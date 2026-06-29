Guatemala: El Seguro Social y la OIT firman un convenio para estudios actuariales de pensiones y salud

El IGSS y la OIT firmaron un convenio para desarrollar estudios actuariales y demográficos sobre los regímenes de pensiones y salud de Guatemala. (IGSS Guatemala)

El IGSS y la OIT firmaron un convenio para desarrollar estudios actuariales y demográficos sobre los regímenes de pensiones y salud de Guatemala, una base con la que buscan fortalecer la sostenibilidad de la seguridad social, orientar políticas públicas y dar respaldo técnico a decisiones de largo plazo.

El acuerdo se concentra principalmente en los regímenes de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, conocido como IVS, y de Enfermedad, Maternidad y Accidentes, identificado como EMA.

El proyecto fue definido como un estudio actuarial y demográfico de ambos sistemas para fortalecer la gobernanza financiera del Seguro Social.

La firma fue suscrita por el director de la OIT para América Central, Haití y República Dominicana, Eliel Hasson Nisis, y el presidente de la Junta Directiva del IGSS, José Adolfo Flamenco. Según la información oficial, la iniciativa ya está en marcha.

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La Organización Internacional del Trabajo aportará asistencia técnica especializada y pondrá a disposición del instituto sus sistemas y modelos actuariales. Esas herramientas servirán para reforzar la planificación institucional y sostener decisiones vinculadas con la continuidad de los programas de salud y pensiones.

El IGSS y la OIT firmaron un convenio para desarrollar estudios actuariales y demográficos sobre los regímenes de pensiones y salud de Guatemala. (IGSS Guatemala)

El convenio apunta a dar base técnica a las decisiones sobre pensiones y salud

El objetivo central del acuerdo es generar información confiable para diseñar, implementar y orientar políticas en materia de seguridad social. Esa información también deberá contribuir a consolidar la protección y continuidad de los servicios y beneficios para afiliados, jubilados y sus familias.

Hasson Nisis sostuvo que el paso dado por ambas instituciones tiene alcance regional. Citado en el texto oficial, afirmó: “Este paso marca un referente a nivel regional ante las grandes transformaciones de trabajo y los cambios demográficos. Es un hito para construir una visión de Estado con data totalmente confiable”.

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El funcionario también valoró la decisión del instituto de fortalecer su planeación de largo plazo. En otra declaración, señaló: “Felicitamos al instituto por avanzar en estudios actuariales que brindarán mayor certeza jurídica y contribuirán al bienestar de las personas y los pueblos en Guatemala”.

La reunión en la que se concretó la firma también sirvió para ratificar los compromisos de asistencia de la OIT con el proyecto. El convenio permitirá además al Seguro Social acceder a la totalidad de los sistemas y modelos actuariales del organismo internacional.

El proyecto se apoya en una relación previa entre el Seguro Social y la OIT

El acuerdo se inscribe en una relación histórica entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el organismo laboral internacional. Esa vinculación, según la información difundida, se ha desarrollado mediante procesos de formación, capacitación y profesionalización, además de asesorías, intercambio de conocimientos, buenas prácticas y experiencias en previsión social y pensiones.

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La respuesta concreta que ofrece el convenio es técnica: estudios demográficos y actuariales para medir la situación de los regímenes de salud y pensiones, fortalecer su gobernanza financiera y apoyar su sostenibilidad de largo plazo. El alcance práctico, de acuerdo con el texto oficial, es dotar al sistema de una base de información que permita tomar decisiones con mayor certeza sobre los beneficios y servicios que presta el Seguro Social en Guatemala.

El Hospital Zona Once del IGSS inaugura un laboratorio para fórmulas nutricionales

En paralelo, las acciones en el seguro social continúan con la inauguración de un Laboratorio de Preparación de Fórmulas Nutricionales para atender a pacientes hospitalizados que requieren soporte nutricional especializado como parte de su tratamiento y recuperación en el Hospital Zona Once del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social inauguró.

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Una mano sostiene un vaso transparente con café con leche, presentado como muestra, sobre una mesa con un teléfono. (IGSS Guatemala)

El nuevo espacio apunta a optimizar la atención integral en los módulos hospitalarios de la unidad médica, donde se atienden pacientes en condición crítica, quirúrgicos y hematooncológicos. Según el IGSS, la preparación adecuada de fórmulas nutricionales complementa los tratamientos médicos y favorece una mejor evolución clínica.

La directora de la unidad, la doctora Karla González, señaló que el proyecto comenzó en noviembre pasado y que se ajustó a requerimientos técnicos, de infraestructura y equipamiento para asegurar su funcionamiento.

En la actualidad, el laboratorio prepara un promedio de 20 fórmulas nutricionales especializadas al día, definidas tras una evaluación individual de profesionales de nutrición.