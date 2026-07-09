Honduras: Familia de Angie Peña denuncia irregularidades e inactividad en investigación de su desaparición

Autoridades ofrecen una recompensa por información que permita ubicar al ciudadano estadounidense. (FOTO: Infobae)

A más de cuatro años de la desaparición de Angie Samantha Peña Melgares, sus familiares denunciaron una serie de presuntas irregularidades, omisiones e inactividad dentro del proceso investigativo, mientras continúan exigiendo respuestas sobre el paradero de la joven hondureña.

El pronunciamiento surge luego de que la Policía Nacional incluyera al ciudadano estadounidense Antony Frank Grayson en la lista de los más buscados de Honduras, al ser señalado dentro de las investigaciones relacionadas con el caso.

Grayson permanece prófugo de la justicia hondureña y cuenta con una orden de captura por los delitos de trata de personas en la modalidad de venta de personas y asociación para delinquir.

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Las autoridades ofrecen una recompensa de 300 mil lempiras para quienes brinden información que permita ubicarlo y capturarlo.

Antony Frank Grayson fue incluido por la Policía entre los más buscados de Honduras. (FOTO: Radio Progreso)

Familia exige mayores acciones

A través de un comunicado, la familia de Angie Peña reconoció que la incorporación de Grayson en la lista de los más buscados representa un avance, pero aseguró que todavía existen muchas preguntas sin responder.

Los familiares señalaron que durante estos años han enfrentado lo que consideran falta de acciones efectivas por parte de las instituciones encargadas de investigar el caso.

Según denunciaron, han observado un “letargo sospechoso” en el proceso pese a la información y elementos recopilados desde la desaparición de la joven.

Además, indicaron que en diferentes momentos han cuestionado el trabajo realizado por instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

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Denuncian posibles intimidaciones

En el comunicado, la familia también advirtió sobre supuestos intentos de intimidación contra personas relacionadas con la investigación.

Según sus declaraciones, individuos vinculados a estructuras criminales estarían buscando presionar a testigos e investigadores con el objetivo de obstaculizar los avances del caso.

Asimismo, denunciaron campañas de desinformación y desprestigio que, aseguran, buscan afectar la credibilidad de quienes han colaborado con las autoridades.

Los familiares reiteraron que su principal objetivo continúa siendo encontrar a Angie y lograr que se esclarezcan todos los hechos relacionados con su desaparición.

“Queremos a Angie Peña Melgares de vuelta a casa”, expresaron.

Familiares pidieron fortalecer las acciones para esclarecer completamente el caso. (FOTO: Tu Nota)

La familia denunció supuestos intentos para obstaculizar el avance de las investigaciones. (FOTO: Tu Nota)

La familia recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)solicitó al Estado de Honduras adoptar medidas urgentes para continuar la búsqueda y localización de Angie Peña.

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Según los familiares, la información reunida durante estos años, incluyendo testimonios y otros elementos de investigación, debe ser utilizada para avanzar en el proceso.

También insistieron en que el caso debe ser investigado dentro del contexto de posibles redes de trata de personas.

La desaparición de Angie Peña

Angie Peña desapareció el 1 de enero de 2022 mientras realizaba un paseo en moto acuática en West Bay, Roatán, Islas de la Bahía, durante unas vacaciones familiares.

Inicialmente, el caso fue manejado como un posible accidente marítimo, pero posteriormente las investigaciones cambiaron de dirección.

Las autoridades hondureñas señalaron que la joven habría sido víctima de una estructura vinculada a la trata de personas con operaciones en la zona insular.

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En los últimos años, el Ministerio Público ha presentado acciones judiciales contra varios señalados dentro del caso.

Familiares de Angie Peña denunciaron presuntas irregularidades tras más de cuatro años de investigación. (FOTO: Tu Nota)

Los familiares sostienen que la desaparición de Angie Peña no debe quedar en la impunidad y solicitaron que se profundicen las investigaciones hasta determinar completamente lo ocurrido.

Además, pidieron fortalecer las acciones contra las redes criminales que puedan estar relacionadas con este tipo de delitos.

Mientras tanto, las autoridades mantienen la búsqueda de Antony Frank Grayson y continúan con diligencias para avanzar en uno de los casos de desaparición más conocidos de Honduras en los últimos años.