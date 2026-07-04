La guía de Harvard recomienda cuatro hábitos para recuperar la energía diaria

Maximizar la energía influye en la salud, el metabolismo, el sistema inmune y la prevención de enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse con energía no solo permite afrontar mejor las actividades cotidianas, sino que también es uno de los pilares para mantener una buena salud y una mejor calidad de vida. Sin embargo, con el paso de los años muchas personas experimentan una disminución de su vitalidad, lo que afecta tanto el rendimiento físico como la capacidad para realizar tareas diarias.

Aunque el envejecimiento influye en este proceso, no es el único responsable. Factores como una alimentación inadecuada, la falta de sueño, el sedentarismo, el estrés o la presencia de enfermedades crónicas también pueden acelerar esa pérdida de energía. Por eso, el nivel de vitalidad se considera un indicador clave del estado general de salud y de la posibilidad de conservar la autonomía y el bienestar a lo largo del tiempo.

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De este modo, maximizar la energía disponible no es solo cuestión de sentirse menos cansado, sino que tiene efectos directos sobre la salud física, el funcionamiento del metabolismo, la calidad del sistema inmune y la prevención de enfermedades.

Contar con más energía favorece una mejor función muscular, mayor capacidad de recuperación y mayor resistencia frente a los desafíos diarios. Además, sostiene la motivación para mantener vínculos sociales y actividades recreativas, fundamentales para la salud mental y emocional.

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En este sentido, los cambios que optimizan la energía no solo impactan en la salud física, sino que también refuerzan la resiliencia y la posibilidad de disfrutar una vida más larga y activa.

La actividad física de al menos 150 minutos semanales y dos sesiones de fuerza mejora la masa muscular, la función física y la energía general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo maximizar la energía, según Harvard

Recuperar y optimizar la energía en la vida diaria requiere modificar ciertos aspectos del estilo de vida y planificar el uso de los recursos físicos y mentales. A medida que envejecemos, la producción de energía en el organismo disminuye debido a la pérdida de mitocondrias y masa muscular, lo que reduce la formación de adenosín trifosfato (ATP), la molécula esencial para el funcionamiento celular.

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Además, factores como enfermedades crónicas, efectos secundarios de medicamentos, mala alimentación, falta de sueño, estrés persistente o aislamiento social pueden agravar la fatiga y mermar la vitalidad.

Para contrarrestar este declive, Harvard recomienda adoptar una serie de hábitos que permitan no solo aumentar la energía, sino también emplearla de manera estratégica. Una dieta equilibrada, baja en azúcares añadidos y alimentos procesados, rica en nutrientes y calorías adecuadas, es fundamental para mantener los músculos y órganos en óptimas condiciones.

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Asimismo, dormir entre siete y nueve horas diarias, controlar el estrés y revisar con el médico los efectos de los medicamentos son medidas que contribuyen a preservar la energía.

La actividad física ocupa un lugar central en esta estrategia. Realizar al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico, como caminar a paso ligero, y dos sesiones de fortalecimiento muscular por semana, ayuda a incrementar la masa muscular y la función física. Incluso pequeñas cantidades de ejercicio generan beneficios tangibles.

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Según investigaciones recientes, los regímenes de entrenamiento más eficaces combinan cargas elevadas y mayor número de repeticiones para potenciar la fuerza y la energía general.

Harvard recomienda una dieta equilibrada, baja en azúcares añadidos y alimentos procesados, para sostener la energía y el funcionamiento de músculos y órganos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de aumentar la energía, es esencial aprender a gestionarla con criterio. Harvard propone las “cuatro P”: priorizar (prioritizing) tareas necesarias sobre las opcionales, planificar (planning) las actividades y descansos, dosificar el esfuerzo (pacing) sin prisas, y mantener una postura (positioning) adecuada para optimizar la oxigenación y reducir el gasto energético.

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Pequeños cambios, como sentarse al preparar alimentos o dividir tareas complejas en pasos más simples, pueden marcar una diferencia sustancial en la sensación de vitalidad diaria.

El ejercicio, la dieta y el sueño en el aumento de esperanza de vida

Diversos estudios internacionales coinciden en que el ejercicio regular, una alimentación equilibrada y un sueño adecuado son pilares para prevenir enfermedades crónicas y extender tanto la vida como los años en buena salud.

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Una investigación, publicada en la revista eClinicalMedicine, revela que la combinación de mejoras en esos tres hábitos puede asociarse con varios años adicionales de vida y con mayor cantidad de años libres de cardiopatías, demencia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y diabetes tipo 2.

Las conclusiones de este análisis destacan que sumar entre 23 y 42 minutos diarios de ejercicio, dormir de siete a ocho horas por noche y mantener una dieta de alta calidad pueden proporcionar hasta siete años más de vida y seis años de buena salud. Niveles más bajos de ejercicio (menos de 23 minutos diarios) y una dieta excelente aún se vinculan con casi cuatro años extra de vida.

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Según el cardiólogo preventivo Andrew Freeman, citado por CNN, el ejercicio es “el elixir de la juventud”, y recomienda combinar ejercicios de fuerza y cardiovasculares, priorizando la constancia antes que la cantidad exacta de minutos.

Dormir menos de seis horas por noche se asocia con una menor esperanza de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la alimentación, patrones dietéticos como la dieta mediterránea, los modelos basados en plantas y el consumo de alimentos poco procesados aportan beneficios claros. La guía de Harvard subraya la importancia de una dieta baja en azúcares añadidos y procesados, rica en nutrientes y ajustada en calorías.

Un ensayo reciente, publicado por el British Journal of Sports Medicine, confirma que el entrenamiento de fuerza regular aumenta la masa muscular y mejora la funcionalidad física, factores clave para mantener la autonomía y la vitalidad en la vejez.

El sueño, por su parte, actúa como un regulador esencial del metabolismo, la función inmunitaria y la reparación celular. Dormir menos de seis horas por noche se asocia, según los datos analizados por el equipo australiano de la Universidad de Sídney, con una reducción significativa de la esperanza de vida.

Incluso pequeñas mejoras en la duración y la calidad del descanso pueden sumar años libres de enfermedades, siempre que se acompañen de una dieta saludable y una rutina de ejercicio constante.