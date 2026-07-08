La vitamina C intravenosa podría mejorar la recuperación de pacientes con traumatismo

MARTES, 7 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Las personas que han resultado gravemente heridas en un accidente podrían tener un menor riesgo de muerte si los médicos les administran vitamina C, según una nueva revisión de evidencias.

Dosis elevadas de vitamina C intravenosa (IV) parecen reducir el riesgo de muerte y sepsis en pacientes con traumatismos, según informaron recientemente investigadores en la revista BMJ Military Health.

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La vitamina C incluso podría acortar las estancias hospitalarias tras una lesión, según los investigadores.

"Esta revisión demuestra evidencia positiva pero limitada que apoya el posible papel de la vitamina C intravenosa en el tratamiento de pacientes traumatismos", escribió el equipo de investigación liderado por el Dr. Nandesh Patel del Departamento Académico de Trauma y Ortopedia Militar del NHS en Birmingham, Reino Unido.

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Para la revisión, los investigadores analizaron seis estudios previos de vitamina C en dosis altas que involucraron a casi 5.200 pacientes.

Traumatismos graves --huesos rotos, heridas graves y similares-- desencadena una respuesta compleja en las víctimas, según los investigadores en notas de fondo.

La vitamina C podría contrarrestar plausiblemente los efectos negativos de esta respuesta, aumentando la presión arterial, regulando el flujo sanguíneo a los tejidos y neutralizando radicales libres perjudiciales, según los investigadores.

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Desafortunadamente, el cuerpo agota rápidamente sus reservas de vitamina C en respuesta a una lesión, según los investigadores.

Los resultados mostraron que, al aumentar los niveles de vitamina C en pacientes hospitalizados con traumatismos, el riesgo de muerte se redujo en un 28% hasta el 86%.

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Las personas también pasaban menos tiempo recuperándose en el hospital si recibían vitamina C, y un estudio encontró que la probabilidad de que estos pacientes fueran dados de alta en menos de un mes, más del doble.

Los pacientes que recibieron vitamina C intravenosa también presentaron tasas más bajas de sepsis.

"En general, nuestros hallazgos demuestran evidencia de posibles beneficios en el uso de vitamina C en dosis altas en el manejo de pacientes con traumatismos", pero la variación en los efectos reportados "sugiere que los efectos del tratamiento pueden depender del contexto en lugar de generalizarse a todas las enfermedades críticas", escribieron los investigadores.

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Sin embargo, los estudios generalmente usaron vitamina C junto con otros tratamientos, por lo que es difícil distinguir los efectos directos de la vitamina, según los investigadores.

Además, ninguno de los estudios investigó el momento o la dosis óptima de vitamina C, según los investigadores.

"Estas limitaciones metodológicas limitan la capacidad de sacar conclusiones firmes sobre los protocolos de tratamiento óptimos para aprovechar los posibles beneficios de la vitamina C y contribuyen a la baja certeza de la evidencia identificada en esta revisión", señalaron.

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Sin embargo, el equipo añadió que "incluso pequeñas reducciones en mortalidad, sepsis, insuficiencia orgánica o necesidades de cuidados críticos podrían utilizarse para considerar su uso en entornos operativos actuales, proporcionando una justificación clara para futuras investigaciones específicas de trauma antes de su adopción clínica."

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre la vitamina C.

FUENTES: BMJ Group, comunicado de prensa, 30 de junio de 2026; BMJ Military Health, 30 de junio de 2026