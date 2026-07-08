Cuánto melón se puede comer por día y cuáles son los riesgos de consumirlo en exceso

El melón aporta agua, fibra y pocas calorías, por lo que se consume con frecuencia cuando suben las temperaturas (Magnific)

Su sabor dulce y refrescante, junto con su alto contenido en agua, la convierte en una opción habitual. Isabel Sánchez, nutricionista de Blua de Sanitas, en diálogo con Women’s Health, recomienda disfrutar el melón en su versión entera, no en zumo, para aprovechar mejor sus propiedades nutricionales y todo su aporte en fibra. Esta fruta aporta menos calorías que otros postres, ya que permite hidratarse y alcanzar la sensación de saciedad sin añadir muchas calorías a la dieta.

Desde el punto de vista nutricional, el melón ofrece una combinación de nutrientes. Sánchez destaca la presencia de potasio, vitamina C y folatos. El potasio es clave para mantener el equilibrio de líquidos y favorecer el funcionamiento muscular.

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La vitamina C contribuye a proteger el organismo frente al daño oxidativo y apoya la función inmunitaria. La fibra que contiene el melón ayuda a prolongar la sensación de saciedad y a mejorar el tránsito intestinal, haciendo que su consumo regular sea compatible con una alimentación equilibrada.

El melón contiene potasio, vitamina C y folatos, nutrientes que contribuyen al equilibrio de líquidos y a la función inmunitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto melón se recomienda por día

Para aprovechar los beneficios del melón sin riesgos, la especialista recomienda consumir entre 150 y 200 gramos diarios, lo que equivale a dos rodajas pequeñas. Esta cantidad resulta adecuada como postre o merienda dentro de una dieta variada, permitiendo disfrutar del melón sin que desplace otras frutas o alimentos necesarios.

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Integrar el melón en este rango facilita mantener el equilibrio nutricional y aprovechar todos sus nutrientes. Si alguna vez se consume una cantidad mayor, como 250 o 300 gramos, no representa un problema mientras la dieta general siga siendo equilibrada.

Sánchez aclara que no existe una cantidad exacta a partir de la cual el melón sea perjudicial, pero recomienda no sobrepasar los 400 o 500 gramos diarios de forma habitual. Superar este umbral puede llevar a que el melón sustituya a otros alimentos importantes, lo que afectaría la variedad de la dieta.

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El consumo habitual de más de 400 o 500 gramos de melón puede desplazar otros alimentos y reducir la variedad de la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa si se consume en exceso

El consumo excesivo de melón puede generar molestias digestivas. Entre los síntomas más habituales se encuentran la hinchazón, los gases, el dolor abdominal y la diarrea, especialmente si se ingiere muy frío, en grandes cantidades o de forma rápida.

Según Sánchez, estas molestias suelen aparecer en personas que sobrepasan frecuentemente las recomendaciones o presentan cierta sensibilidad digestiva, por lo que es preferible moderar la ingesta.

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Otro aspecto a considerar es el aumento de la carga de azúcares simples en la dieta al consumir grandes cantidades de melón. Esto es relevante en personas con diabetes o resistencia a la insulina, que deben controlar su consumo de hidratos de carbono para evitar descompensaciones. Abusar de una sola fruta, además, puede desplazar otros grupos de alimentos como proteínas, verduras, legumbres o cereales integrales, y desequilibrar la alimentación a medio plazo.

Las personas con diabetes, resistencia a la insulina o enfermedad renal deben ajustar el consumo de melón por su aporte de azúcares simples y potasio (Freepik)

Quiénes deben tener precaución

Sánchez subraya que en personas sanas el melón puede integrarse en la dieta diaria sin mayores restricciones, siempre que se consuma dentro de los límites recomendados.

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En casos de diabetes mal controlada o resistencia a la insulina, es fundamental ajustar la cantidad de melón según las indicaciones de un profesional de la salud. Así se evita un exceso de hidratos de carbono, que podría complicar el control glucémico.

Las personas con enfermedad renal deben prestar atención a la cantidad de potasio que consumen, ya que el melón contiene este mineral y podría ser necesario limitar su ingesta. Asimismo, quienes padecen colon irritable, digestiones delicadas o tendencia a la hinchazón pueden experimentar molestias si toman grandes cantidades de melón, sobre todo si lo consumen muy frío o antes de acostarse. En estos casos, la recomendación es individualizar el consumo y consultar con un especialista cuando sea necesario.

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