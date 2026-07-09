La Justicia de Salta imputó a un hombre por los incendios en Cafayate

Dos bomberos forestales trabajan arduamente para extinguir un incendio en la zona de Cafayate, Salta, rociando agua sobre la tierra quemada y los troncos humeantes.

La Justicia de Salta imputó a un hombre de 32 años por dos incendios dolosos que arrasaron más de 200 hectáreas de bosque nativo y pastizales en la localidad de Cafayate, en el suroeste provincial. El auxiliar fiscal Juan Pablo Miralpeix, en representación de la Fiscalía Penal de Cafayate, formalizó los cargos contra el acusado como presunto autor de los hechos previstos en el artículo 186 del Código Penal, en concurso real.

Los focos investigados se registraron el 13 de mayo y el 7 de junio de 2026 en un sector de bosque nativo y pastizales de la matrícula catastral N.º 6524, propiedad de Finca El Monte S.A., en inmediaciones del Aeródromo Gilberto Lavaque. En ambas oportunidades debieron intervenir Bomberos Voluntarios, Brigadistas Forestales, efectivos de la Policía de la Provincia y vecinos, quienes trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y frenar su propagación hacia otros sectores del predio.

PUBLICIDAD

La magnitud del desastre motivó que el Concejo Deliberante de Cafayate declarara el Estado de Emergencia Ambiental por Incendios Forestales en todo el departamento, medida que estará vigente durante 18 meses. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la intendenta Rita Guevara, y desde entonces la fiscalía orientó sus diligencias a determinar si el origen del fuego respondía a una acción intencional, a una conducta negligente o a causas naturales.

Según la hipótesis fiscal, la investigación reunió un conjunto de elementos de convicción que permitieron atribuir provisionalmente la autoría de ambos hechos al imputado. Entre las pruebas recabadas figuran denuncias, declaraciones testimoniales, informes de la División Brigada de Investigaciones N.º 6, relevamientos del lugar, registros audiovisuales, análisis de telefonía celular, georreferenciación de dispositivos móviles, impactos de antenas e individualización del vehículo que el acusado utilizaba habitualmente.

PUBLICIDAD

La Justicia de Salta imputó a un hombre de 32 años por dos incendios dolosos en Cafayate que arrasaron más de 200 hectáreas de bosque nativo y pastizales

La pesquisa también estableció, siempre según la versión fiscal, que el hombre frecuentaba el sector donde se produjeron los incendios para realizar extracción de leña, conocía los caminos internos del predio y mantenía conflictos vinculados con el uso de esos terrenos. Distintos testimonios incorporados al expediente señalan que el imputado habría reconocido su participación en el siniestro de mayo y manifestado su intención de provocar otro en el mismo lugar.

La fiscal Sandra Rojas, quien supervisó el avance del operativo sobre el terreno y recorrió la zona afectada junto a la intendenta Guevara y autoridades de Defensa Civil, había advertido en declaraciones recogidas por Infobae que las pérdidas ambientales eran “impactantes” y “muy difíciles de dimensionar”, con brasas que aún permanecían latentes bajo las cenizas semanas después de iniciado el primer foco.

PUBLICIDAD

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva al señalar que el imputado registra una condena de ejecución condicional dictada en octubre de 2025, que persisten riesgos procesales y que aún restan producir diversas medidas probatorias, entre ellas relevamientos y recepción de nuevos testimonios. La defensa particular negó la participación del acusado en los hechos.

Tras escuchar a ambas partes, la jueza de Garantías tuvo por formalizada la imputación y dispuso la prisión preventiva por 30 días bajo la modalidad de arresto domiciliario. Además, impuso la prohibición de mantener comunicación con cualquier persona vinculada a la causa.

PUBLICIDAD

El operativo de emergencia desplegado en la región involucró a la Brigada Nacional Centro, los Bomberos Voluntarios de Cafayate, los Bomberos de la Policía de Salta y personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), bajo coordinación de la Subsecretaría de Defensa Civil. Las cuadrillas trabajaron con recursos terrestres y aéreos: camiones cisterna, motobombas y aviones hidrantes turbohélice de más de 3.000 litros de capacidad, que realizaron más de 23 vuelos para combatir el avance de las llamas.

El ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, subrayó el alcance del daño sobre el entorno: “El daño ambiental es cuantioso y sumamente importante porque estos bosques son protectores del avance de los médanos, reguladores de temperatura y lluvia; es parte del ecosistema muy finito que tenemos acá”.

PUBLICIDAD

El presidente de los Bomberos Voluntarios de Cafayate, Gabriel Domingo, advirtió sobre las consecuencias a largo plazo: “Para reforestar necesitaríamos planificar un sistema de riego, porque el recurso más escaso que tiene Cafayate es el agua”. Domingo explicó que la alta temperatura del siniestro produce esterilidad del suelo y genera una capa de ceniza que dificulta el retorno de nutrientes. Algunos brigadistas sufrieron quemaduras leves e inhalación de humo durante las tareas de extinción.

Las condiciones meteorológicas agravaron el panorama a lo largo de todo el operativo. El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo alertas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que superaron los 90 km/h, sin pronóstico de lluvias para los días siguientes. Las autoridades no registraron daños en viviendas ni pérdidas de animales, aunque reconocieron que las consecuencias sobre el entorno natural son de largo alcance.

PUBLICIDAD