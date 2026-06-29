8 superalimentos probióticos que una nutricionista recomienda para reforzar el intestino

Los alimentos fermentados aportan bacterias beneficiosas que contribuyen al equilibrio del microbioma intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos probióticos y salud intestinal centran una selección publicada por Vogue, que repasa 8 opciones fermentadas o con cultivos activos para favorecer el microbioma. La revista parte de una idea general: el intestino alberga billones de bacterias y su equilibrio influye en la digestión, la inmunidad y otras funciones.

La publicación los presenta con el apoyo de especialistas y centros médicos, y los distingue por su aporte de bacterias beneficiosas y, en algunos casos, por nutrientes adicionales.

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La nutricionista Laura Parada explicó al medio que “es esencial seguir un patrón de alimentación que favorezca una mayor diversidad bacteriana”. Esa diversidad se relaciona con un microbioma intestinal sano.

La elección de productos con cultivos vivos y activos define si un probiótico realmente cumple su función. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gena Hamshaw, coordinadora de nutrición clínica ambulatoria del Mount Sinai Kidney Center de Nueva York, precisó en el medio qué distingue a estos productos. “Cuando hablamos de un probiótico, hablamos de las bacterias beneficiosas que existen en ciertos alimentos, especialmente en los alimentos fermentados”, remarcó.

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Hamshaw también diferenció los prebióticos de los probióticos. Indicó que los primeros son tipos de fibra que sirven de alimento a las bacterias saludables del colon, y la fuente menciona semillas de lino, garbanzos, plátanos y setas.

1. Yogur

El yogur elaborado con cultivos específicos se mantiene como una de las fuentes probióticas más accesibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur figura entre los probióticos más citados en la selección de Vogue. Se elabora con leche fermentada con Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, dos bacterias que la fuente vincula con beneficios para el intestino.

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Para obtener su valor nutricional completo, la publicación aconseja elegir versiones con “cultivos vivos y activos” y sin azúcar añadido. Ese detalle marca la diferencia entre un yogur común y una opción alineada con el objetivo probiótico.

2. Kéfir

El kéfir combina fermentación con un aporte relevante de proteínas y calcio (Imagen ilustrativa Infobae)

El kéfir aparece como una variedad bebible de yogur. Se obtiene al fermentar leche con bacterias y levaduras.

Además de aportar bacterias beneficiosas al intestino, también es una fuente de calcio y proteínas. Ese perfil lo sitúa entre las opciones que la lista destaca por sumar más de una función nutricional.

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3. Kombucha

La kombucha suma antioxidantes y vitaminas del grupo B dentro de las bebidas fermentadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La kombucha se elabora por lo general con té negro o verde fermentado con bacterias, levaduras y azúcar. El medio la incluye como otra alternativa dentro de los alimentos y bebidas con probióticos.

Según la Cleveland Clinic, citada por el medio, esta bebida puede ayudar contra la inflamación. La fuente añade que aporta antioxidantes y vitaminas del grupo B, asociadas al apoyo del sistema inmunitario.

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4. Natto

El natto es un alimento tradicional de desayuno en regiones orientales de Japón. Se prepara con soja fermentada con la bacteria Bacillus subtilis.

La fuente lo describe como rico en proteínas, fibra, grasas saludables y otros nutrientes. En conjunto, esos componentes respaldan la salud ósea, cardiovascular e intestinal.

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5. Miso

El miso incorpora el koji en su elaboración y se integra en preparaciones simples del día a día

El miso también se elabora con soja fermentada. A esa base se suman sal y koji, descrito en la fuente como un hongo beneficioso.

Vogue señala que estudios han encontrado que puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer y de enfermedad cardíaca. La publicación no identifica esos estudios en el texto.

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6. Chucrut

El chucrut aporta bacterias del ácido láctico y también se asocia a la vitamina K (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chucrut es col fermentada que contiene bacterias del ácido láctico. La lista lo incorpora como otra forma de sumar probióticos a la alimentación.

La Cleveland Clinic, citada por Vogue, indica que también es una buena fuente de vitamina K. Esa vitamina se asocia al apoyo de la salud cardíaca y ósea.

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7. Kimchi

El kimchi mezcla col y otras verduras fermentadas y aporta vitaminas A y C . (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kimchi parte también de col fermentada, aunque suele mezclarse con otras verduras como rábanos, zanahorias y apio. La fuente añade condimentos habituales como jengibre y chile.

Ese proceso aporta bacterias beneficiosas para el microbioma. Además, el alimento es una fuente de vitaminas A y C, vinculadas al sistema inmunitario.

8. Ricota

La ricota se elabora de forma tradicional con leche y un ácido, que forma los cuajos. No todas entran de forma automática en la categoría de probiótico.

UCLA Health, citada por Vogue, recomienda revisar la etiqueta para confirmar que contenga “cultivos vivos y activos”. Ese punto determina si realmente aporta bacterias beneficiosas como las que busca esta selección.