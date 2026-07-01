Por qué exponerse entre 20 y 30 minutos a la luz solar matinal puede cambiar la salud física y mental

La luz solar regula el ciclo sueño-vigilia, estimula la vitamina D y participa en la salud ocular, el metabolismo y la respuesta inmunológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz solar ha sido desde siempre uno de los elementos más influyentes en la vida humana, marcando el ritmo de nuestros días y regulando procesos biológicos esenciales. La exposición a la luz natural desencadena una serie de mecanismos en el cuerpo: estimula la producción de vitamina D, regula el ciclo sueño-vigilia y potencia la generación de sustancias químicas como la serotonina, asociada al bienestar y la estabilidad emocional. Además, interviene en la salud ocular, el metabolismo y la respuesta inmunológica, consolidándose como un factor decisivo para el correcto funcionamiento del organismo.

A medida que la ciencia avanza, expertos en medicina y psicología han revelado que, bajo este panorama, los amaneceres y atardeceres adquieren un rol protagónico en el cuidado de la salud integral. Estos fenómenos, más allá de su atractivo visual, concentran una luz difusa y tonalidades únicas que inciden de manera directa sobre el estado físico y mental. Diversos estudios han demostrado que contemplar el cielo al inicio o al final del día no solo mejora la calidad del sueño y el ánimo, sino que también contribuye a disminuir la ansiedad y fomenta conductas prosociales.

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El poder de los atardeceres en la salud

Estos momentos del día ejercen una influencia profunda en la salud mental y física, según una creciente cantidad de investigaciones científicas. El fenómeno de la “hora dorada” no solo cautiva por su belleza, sino que también genera respuestas fisiológicas y psicológicas positivas. Michelle Shiota, profesora de psicología social en la Universidad Estatal de Arizona, sostiene que presenciar una puesta de sol puede inspirar una sensación de asombro, lo que ayuda a reducir la ansiedad y los pensamientos repetitivos.

Los amaneceres y atardeceres inciden en la salud integral porque su luz difusa mejora el sueño, el ánimo y la ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La admiración suele generar una sensación de pequeñez frente a la magnitud del mundo, según explica la psicóloga. Esta experiencia ayuda a relativizar los problemas personales, lo que puede beneficiar la salud mental. Shiota señala que, al poner en perspectiva las dificultades cotidianas, “algunas de las cosas que angustian no son tan importantes”.

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Diversos estudios han documentado que contemplar atardeceres puede disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejorar el estado de ánimo, indica un texto del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Además, la contemplación de estos eventos naturales tiende a romper los denominados “bucles de pensamientos negativos”, devolviendo al individuo al momento presente y facilitando procesos de atención plena. Según la investigadora Jennifer Stellar, de la Universidad de Toronto, “las puestas de sol poseen una belleza increíblemente envolvente, de gran magnitud e inusual, si se compara con el aspecto habitual del cielo”.

Según una revisión, la exposición a la luz del atardecer también contribuye a la regulación del ritmo circadiano, favoreciendo la producción de melatonina y preparando al cuerpo para un descanso reparador. El ciclo solar actúa como un temporizador natural, explica un estudio: mientras la luz azul diurna nos activa, los tonos cálidos del atardecer estimulan el sistema nervioso parasimpático, induciendo a la relajación. El efecto directo de esta exposición se manifiesta en una mejor calidad del sueño y una reducción de los riesgos asociados al insomnio y los trastornos de ansiedad.

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Contemplar un atardecer puede reducir la ansiedad y los pensamientos repetitivos, según la psicóloga Michelle Shiota (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el asombro que generan los atardeceres puede fomentar comportamientos altruistas y un mayor sentido de propósito, como revelaron investigaciones que observaron cambios en la disposición a ayudar tras la contemplación de fenómenos naturales. Así, los atardeceres no solo aportan beneficios individuales, sino que también pueden fortalecer los lazos sociales y la empatía.

El efecto de los amaneceres y el papel de la luz solar

El alba del día también ofrece efectos notables en el bienestar físico y mental, impulsados por la acción directa de la luz solar en las primeras horas del día. A nivel biológico, actúa como un potente disparador del cortisol y regula el reloj biológico interno. Esta exposición matutina bloquea la producción de melatonina y favorece la activación del organismo, estableciendo un ciclo vigilia-sueño saludable.

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Asimismo, estimula la producción de serotonina, una sustancia química cerebral asociada a la mejora del estado de ánimo y la sensación de bienestar. Un metaanálisis indica que la luz solar de la mañana, rica en rayos UV, favorece la síntesis de vitamina D y manda señales directas a la retina, desencadenando el proceso de generación interna de serotonina.

La exposición matinal a la luz solar favorece la serotonina, la vitamina D y el control del peso, y su falta se asocia con trastornos afectivos estacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acción sincronizada del amanecer sobre el reloj biológico se traduce en beneficios amplios: desde la prevención de problemas metabólicos y cardiovasculares hasta la mejora del rendimiento cognitivo y la estabilización del ánimo. La práctica de contemplar el amanecer, aunque sea por unos minutos, puede convertirse en una herramienta accesible para promover la salud integral, sobre todo en contextos urbanos donde la exposición a la naturaleza es limitada.

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Por lo tanto, la exposición controlada a la luz solar genera efectos positivos en diversas áreas de la salud física, más allá de su influencia en el ánimo y el ciclo sueño-vigilia. Además de la producción natural de la vitamina D, el sistema inmunitario absorbe minerales como el calcio y el fósforo.

La luz solar también interviene en la regulación del peso corporal. Según información de WebMD, la exposición matinal a la luz durante entre 20 y 30 minutos contribuye a mantener la grasa bajo control y favorece la quema calórica. Este efecto se potencia cuando la actividad física acompaña la exposición a la luz natural.

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El bienestar emocional está estrechamente ligado, ya que estimula la producción de serotonina, una sustancia que ayuda a mantener la calma, la concentración y un estado de ánimo positivo. Por este motivo, la falta de exposición puede favorecer el desarrollo de trastornos afectivos estacionales y otros tipos de depresión, que a menudo se tratan con luz natural o artificial.