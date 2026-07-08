El apasionado festejo de Marley con un ex Gran Hermano en el partido de Argentina: “En el tercer gol necesitaba descargar”

El ex Gran Hermano Francisco Delgado besó a Marley en pleno festejo de Argentina: “Perdón, pero en el tercer gol necesitaba descargar”

La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 tras el 3-2 sobre Egipto en Atlanta dejó una escena viral en la tribuna: en medio del festejo del gol de Enzo Fernández en tiempo de descuento, Marley recibió un beso de Francisco Delgado, conocido como el ganador de Gran Hermano 2015 y expareja de Gisela Bernal y Barby Silenzi. La reacción espontánea a la remontada fue recibida con humor por el conductor de Por el mundo Mundial (Telefe).

El episodio ocurrió después de un partido que pasó del 0-2 al triunfo argentino con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. La remontada desató la euforia de los miles de hinchas presentes en el estadio de Atlanta, donde el conductor celebraba abrazado a otros fanáticos.

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Fue él mismo quien compartió las imágenes en su cuenta de Instagram y explicó el origen de la escena. “Perdón @marley_ok, pero en el tercer gol necesitaba descargar. ¡Te amo, Argentina... Te amo, Leo! Amo ser argentino, no puedo más. Soy feliz”, escribió Delgado al publicar el video del festejo.

La secuencia muestra a Marley completamente eufórico tras el tanto que selló la remontada. Entre abrazos, saltos y gritos, el exparticipante del reality se acercó para celebrar con él, lo besa y ambos continúan festejando entre risas junto al resto de los hinchas. “Ja, ja, ja”, escribió el conductor, que se encontraba acompañado por Vicky Xipolitalis en el estadio, como respuesta al posteo de la reacción del ex GH, mostrando que tomó el gesto con mucho humor.

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El presente de Francisco Delgado, recordado por muchos como el campeón de Gran Hermano 2015, transcurre lejos de las cámaras y el escándalo mediático que acompañó sus primeros años de popularidad. Hoy, su día a día transcurre en las aguas de Cozumel, donde encontró una nueva vocación.

Desde hace tiempo, Delgado se desempeña como instructor de buceo en San Miguel de Cozumel, una isla frente a Playa del Carmen. Allí comparte imágenes de su rutina acuática con más de 630.000 seguidores en Instagram, mostrando su vínculo con el océano y la vida marina.

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El campeón de Gran Hermano 2015 se alejó de la televisión y hoy disfruta de la vida marina (Instagram)

Tras ganar el reality en 2015, Delgado vivió un año de cambios drásticos. Durante su estadía en la casa, su expareja Barby Silenzi dio a luz a su hija Elena, y poco después estalló la polémica en los medios cuando se confirmó que Francisco era el padre biológico de Ian, el hijo de Gisela Bernal, quien hasta entonces lo había atribuido a otra persona.

En noviembre de ese año, Delgado mostró públicamente la prueba de ADN y declaró en Infama: “Soy felizmente el papá de Ian, el ADN dio positivo. Voy a hacer las cosas bien. Estoy feliz”. Por entonces, llevaba una vida nómada y decía haber conocido 46 países.

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En ese momento, el exparticipante decidió alquilar un departamento en Buenos Aires para poder estar cerca de ambos hijos. Sin embargo, en 2020 se mudó a México, lo que generó tensiones con Bernal.

Francisco Delgado se convirtió en el ganador de Gran Hermano 2015

Dos años después, Bernal lo acusó de no mantener contacto con Ian y de incumplir con sus responsabilidades económicas. “El que quiere estar, está, y el que no quiere estar, no está, y está todo bien porque, por suerte, tiene una súper mamá”, manifestó ella en 2022.

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Con el tiempo, la relación parental se fue recomponiendo. En 2023, Bernal contó: “Con Fran estamos súper bien, la verdad que hemos logrado recomponer un montonazo el vínculo, obviamente siempre con la finalidad de que Ian esté bien y, la verdad, que todo encaminado”.

Hoy, Delgado mantiene una rutina centrada en su trabajo bajo el mar. Suele mostrarse nadando entre tortugas marinas, tiburones, mantarrayas, medusas, lobos marinos, barcos hundidos y peces. En sus palabras: “Vivir cerca del mar me hizo mejor. Más presente. Más simple. El mar no es solo un paisaje. Es vida. Y si alguna vez sentís que algo te falta… el océano te está esperando”.

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