecutar el Metro Riel

El memorando suscrito entre ambos gobiernos marca el inicio de una cooperación bilateral en materia de infraestructura y proyectos prioritarios. El Ejecutivo señaló que el Reino Unido aportará experiencia técnica para el desarrollo del Metro Riel bajo un esquema de cooperación entre gobiernos, concebido como punto de partida para la planificación y ejecución de la obra.

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Arévalo afirmó que la firma del acuerdo “nos obliga a tomar decisiones con transparencia y sin corrupción”. También remarcó que el país no está delegando una tarea, sino asociándose con un socio que “nos puede apoyar con la experiencia y el conocimiento” para que en el futuro pueda asumir grandes obras de infraestructura.

El mandatario añadió que las decisiones correctas, planificadas y con fundamento técnico y científico “nos acercan o conectan”. Señaló además que el Metro Riel no nació en su gobierno, sino que responde a una necesidad identificada hace décadas y frenada en el pasado por incapacidad y falta de voluntad para pensar en términos nacionales.

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La embajadora británica vinculó el proyecto con una relación bilateral más estrecha

La embajadora del Reino Unido en Guatemala, Juliana Correa, dijo que el acuerdo representa un paso importante en la relación bilateral entre los dos países. Explicó que ese avance se apoya en valores compartidos, confianza mutua y el compromiso de generar prosperidad para los ciudadanos.

Correa sostuvo que la firma “tiene un significado que va más allá del documento”. Añadió que expresa la decisión de ambos gobiernos de trabajar de manera más estrecha, compartir conocimiento y experiencia, e intercambiar mejores prácticas para apoyar prioridades comunes.

La Cámara señaló que el avance del proyecto representa una oportunidad para fortalecer la infraestructura de transporte del país. La institución reiteró su reconocimiento a las iniciativas que promuevan el desarrollo y la modernización de Guatemala.

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