Las claves para fortalecer el bienestar psicológico más allá del dinero

El bienestar psicológico depende de factores que van más allá del dinero y de la estabilidad económica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bienestar psicológico depende de algo más que la estabilidad económica, aunque el dinero siga ligado a la tranquilidad de pagar el alquiler y llegar a fin de mes con margen. Según GQ, esa idea se apoya en los planteamientos de la psicoterapeuta Amy Morin en VeryWellMind.

Autoestima, autoaceptación y autonomía

La autoestima, la autoaceptación y el amor propio aparecen como una base del bienestar psicológico y de la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer bloque se concentra en la forma en que cada persona se relaciona consigo misma. La fuente sitúa en ese punto la autoestima, el amor propio y la autoaceptación como una base necesaria para avanzar en el resto de áreas.

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Estar en paz con uno mismo, de acuerdo con el planteamiento recogido por GQ, resulta esencial para construir bienestar. La idea no aparece como un complemento, sino como un punto de partida para sostener los demás elementos.

A eso se suma la autonomía, que Morin no limita al terreno económico. La psicoterapeuta también subraya la necesidad de independencia frente a las “presiones sociales”.

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Propósito de vida y crecimiento personal

El propósito de vida y el crecimiento personal se refuerzan entre sí mediante nuevas experiencias, conocimientos y retos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo grupo reúne dos factores que la fuente presenta como conectados entre sí: el propósito de vida y el crecimiento personal. El texto señala que uno puede impulsar al otro y que la relación funciona en ambos sentidos.

Las nuevas experiencias, los conocimientos y los retos aparecen como motores de ese desarrollo. Ese proceso puede ayudar a encontrar un propósito cuando todavía no está claro.

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A la vez, contar con un objetivo que impulse a actuar puede abrir oportunidades para aprender y mejorar. La lógica que recoge la fuente es circular: avanzar ayuda a encontrar sentido y encontrar sentido empuja a seguir avanzando.

Relaciones positivas y manejo del entorno

Las relaciones sociales positivas fortalecen la salud mental al facilitar la confianza, la empatía, la gratitud y la intimidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer bloque traslada la atención al vínculo con los demás y a la capacidad práctica de ordenar la vida cotidiana. La fuente sostiene que las relaciones sociales positivas mejoran el bienestar al permitir sentir y expresar confianza, empatía, gratitud o intimidad.

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Ese tipo de lazos ocupa un lugar relevante en la salud emocional. GQ añade que establecer vínculos profundos con otras personas forma parte de una vida mejor sustentada en el bienestar psicológico.

Junto a esas relaciones, la lista incluye la capacidad de gestionar el entorno. La fuente la presenta como un apoyo para alcanzar el equilibrio psicológico necesario para una vida más plena.

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Por qué importa el bienestar psicológico

El texto enmarca todos estos factores dentro de la salud mental y les atribuye efectos concretos. Las personas con mayor bienestar psicológico, según la fuente citada por GQ, tienen más probabilidades de vivir más años, gozar de una mejor salud y disfrutar de una mayor calidad de vida.

Según la fuente citada por GQ, un mayor bienestar psicológico se asocia con mejor calidad de vida, conductas saludables y más adaptación al estrés y a los cambios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista también menciona menos problemas sociales y un menor riesgo de enfermedad y mortalidad. A eso añade una mayor inclinación a adoptar conductas saludables, una mejor respuesta al estrés y más facilidad para adaptarse a cambios o contratiempos.

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La fuente también vincula ese equilibrio con prácticas y metas asociadas al sentido de vida. Vivir con propósito, fortalecer vínculos profundos y centrar la atención en lo valioso de la vida aparecen como apoyos concretos para reforzar el equilibrio emocional.

El marco que plantea la revista no reduce el bienestar a una suma de placer o satisfacción momentánea. Lo sitúa en una dimensión más amplia, ligada al sentido personal, la evolución propia y la autorrealización.

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