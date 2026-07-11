Salud

El consumo diario de bebidas energéticas puede amenazar la salud renal

Una farmacéutica clínica advierte que la ingesta habitual en la mañana suma carga por estimulantes, sal y endulzantes, con posibles efectos en la hidratación, la tensión arterial y la aparición de cálculos

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Primer plano de una mano vertiendo líquido de una lata azul y plateada a un vaso transparente con hielo y una bebida ámbar en un ambiente oscuro de bar.
El consumo diario de bebidas energéticas puede aumentar la carga sobre los riñones por la cafeína, los estimulantes, los azúcares añadidos y el sodio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar bebidas energéticas todas las mañanas puede añadir presión a los riñones por su contenido de cafeína, otros estimulantes, azúcares añadidos y sodio, según la farmacéutica clínica Ayesha Gulzar en VeryWell Health. Un estudio publicado en Nutrients sobre 75 productos comercializados en Estados Unidos halló además cafeína en el 100% de los casos y una alta presencia de vitaminas del grupo B.

El consumo diario o prolongado de estas bebidas por la mañana puede elevar la presión arterial, favorecer la deshidratación, aumentar el riesgo de cálculos renales y asociarse en algunos casos con lesión renal aguda, según la experta. Por separado, el estudio de Nutrients describió la composición de 55 bebidas energéticas y 20 shots energéticos, sin evaluar daño renal en personas.

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Qué ingredientes predominan en las bebidas energéticas

El estudio de Nutrients revisó los paneles nutricionales de esos productos para identificar perfiles comunes de ingredientes. El promedio fue de 18,2 ingredientes por producto, de los cuales 15 incluían mezclas patentadas con cantidades no reveladas de algunos componentes.

La cafeína apareció en el 100% de los productos, con una media de 174,4 mg, según Nutrients. También fueron frecuentes la vitamina B6, presente en el 72% de los casos, y las vitaminas B3 y B12, cada una en el 67%.

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Un joven vierte bebida de una lata plateada sin etiqueta en un vaso con alcohol y hielo, sobre una barra de madera con luces de neón.
Las bebidas energéticas revisadas por Nutrients tuvieron un promedio de 18,2 ingredientes y 15 productos incluyeron mezclas patentadas con componentes no revelados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los valores medios declarados para varias vitaminas superaron la referencia diaria. Nutrients registró 366,9% del valor diario para la vitamina B6, 121,44% para la B3, 5.244,5% para la B12 y 113,6% para la B5.

La taurina apareció en el 37,3% de los productos analizados, aunque sus cantidades no se detallaron. El estudio concluyó que la cafeína y las vitaminas B tienen una presencia extendida y que muchas formulaciones superan el valor diario recomendado para esas vitaminas.

Por qué el consumo frecuente puede afectar la función renal

Ayesha Gulzar explicó en VeryWell Health que el uso diario o prolongado de bebidas energéticas por la mañana puede elevar la presión arterial. Cuando esa presión se mantiene alta, los vasos sanguíneos de los riñones pueden sufrir tensión y daño con el paso del tiempo.

Ese daño vascular puede traducirse en una reducción de la función renal, según VeryWell Health. La publicación añadió que, aunque un consumo ocasional puede ser en general seguro en adultos sanos, el uso regular puede contribuir a factores que aumentan la carga sobre los riñones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ayesha Gulzar advirtió que el consumo frecuente de bebidas energéticas puede elevar la presión arterial y afectar la función renal con el paso del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma fuente también menciona otros componentes frecuentes en estas bebidas, entre ellos azúcares añadidos y sodio. Esa combinación, sumada a la cafeína y a otros estimulantes, forma parte de los factores de riesgo que describe el texto.

El papel de la deshidratación y la guaraná

La cafeína actúa como diurético natural y aumenta la producción de orina, indicó VeryWell Health. Cuando se consume en grandes cantidades a través de bebidas energéticas y no se acompaña con una ingesta suficiente de agua, el riesgo de deshidratación puede aumentar.

La guaraná aparece en muchas de estas bebidas y puede reforzar ese efecto estimulante. Según VeryWell Health, contiene entre dos y cinco veces la concentración de cafeína presente en los granos de café.

La hidratación adecuada resulta necesaria para la función renal, de acuerdo con la misma fuente. Cuando el cuerpo se deshidrata, los riñones deben esforzarse más para aumentar la eliminación de minerales y productos de desecho por la orina.

Una mujer sentada en un sofá con una bebida energética, un vaso de agua y envoltorios de alimentos sobre una mesa de madera.
La cafeína de las bebidas energéticas actúa como diurético y puede favorecer la deshidratación si no se acompaña con una hidratación suficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

VeryWell Health añadió que la deshidratación grave o de largo plazo puede causar lesión renal en algunos casos. Ese punto no forma parte de los resultados del estudio de Nutrients, que se limitó a describir la composición de los productos.

Cálculos renales y posibles casos de lesión aguda

El consumo excesivo de bebidas energéticas puede contribuir a la formación de cálculos renales, señaló VeryWell Health. La publicación vinculó ese riesgo con formulaciones que contienen ciertos ingredientes por encima de la cantidad diaria recomendada.

Uno de los mecanismos señalados por VeryWell Health es el elevado contenido de fructosa de estas bebidas. De acuerdo con la publicación, este azúcar favorece el aumento del ácido úrico y del oxalato en la orina, especialmente en personas con resistencia a la insulina o diabetes.

La información disponible todavía no permite definir con precisión qué personas afrontan más riesgo, aunque la fuente señala como posibles factores una ingesta alta de cafeína, la falta de hidratación y la combinación de varios ingredientes.

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