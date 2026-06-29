Sociedad

Un estudio realizado en Latinoamérica determinó que los hinchas argentinos son los que más pasión tienen: el motivo

La encuesta consultó a miles de personas en seis países. Argentina registra el mayor porcentaje de interés por el Mundial y los encuestados en la región reconocen que el fanatismo por el fútbol en el país es superior

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Un estudio de Netquest ubicó a los argentinos como los hinchas más pasionales de América Latina frente al Mundial de Fútbol (REUTERS/Matias Baglietto)
Un estudio de Netquest ubicó a los argentinos como los hinchas más pasionales de América Latina frente al Mundial de Fútbol (REUTERS/Matias Baglietto)

2.400 personas de seis países de Latinoamérica respondieron una encuesta que arrojó como resultado que los hinchas argentinos son los más pasionales de la región. En pleno Mundial 2026, el 70% de los consultados en nuestro país manifestó tener un alto interés por la competencia - el más alto en la región - afirmaron que genera “unidad nacional” y el resto de los países reconoció el fervor que se siente en Argentina.

El estudio fue realizado en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y México por la consultora Netquest y, además de colocar a los argentinos como los hinchas más pasionales de América Latina, indagó sobre hábitos de consumo. Por caso, detectó que los hinchas albiceletes privilegian la televisión abierta para ver los partidos y los snacks para “picar algo” durante la Copa del Mundo. También indica que muestran poco interés en el uso de inteligencia artificial para seguir el torneo.

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La encuesta destaca además que los argentinos son reconocidos como los hinchas de mayor pasión en América Latina. El relevamiento ubicó además a Perú entre los países cuyos hinchas están entre los más interesados en la Copa del Mundo entre todas las naciones consultadas.

La encuesta de Netquest relevó a más de 2.400 personas en seis países y señaló a la Argentina y Perú entre los más interesados en la Copa del Mundo. (REUTERS/Matias Baglietto)
La encuesta de Netquest relevó a más de 2.400 personas en seis países y señaló a la Argentina y Perú entre los más interesados en la Copa del Mundo. (REUTERS/Matias Baglietto)

En Argentina, el 70% de los encuestados manifestó estar muy interesado en los partidos de la selección nacional, superando de modo holgado a Colombia, Brasil y México. El Mundial, según el estudio, trasciende la mera competencia deportiva y se instala como parte del sentido de pertenencia nacional.

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Entre los motivos principales para seguir el torneo, el 89% de los argentinos apuntó al “orgullo por el país”, mientras que la “unión nacional” ocupó el segundo lugar con el 77%. Las razones de tipo social —como interactuar con personas menos cercanas— resultaron casi marginales, con solo un 7%. Según Melanie Cormick Bameule, Client Manager de Netquest Argentina, la Copa “es un motivo de orgullo hacia afuera que se vive primero con los vínculos más cercanos. No es nacionalismo clásico, sino algo mucho más cercano e identitario”.

Hombre sentado en un sofá con camiseta de Argentina cubre su cara, mirando un televisor que muestra a futbolistas de la selección argentina.
En la Argentina, el 70% de los encuestados dijo estar muy interesado en los partidos de la selección nacional durante el Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de Netquest no se detuvo en la relación simbólica, sino que profundizó en las rutinas y consumos asociados a los partidos. La televisión abierta es el medio favorito: el 78% de los argentinos mira los encuentros por este canal, frente a un promedio regional de 63%.

El informe identifica otras costumbres típicas de quienes siguen a la selección: uno de cada cuatro pide comida a domicilio durante los partidos y cuatro de cada diez consumen bebidas alcohólicas. Los snacks lideran las opciones gastronómicas, con un impactante 82% de preferencia durante las transmisiones.

El orgullo por el país fue la principal razón para seguir la Copa del Mundo en la Argentina, con el 89%, seguido por la unión nacional con el 77%. REUTERS/Bernadett Szabo
El orgullo por el país fue la principal razón para seguir la Copa del Mundo en la Argentina, con el 89%, seguido por la unión nacional con el 77%. REUTERS/Bernadett Szabo

La influencia de la inteligencia artificial (IA), en contraste, es mínima en el público argentino futbolero. Solo el 39% de los consultados manifestó que piensa recurrir a herramientas de IA para seguir la Copa del Mundo. La diferencia con otros países es notoria: en México y en Chile —según el estudio— un 63% y un 67%, respectivamente, planean utilizar IA. En Perú, casi un tercio planea usar la inteligencia artificial para obtener resúmenes de partidos. Mexicanos y chilenos la utilizarán principalmente para pedir predicciones de resultados, mientras que en la Argentina, Colombia y Brasil predomina el interés por el acceso a estadísticas futbolísticas a través de estas tecnologías.

Finalmente, el rasgo más sobresaliente del informe es la percepción regional sobre la pasión en las tribunas. A través de evaluaciones cruzadas entre hinchas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú, la encuesta muestra que Argentina es vista como la nación con la hinchada más pasional de América Latina: casi cuatro de cada diez fanáticos latinoamericanos lo afirmaron. Brasil quedó en segundo lugar, con un 32% de las preferencias.

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