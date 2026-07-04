Salud

Cuáles son las vitaminas que favorecen la salud pulmonar y dónde hallarlas

El consumo habitual de alimentos ricos en estos micronutrientes mantiene los pulmones sanos y reduce los problemas respiratorios

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Ilustración de pulmones humanos estilizados en colores coral y verde, cubiertos por una cúpula transparente, con hojas y destellos blancos sobre un fondo azul.
La salud pulmonar sostiene el bienestar al asegurar el aporte de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud pulmonar es uno de los pilares fundamentales para el bienestar y la calidad de vida a lo largo de todas las etapas. Los pulmones cumplen la función esencial de suministrar oxígeno al organismo y eliminar el dióxido de carbono, procesos sin los cuales ningún tejido o sistema podría funcionar correctamente. Mantener en óptimas condiciones la función respiratoria no solo permite realizar actividades cotidianas sin dificultad, sino que también previene la aparición de múltiples patologías asociadas a la insuficiencia respiratoria.

Desde una perspectiva preventiva, la salud refleja hábitos y condiciones de vida. Una dieta inadecuada, la falta de actividad física y la exposición a irritantes pueden acelerar el deterioro, mientras que la promoción de entornos libres de humo y la atención a la nutrición emergen como estrategias claves para preservar la capacidad respiratoria. La atención se convierte, por lo tanto, en una prioridad creciente para los sistemas sanitarios, que buscan reducir la carga de enfermedades respiratorias en la población y mejorar la autonomía de las personas a medida que envejecen.

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Pulmones ilustrados, símbolos de vitaminas, sol, hojas. Categorías de alimentos (carne, lácteos, pescado, huevos, vegetales). Incluye texto y logotipo.
La prevención de enfermedades respiratorias incluye una dieta adecuada, actividad física y entornos libres de humo para proteger la función pulmonar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las vitaminas que favorecen la salud pulmonar

Diversos estudios recientes han identificado a ciertas vitaminas como aliadas clave en la protección y mejora de la función pulmonar. Entre las más relevantes destacan la vitamina A, la vitamina D y la vitamina K, cuyos efectos han sido objeto de investigaciones tanto en poblaciones sanas como en personas afectadas por enfermedades respiratorias.

La vitamina A cumple un papel esencial en la formación y el mantenimiento de los alvéolos pulmonares. Su deficiencia puede desencadenar alteraciones en la estructura epitelial de los pulmones y reducir la capacidad ventilatoria. Un análisis, publicado en Frontiers, mostró que un aumento en la ingesta diaria se asoció con mejoras significativas en parámetros espirométricos como el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) y la capacidad vital forzada (CVF).

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La vitamina D también ha demostrado beneficios notables. Investigaciones del Hospital Brigham and Women’s de Boston sugieren que niveles elevados no solo mejoran la función pulmonar en adultos con asma, sino que también se relacionan con un envejecimiento biológico más lento. En tanto, un metaanálisis reciente, publicado en Nutrients en 2024, confirma que la suplementación en pacientes con EPOC incrementa de manera significativa el FEV1 y la relación FEV1/FVC, además de disminuir la frecuencia de exacerbaciones agudas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los alimentos con vitamina A, vitamina D y vitamina K aportan nutrientes clave para la salud pulmonar a través de la dieta diaria (Imagen ilustrativa Infobae)

Por su parte, la vitamina K ha sido asociada con una mejor capacidad ventilatoria y una menor prevalencia de obstrucción bronquial. El estudio de Frontiers, que evaluó a más de 10.000 adultos, evidenció que una mayor ingesta diaria se relaciona con un aumento del FEV1, lo que sugiere un efecto protector sobre la función pulmonar en la población general.

Dónde hallar cada vitamina para favorecer la salud pulmonar

La obtención de vitaminas esenciales para la función pulmonar depende en gran medida de la alimentación diaria.

Vitamina A

Se encuentra principalmente en alimentos de origen animal como el hígado, los huevos y los productos lácteos, así como en vegetales de color naranja y verde oscuro, donde se presenta como betacaroteno, un precursor que el organismo transforma en vitamina activa. Según los datos analizados en el estudio publicado por Frontiers, la mayoría de la población obtiene esta vitamina a través de la dieta, aunque el 72,5% de los participantes consumía menos de la cantidad diaria recomendada.

Vitamina D

Puede ser sintetizada por el cuerpo cuando la piel se expone a la luz solar, pero también es posible incorporarla mediante ciertos alimentos. Entre las fuentes dietéticas más destacadas se encuentran los pescados grasos como el salmón y las sardinas, los huevos y los productos lácteos fortificados. El estudio del Hospital Brigham and Women’s de Boston subraya la relevancia de mantener niveles adecuados y la importancia de la prescripción médica.

Vitamina K

Su presencia es notable en vegetales de hoja verde como la col rizada, la espinaca, el brócoli y la lechuga. También se encuentra en menor medida en aceites vegetales y productos fermentados. El análisis de Frontiers destaca el papel de estos alimentos en el aporte poblacional, aunque más del 70% de los adultos estudiados no alcanzaba el nivel recomendado de ingesta diaria.

Mesa de madera con calabaza, zanahorias, batatas, espinacas, brócoli, lechuga, col rizada, huevos, leche, yogur, queso, hígado, salmón, sardinas, aceites y fermentados.
Una gran cantidad de alimentos son fuente de vitaminas A, D y K, las cuales favorecen la salud pulmonar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros micronutrientes que favorecen la salud pulmonar

Existen otros nutrientes cuya presencia en la dieta se ha vinculado con beneficios sobre la función pulmonar. Diversos minerales y vitaminas antioxidantes participan activamente en la defensa de los pulmones frente al estrés oxidativo y la inflamación, factores que contribuyen tanto al deterioro como a la progresión de enfermedades respiratorias.

El magnesio es uno de los minerales que ha sido objeto de investigación por su papel en la función muscular, incluida la musculatura respiratoria. Aunque la evidencia sobre el impacto clínico directo es limitada, expertos de Nutrients han evaluado la suplementación en pacientes con EPOC. Los resultados sugieren que, aunque no se observaron mejoras significativas en parámetros espirométricos, podría contribuir a la reducción de la inflamación y a la estabilidad clínica.

Las vitaminas antioxidantes, como la vitamina C y la vitamina E, juegan un papel clave en la neutralización de radicales libres generados por la contaminación ambiental, el tabaco y los procesos inflamatorios crónicos. Cuando se administran en combinación con otros nutrientes, los efectos positivos pueden ser más notables, especialmente en la reducción del estrés oxidativo y la inflamación.

El zinc y el selenio son otros micronutrientes que participan en la regulación de la respuesta inmunitaria y en la protección contra infecciones respiratorias. La presencia ha mostrado efectos favorables en la función pulmonar según algunos de los estudios incluidos en la revisión de Nutrients. Además, el hierro, esencial para el transporte de oxígeno, también es fundamental para prevenir la fatiga y mantener la capacidad de esfuerzo en personas con enfermedades pulmonares.

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