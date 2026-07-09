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Estados Unidos advirtió que 20 buques de guerra patrullan Medio Oriente mientras Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán

El Comando Central estadounidense hizo el anuncio horas después de que el presidente declarara “terminado” el memorando de alto el fuego firmado el 17 de junio y amenazara con bombardear infraestructura civil iraní

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FOTO DE ARCHIVO: Dos F/A-18 Super Hornet despegan de la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln, de la clase Nimitz de la Armada de los Estados Unidos, en apoyo de la Operación Furia Épica, un ataque contra Irán desde una ubicación no revelada, el 3 de marzo de 2026 Armada de los Estados Unidos/Distribución vía REUTERS
FOTO DE ARCHIVO: Dos F/A-18 Super Hornet despegan de la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln, de la clase Nimitz de la Armada de los Estados Unidos, en apoyo de la Operación Furia Épica, un ataque contra Irán desde una ubicación no revelada, el 3 de marzo de 2026 Armada de los Estados Unidos/Distribución vía REUTERS

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) anunció este miércoles que más de 20 buques de guerra de la Armada estadounidense patrullan las aguas de Medio Oriente, en la jornada más tensa desde que Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para cesar las hostilidades a mediados de junio. El despliegue se produce mientras el presidente Donald Trump, desde la cumbre de la OTAN en Ankara, declaró ese acuerdo “terminado” y amenazó con una nueva oleada de ataques sobre Irán durante la noche del miércoles.

“Hoy, más de 20 buques de guerra de la Armada de EEUU patrullan las aguas de todo el Medio Oriente, mientras las fuerzas del Centcom continúan promoviendo la seguridad y la estabilidad regional”, publicó el organismo en sus redes sociales, acompañando el mensaje con imágenes del despliegue.

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El anuncio llegó horas después de que el Centcom confirmara haber golpeado más de 80 objetivos en el sur de Irán durante la noche del martes, en respuesta a los ataques de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra tres buques mercantes en el estrecho de Ormuz. Los blancos incluyeron sistemas de defensa aérea, radares costeros, capacidades antimisil y más de 60 embarcaciones menores de la IRGC. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, precisó que también se atacaron instalaciones subterráneas de drones y misiles, así como centros de vigilancia utilizados para hostigar el tráfico marítimo.

Trump fue más allá en sus amenazas desde Ankara. Además de advertir sobre posibles ataques nocturnos, planteó la posibilidad de “tomar el control” de la isla de Jarg, terminal petrolera por la que transita el 90% de las exportaciones de crudo iraní, y amenazó con bombardear plantas eléctricas y de desalinización. El presidente calificó a los líderes iraníes de “escoria” y “gente enferma” y descartó la utilidad de las negociaciones, aunque reconoció que sus enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, desean continuar las conversaciones.

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El portaaviones USS Gerald R. Ford abandona Oriente Medio tras diez meses de despliegue, reduciendo la presencia militar de Estados Unidos en la región (AP Foto/John Clark, Archivo)
El portaaviones USS Gerald R. Ford abandona Oriente Medio tras diez meses de despliegue, reduciendo la presencia militar de Estados Unidos en la región (AP Foto/John Clark, Archivo)

Irán rechazó la responsabilidad del quiebre. El portavoz del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, principal negociador de Teherán, acusó a Washington de haber violado el memorando en reiteradas ocasiones, citando la reimposición de sanciones al petróleo iraní y las amenazas de nuevos bombardeos. El Ministerio de Relaciones Exteriores añadió las acciones israelíes en el Líbano como otra violación del acuerdo e indicó que Irán tomará “todas las medidas que considere necesarias” para proteger sus intereses.

El origen del conflicto actual se remonta al 17 de junio, cuando Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian firmaron en Islamabad un memorando que puso fin formalmente a una guerra iniciada el 28 de febrero con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel. El acuerdo fijaba un alto el fuego de 60 días para negociar asuntos de fondo: el programa nuclear iraní, la administración del estrecho de Ormuz y el descongelamiento de activos iraníes en el exterior. Desde entonces, los avances han sido nulos y los incidentes en el estrecho no han cesado.

Los mercados reaccionaron de inmediato: el Brent subió un 6% hasta situarse en torno a los 78 dólares por barril. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó los ataques y exigió la libre navegación en Ormuz como condición “crucial para los 32 aliados” de la Alianza, por cuyas aguas fluye el 20% del petróleo mundial.

La escalada ocurre mientras Irán celebra las exequias del líder supremo Alí Khamenei, fallecido en los ataques de finales de febrero. Si Trump ejecuta la amenaza sobre la isla de Jarg o la infraestructura civil, el conflicto entraría en una fase cualitativamente distinta: una que los mercados energéticos y la diplomacia regional difícilmente podrían absorber sin consecuencias duraderas.

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