La IA puede detectar cicatrices de esclerosis múltiple en el cerebro que antes eran invisibles

VIERNES, 10 de julio de 2026 (HealthDay News) -- La inteligencia artificial (IA) puede ayudar a los médicos a encontrar lesiones cerebrales previamente invisibles relacionadas con la esclerosis múltiple, lo que podría mejorar su capacidad para seguir la progresión de la enfermedad, según un nuevo estudio.

La materia gris del cerebro juega un papel clave en la progresión de la EM , pero las resonancias magnéticas convencionales no pueden detectar lesiones causadas por enfermedades que se forman allí.

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Sin embargo, un proceso impulsado por IA de reciente desarrollo puede "detectar" estas lesiones ocultas comparando las diferencias entre las resonancias magnéticas individuales del cerebro de un paciente, informaron los investigadores el 7 de julio en la revista Communications Medicine.

"Si miras los escaneos originales, generalmente no puedes ver las lesiones corticales, pero la IA generativa es muy poderosa porque puede observar entre los escaneos y detectar pequeñas diferencias entre ellos", dijo el investigador principal Michael Dwyer, profesor asociado de neurología e informática biomédica en la Universidad de Buffalo en Nueva York.

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"Porque detecta esas pequeñas discrepancias, la IA puede revelar que algo va mal ahí, que el tejido no se comporta como un tejido sano", dijo Dwyer en un comunicado de prensa.

Los investigadores desarrollaron el nuevo proceso combinando múltiples técnicas de procesamiento de imágenes y luego lo probaron en resonancias magnéticas de un ensayo clínico para la EM que incluyó a más de 700 pacientes.

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El estudio encontró entre 15 y 20 lesiones cerebrales previamente invisibles en la materia gris de cada paciente, lo que supone más de 11.000 para todo el conjunto de datos, según el estudio.

"Detectar lesiones corticales previamente invisibles en las resonancias magnéticas convencionales heredadas tiene importantes implicaciones para la investigación y la atención clínica de la EM", dijo el investigador principal Dr. Robert Zivadinov en un comunicado de prensa. Es director del Centro de Análisis de Neuroimagen de Buffalo en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas Jacobs de la Universidad de Buffalo.

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"La capacidad de ver por primera vez estos indicadores previamente ocultos de la progresión de la EM, incluyendo el deterioro cognitivo y la discapacidad, es un avance importante", dijo Zivadinov.

Por ejemplo, ahora los investigadores pueden probar la eficacia de fármacos existentes y nuevos para la EM basándose en cómo previenen lesiones de sustancia gris. Anteriormente, los fármacos para la EM solo podían probarse para evaluar su eficacia en la prevención de lesiones de sustancia blanca, que sí aparecen en las resonancias convencionales.

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"Este trabajo, que ha revelado que hay mucha patología invisible en el cerebro, tendrá un impacto tremendo para revisar datos de ensayos clínicos anteriores y también para los futuros", dijo Zivadinov.

La investigación contó con el apoyo parcial de la farmacéutica Genentech, que financió el ensayo clínico que recopiló los datos de la resonancia magnética utilizados para probar la IA.

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Más información

La Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple tiene más información sobre el uso de la resonancia magnética para diagnosticar la EM.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Buffalo, 7 de julio de 2026