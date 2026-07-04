Las enfermedades cardiovasculares exigen vigilancia desde la mediana edad y no solo en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud del corazón y del sistema circulatorio ya no es un asunto exclusivo de la vejez. Recientes evidencias científicas y análisis de expertos publicados por The Times encienden las alarmas: las enfermedades cardiovasculares exigen una vigilancia estrecha a partir de la mediana edad.

Modificar las rutinas cotidianas, desde la intensidad del ejercicio hasta la composición de la dieta, resulta indispensable para frenar riesgos silenciosos que afectan de forma directa tanto al corazón como a las funciones cerebrales.

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De hecho, la comunidad médica internacional coincide en que proteger el organismo implica combinar controles periódicos de marcadores básicos con hábitos de vida saludables, ya que el uso de fármacos como las estatinas —útiles para regular el colesterol y la presión arterial en adultos con obesidad— no sustituyen la prevención activa.

El motor del cuerpo y el riesgo en la mediana edad

El corazón es un órgano de alta resistencia: late unas 100.000 veces al día y bombea cerca de cinco litros de sangre por minuto. John Brewer, profesor de ciencias del deporte en la University of the West of Scotland, explicó a The Times que es, esencialmente, una bomba diseñada para adaptar el suministro sanguíneo a las demandas del cuerpo. Como cualquier músculo, responde a la actividad física ganando fuerza y eficiencia cuanto más se utiliza.

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El corazón es un órgano de alta resistencia por la frecuencia con la que late cada día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, este engranaje puede deteriorarse prematuramente debido a factores como el tabaquismo, el consumo de alcohol, el exceso de peso, el sedentarismo, el colesterol elevado y la hipertensión.

Al respecto, el cardiólogo y electrofisiólogo Jonathan Behar señaló que el estrechamiento progresivo de las arterias reduce el flujo de sangre hacia los órganos vitales, un proceso silencioso que da origen a las cardiopatías y que, además, impacta en el cerebro.

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Un informe del Global Council on Brain Health ya había advertido que la hipertensión y el colesterol alto elevan drásticamente el riesgo de pérdida de memoria y demencia en etapas posteriores de la vida.

Nutrición y mitos sobre el alcohol y los suplementos

La alimentación es uno de los pilares más eficaces para mitigar el riesgo cardiovascular. Expertos citados por The Times resumen una pauta general e integral: una dieta cardiosaludable debe ser equilibrada, abundante en verduras, frutas, legumbres y frutos secos, con presencia de pescado y porciones reducidas de carne roja. Asimismo, se aconseja sustituir las grasas saturadas de origen animal por grasas poliinsaturadas.

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Un estudio de la McMaster University, publicado en el European Heart Journal, reafirmó que el consumo moderado de lácteos enteros junto a una dieta rica en vegetales y pescado protege el sistema circulatorio.

Una dieta cardiosaludable con verduras, frutas, legumbres, frutos secos, pescado y menos carne roja ayuda a proteger el sistema circulatorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la otra acera, la evidencia presentada en el congreso de la European Society of Cardiology apuntó a los peligros de los alimentos ultraprocesados: una investigación con 10.000 mujeres demostró que quienes consumían más estos productos tenían un 39% más de probabilidad de desarrollar hipertensión. Además, se recuerda que el consumo diario de sal no debe superar los 6 gramos (una cucharadita rasa).

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En cuanto al alcohol, los especialistas derriban mitos. Consumir regularmente más de 14 unidades semanales perjudica severamente al corazón. Aunque componentes como los polifenoles del vino tinto poseen un leve efecto antioxidante, este no supera al de las frutas frescas, y cualquier beneficio desaparece al pasar la primera copa.

Respecto a los suplementos, el doctor Behar advirtió que no hay datos lo bastante sólidos para prescribirlos de forma generalizada. Si bien los ácidos grasos Omega-3 cuentan con respaldo científico (The Lancet asoció su uso a la reducción de mortalidad cardiovascular), los expertos matizan que los mejores resultados se obtienen siempre directamente del pescado azul.

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Alternativas naturales como el jugo de remolacha (rico en nitratos que mejoran la función del endotelio) o la cúrcuma por sus propiedades antiinflamatorias siguen bajo estudio con resultados prometedores.

Controles indispensables que salvan vidas

La única manera de detectar anomalías antes de que ocurra un evento grave es a través del monitoreo frecuente. Los expertos recomiendan vigilar tres variables esenciales a partir de los 40 años:

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El colesterol : el exceso de colesterol no HDL o LDL (malo) obstruye las arterias. Se aconseja realizar perfiles lipídicos cada cinco años, evitando los test caseros por su falta de precisión.

La presión arterial : millones de personas en el mundo padecen hipertensión sin saberlo. Los valores normales en adultos menores de 80 años deben situarse entre 90/60 mmHg y 120/80 mmHg.

La frecuencia cardíaca en reposo: monitorear este dato un par de veces por semana es clave. Un estudio publicado en BMJ Open Heart sugirió que los hombres de mediana edad con una frecuencia en reposo de 75 latidos por minuto duplican el riesgo de muerte por enfermedad coronaria en comparación con aquellos con frecuencias menores.

Los expertos recomiendan controlar colesterol, presión arterial y frecuencia cardíaca en reposo a partir de los 40 años para detectar anomalías a tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio idóneo: de la fuerza a los isométricos

Para mantener las arterias sanas, el mínimo indispensable según los expertos es acumular 40 minutos de actividad física cinco veces por semana. El ejercicio aeróbico ayuda a que el cuerpo traslade el colesterol perjudicial al hígado para su eliminación, pero los nuevos enfoques clínicos también destacan la importancia de la fuerza y la flexibilidad.

Una revisión en el British Journal of Sports Medicine, liderada por el investigador Jamie O’Driscoll, concluyó que los ejercicios isométricos (como la plancha o las sentadillas sostenidas contra la pared) son los más eficaces para bajar la presión arterial. La recomendación es realizar sesiones cortas manteniendo la posición durante dos minutos.

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Asimismo, los estiramientos pasivos de piernas ayudan a combatir la rigidez arterial que se acentúa en la mediana edad, mejorando el flujo sanguíneo general.

El ejercicio aeróbico, la fuerza, los ejercicios isométricos y la detección de arritmias como la fibrilación auricular forman parte de la prevención cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, los deportes de resistencia extrema no están descartados. Investigaciones de la University College London demostraron que personas que entrenaron para su primer maratón rejuvenecieron biológicamente sus arterias hasta cuatro años. En la mediana edad, la falta de condición física representa un peligro mucho mayor que el exceso de entrenamiento.

Factores de riesgo específicos y señales de alarma

El escenario de riesgo varía según condiciones médicas y biológicas. La fibrilación auricular (una arritmia común que causa palpitaciones, fatiga o mareos) puede elevar drásticamente la probabilidad de sufrir accidentes cerebrovasculares si no se trata a tiempo. El uso de relojes inteligentes se ha convertido en un aliado tecnológico útil para detectar estas irregularidades del ritmo cardíaco.

En las mujeres, la menopausia altera significativamente el perfil de riesgo debido a la caída de los estrógenos, que ejercen un efecto protector natural sobre el corazón. Al respecto, la especialista Louise Newson señaló a The Times que la terapia hormonal sustitutiva por vía transdérmica (parches o geles) disminuye hasta en un 50% los problemas cardíacos a largo plazo si se inicia en la década posterior a la menopausia, sin los riesgos de coágulos asociados a los comprimidos orales.

Los expertos recuerdan de forma unánime que síntomas como el dolor o la opresión en el pecho, el dolor que se extiende hacia los brazos (especialmente el izquierdo) y las palpitaciones fuera de lo normal son motivos de alarma absoluta que exigen atención médica inmediata. La prevención y la respuesta rápida siguen siendo las mejores herramientas para proteger la vida.