El crudo relato de dos futbolistas argentinos en medio de los terremotos en Venezuela: “Escuchaba la tierra quebrándose”

Testimonios de jugadores argentinos en Venezuela

El doble terremoto que sacudió a Venezuela provocó una crisis humanitaria sin precedentes, dejando al menos 1.500 muertos y miles de desaparecidos, según datos oficiales. Entre los testimonios que emergen desde el epicentro de la catástrofe, las voces de futbolistas argentinos residentes en el país sudamericano reflejaron la magnitud del desastre y la incertidumbre que se apoderó de la comunidad deportiva.

El sismo, con magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, impactó con fuerza la región central y norte del país. En Caracas, capital venezolana, el pánico se apoderó de los residentes cuando la tierra comenzó a temblar durante unos 40 segundos, según relataron Lautaro Morales y Francisco Solé, ambos jugadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV FC) en diálogo con Radio La Red (AM 910).

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El arquero Lautaro Morales, ex jugador de Lanús, Newell’s y Talleres, describió el momento en que el temblor lo sorprendió en su propio hogar. “A mí me agarró en Caracas. Yo estoy ahí en Caracas viviendo. Me agarró justo ahí con la familia. Estaba durmiendo con mi nene más chiquito. Hacía 10 minutos que me había levantado, el nene todavía estaba durmiendo y mi señora estaba ahí en el comedor con mi otro hijo. Sentí que me empezó a temblar toda la cama y lo que hice fue agarrar mi nene. Mi señora también entró a la pieza con el más grande y me tapé a cubrir al más chico. Mi señora hizo lo mismo y dije: ‘Que sea lo que Dios quiera’”.

Según Morales, la confusión inicial se transformó en alarma cuando percibió la intensidad del movimiento. “Empezó despacito a moverme la cama y yo digo: ‘O me está pasando algo a mí o no sé, o me están haciendo una joda’, porque fue muy despacio primero. Y cuando sentí que fue más fuerte, ahí ya me di cuenta que era el terremoto porque yo lo había vivido en Chile cuando estaba con la selección. No fue así como el que pasamos allá, pero más o menos ya sabía que era eso. Y ahí traté ya de cubrir ahí a mi nene y mi señora hizo lo mismo y nos tapamos y dijimos ahí: ‘Que sea lo que Dios quiera’”.

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El impacto psicológico fue inmediato. Morales admitió ante la prensa que priorizó el bienestar de su familia. “Le dije al técnico que quería proteger a mi familia y me vine a Argentina”. Además, describió el caos que se apoderó del principal aeropuerto de Caracas: “Locura, era un caos todo el aeropuerto. Veíamos también cómo llevaban la gente para ayudar ahí a Venezuela y mundo de gente desesperada también para salir”.

El comunicado que emitió el Club Sport Maritímo La Guaira, tras el hallazgo de la familia de Lucas Trejo

El mediocampista Francisco Solé también compartió su experiencia en el programa. “Hubo otra réplica hoy a las siete de la mañana, así que hoy en día no estamos entrenando después de lo que pasó. Encima, lastimosamente nos tocó perder a un compañero. No sé si están ahí al tanto. Así que por ahora las actividades en el club no están desarrollándose”.

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Solé relató el inicio del desastre: “Yo justo había llegado acá a casa, había puesto el partido de Brasil, que había empezado recién y estaba viendo el partido con mi hijo así de seis meses. Estaba jugando y viendo el partido un poco al mismo tiempo y de la nada se corta la luz, a los dos segundos. Esa misma tele que yo estaba viendo se empieza a balancear sobre mí. Iba y venía, iba y venía. Y los ventanales también empiezan a replicar así fuerte y el sonido... es impresionante el sonido debajo de la tierra, como de subsuelo, la tierra como quebrándose. Eso es lo más duro. Y dos segundos después empieza como a moverse. Sentís como que se empieza a mover el edificio, que se te va a derrumbar el techo, las paredes, increíble. Es una cosa increíble”.

El futbolista explicó que la rápida reacción fue clave. “Yo, gracias a Dios, vivo en un piso uno y me dio para agarrar a mi hijo cuando empecé a notar que era algo raro. Yo pensé que era un derrumbe del edificio al principio. Nunca me imaginé que iba a ser un terremoto. Y justo viene mi señora y también sintió lo mismo. Agarramos a mi hijo y a los cinco segundos, gracias a Dios, ya estábamos en la puerta del edificio por si pasaba lo peor”.

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Solé subrayó que la zona donde reside, en Caracas, cuenta con estructuras más modernas y resistentes, lo que evitó mayores daños. “Gracias a Dios no se derrumbó el edificio. Yo vivo en una parte de Caracas que es un poco más moderna, un poco mejor preparada. Y gracias a Dios esta zona no sufrió mucho, pero la zona de La Guaira, lo que ustedes ya saben, lo que llega por la tele. Y en el centro de Caracas también hubo un par de edificios que también se cayeron”.

La tragedia alcanzó su punto más dramático con la confirmación de la muerte de la esposa y los dos hijos del defensor argentino Lucas Trejo, jugador del Club Sport Marítimo de La Guaira, quienes fueron hallados sin vida tras el derrumbe de un edificio en la zona costera más golpeada.

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De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aproximadamente 6,8 millones de personas resultaron directamente afectadas por la destrucción de infraestructuras y el colapso de los servicios básicos en Venezuela. El flujo de información permanece restringido debido a la interrupción de la energía y las telecomunicaciones, dificultando la elaboración de listados oficiales de víctimas.