La clave para aprovechar los beneficios de la palta no está en la hora sino en la constancia

La palta aporta grasas monoinsaturadas, fibra y potasio, y se integra con facilidad en comidas diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palta se consolida como un aliado clave para la salud cardiovascular, pero la pregunta central para quienes buscan aprovechar al máximo sus beneficios es: ¿existe realmente un mejor momento del día para consumirla?

La respuesta, basada en la evidencia científica más reciente y en la opinión de especialistas internacionales, revela que el horario no es el factor determinante, sino la regularidad y la integración dentro de un patrón alimentario saludable.

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Palta y salud cardiovascular: respaldo científico

El beneficio cardiovascular se asocia más con la frecuencia semanal que con un horario fijo de consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distintas instituciones, entre ellas la American Heart Association (AHA), recomiendan el reemplazo de grasas saturadas por insaturadas, presentes en la palta, como estrategia para reducir el colesterol LDL (“malo”) y el riesgo de enfermedades cardíacas.

Según la Cleveland Clinic, el consumo habitual de palta aporta grasas monoinsaturadas, fibra, potasio, vitaminas y antioxidantes, ayudando a mantener una presión arterial saludable y a mejorar la digestión, la visión y la piel.

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Un estudio publicado en el Journal of the American Heart Association siguió durante tres décadas a más de 109.000 personas. Concluyó que consumir al menos dos porciones de palta por semana se asocia con un riesgo un 16% menor de enfermedad cardiovascular respecto de quienes la comen rara vez o nunca.

Reemplazar grasas saturadas por insaturadas es una estrategia central para mejorar el perfil lipídico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta investigación refuerza la idea de que incorporar palta de manera frecuente es más importante que fijarse un horario específico para su ingesta, según JAHA.

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El horario, ¿importa?

La revisión de artículos de referencia como los de Cleveland Clinic y WebMD coincide en que no existe una franja del día con ventajas universales. La nutricionista Julia Zumpano señala que la palta puede aprovecharse en cualquier comida, ya sea desayuno, almuerzo, cena o colación, porque su composición nutricional se mantendrá intacta a cualquier hora.

Incluir palta en el almuerzo se vincula con una menor respuesta de insulina después de comer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, algunas investigaciones recientes sugieren que el momento de consumo puede potenciar ciertos beneficios concretos según el objetivo personal.

Si se consume en el desayuno o almuerzo, a primera hora del día, favorece la saciedad y el control del apetito, según News Laodong y Verywell Health. Estudios citados en estos medios muestran que añadir media palta en el almuerzo reduce la insulina posprandial y ayuda a regular el hambre hasta la tarde, lo que puede ser útil para quienes buscan controlar su peso o estabilizar la glucosa en sangre.

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Por otro lado, al añadirla por la noche, otros son los efectos. Un estudio difundido en EurekAlert! analizó los efectos de consumir palta como tentempié nocturno, observando que quienes la ingirieron entre las 20 y las 21 horas, seguidas de un ayuno de 12 horas, presentaron niveles de triglicéridos más bajos a la mañana siguiente. El magnesio y el potasio de la palta también contribuyen a la relajación muscular y una mejor calidad de sueño.

Una porción moderada ayuda a aprovechar sus beneficios sin exceder el aporte calórico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de esto, los expertos insisten en que el beneficio real proviene de la constancia y el contexto dietético general.

Cómo incorporar la palta y potenciar su efecto

Especialistas citados por EatingWell y WebMD aconsejan reemplazar manteca, quesos y carnes procesadas por palta para maximizar el aporte de grasas insaturadas.

Quienes toman anticoagulantes consultan al médico antes de aumentar la ingesta por su vitamina K. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amanda Crowe, dietista consultada por EatingWell, destaca que la palta puede integrarse en ensaladas, tostadas integrales, bowls de cereales, hummus, batidos, aderezos, pesto y hasta como sustituto de manteca o aceite en la repostería.

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La nutricionista Lisa Young subraya que combinar palta con verduras de colores intensos potencia la absorción de vitaminas liposolubles y carotenoides como el betacaroteno y el licopeno. Esta sinergia resulta especialmente útil para quienes buscan una dieta rica en nutrientes y antioxidantes.

La Cleveland Clinic recuerda que, pese a sus múltiples beneficios, la palta es calórica y su consumo debe ser moderado: una porción adecuada es de aproximadamente 50 gramos (un tercio de una palta mediana), que aporta unas 75 calorías. La variedad en la dieta y el control de las porciones son fundamentales para evitar excesos.

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El magnesio y el potasio de la palta se relacionan con la relajación muscular y el descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Palta, una opción versátil y segura

Además de sus efectos sobre el corazón, la palta ayuda a la digestión, protege la salud ocular gracias a la luteína y la zeaxantina, y favorece el desarrollo fetal por su alto contenido de folato. No obstante, quienes toman anticoagulantes deben consultar a su médico antes de incrementar su consumo, debido a la presencia de vitamina K.

Consumir palta en la primera parte del día favorece la saciedad y el control del apetito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia disponible, respaldada por fuentes como Cleveland Clinic, WebMD y American Heart Association, confirma que no hay un horario estricto que potencie todos los beneficios de la palta, pero sí hay momentos donde ciertos efectos pueden resultar más evidentes.

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El consenso científico es claro: la clave está en la regularidad, la moderación y el contexto de una dieta saludable. Incluir palta de manera habitual, en reemplazo de grasas saturadas y acompañada de otros alimentos nutritivos, representa la mejor estrategia para aprovechar al máximo sus propiedades.