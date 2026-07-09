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Pakistán pidió a Estados Unidos e Irán cumplir el memorando de entendimiento y evitar una nueva escalada

El llamado se produjo tras la reanudación de los enfrentamientos entre ambos países y en medio de nuevas declaraciones de Donald Trump sobre el futuro del acuerdo

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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, junto al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, antes del inicio de las conversaciones técnicas entre Washington y Teherán en Bürgenstock, Suiza
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, junto al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, antes del inicio de las conversaciones técnicas entre Washington y Teherán en Bürgenstock, Suiza

Pakistán exhortó este miércoles a Estados Unidos e Irán a cumplir los compromisos asumidos en el Memorando de Entendimiento de Islamabad y a actuar con moderación, después de que se reanudaran los enfrentamientos entre ambos países y el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que el acuerdo alcanzado el mes pasado había llegado a su fin.

El gobierno pakistaní, que participó como mediador en las conversaciones, insistió en preservar el entendimiento alcanzado para contener el conflicto y mantener abierto el estrecho de Ormuz.

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En un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán sostuvo que el memorando continúa siendo la base para avanzar hacia la estabilidad regional.

Pakistán insta a todas las partes a cumplir sus respectivos compromisos en virtud del Memorando de Entendimiento (MdE) de Islamabad, el cual sigue siendo una base duradera para el entendimiento, el respeto mutuo y la prosperidad compartida en la región y más allá”, señaló la cancillería.

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Además del llamado a respetar el documento firmado por ambas partes, Islamabad pidió evitar nuevas acciones que profundicen la crisis. En ese sentido, la declaración añadió que el país insta a “que todas las partes actúen con moderación”, en referencia a la necesidad de reducir las tensiones tras los nuevos intercambios militares registrados en la región.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, saluda al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, durante una ceremonia oficial de bienvenida en Islamabad (AP/Archivo)
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, saluda al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, durante una ceremonia oficial de bienvenida en Islamabad (AP/Archivo)

El Memorando de Entendimiento de Islamabad fue alcanzado el mes pasado como un acuerdo interino de 14 puntos entre Estados Unidos e Irán. Entre sus principales objetivos figuraban el cese de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas. El entendimiento fue presentado como un mecanismo temporal para crear condiciones que permitieran avanzar hacia negociaciones más amplias.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por el deterioro de la situación y reclamó el regreso inmediato al diálogo. El secretario general, António Guterres, pidió que Washington y Teherán retomen las conversaciones para evitar una nueva escalada del conflicto.

Durante una conferencia de prensa, su portavoz, Stéphane Dujarric, transmitió el mensaje del jefe de la ONU. “El secretario general insta a todas las partes a ejercer la máxima moderación (...) y tomar medidas inmediatas para desescalar”, afirmó.

Según explicó Dujarric, Guterres considera que el resurgimiento de los combates pone en peligro los avances diplomáticos obtenidos en las últimas semanas.

El secretario general está alarmado por la reanudación de los enfrentamientos militares en el Golfo. Los incidentes que hemos presenciado en las últimas 24 horas amenazan con hacer fracasar los avances diplomáticos logrados”, declaró.

El secretario general de la ONU, António Guterres, interviene durante una reunión sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear (REUTERS/Archivo)
El secretario general de la ONU, António Guterres, interviene durante una reunión sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear (REUTERS/Archivo)

El máximo responsable de la ONU también instó a ambos gobiernos a resolver sus diferencias mediante negociaciones y no a través de acciones militares. De acuerdo con su portavoz, Guterres pidió reanudar “urgentemente” las conversaciones y reiteró que una nueva expansión del conflicto tendría “consecuencias catastróficas” tanto para Medio Oriente como para la economía y la estabilidad internacional.

Las declaraciones del secretario general se conocieron después de que Trump asegurara que el entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán ya no seguía vigente. El mandatario sostuvo que el intercambio de ataques registrado durante las últimas horas modificó por completo el escenario que había permitido alcanzar el acuerdo temporal.

Durante una rueda de prensa al finalizar la cumbre de la OTAN en Ankara, Trump defendió la campaña militar estadounidense contra Irán y afirmó que los objetivos relacionados con el programa nuclear iraní habían sido alcanzados.

Lo más importante es que gente loca no tenga acceso a armas nucleares, y eso es lo que hemos conseguido”, declaró.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa durante la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara, Turquía (REUTERS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa durante la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara, Turquía (REUTERS)

El presidente estadounidense reiteró además que su administración no permitirá que Irán desarrolle armamento nuclear. “Irán no puede tener un arma nuclear. Lo llamo ‘desnuclearizar Irán’, y eso es lo que ha pasado. Nunca van a tener un arma nuclear”, sostuvo.

Trump también se refirió a las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido y aseguró que ese material permanece inaccesible tras los bombardeos contra instalaciones nucleares.

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