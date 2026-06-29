Argentina, campeón invicto del Sudamericano Sub-12: el proyecto que apuesta al futuro del tenis nacional

El equipo argentino Sub-12 se consagró campeón del Sudamericano disputado en Bolivia (Crédito: COSAT)

El equipo argentino Sub-12 se consagró campeón del Sudamericano disputado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tras vencer a Perú por 2-0 en la final. Con este título, los chicos dirigidos por Gonzalo Pressón obtuvieron la clasificación para disputar el Mundialito de Perú y el torneo que se llevará a cabo en Kazajistán, donde competirán frente a los mejores equipos de Asia, África y Oceanía. Por su parte, el seleccionado femenino finalizó en la octava posición.

Argentina completó una semana perfecta en el Club de Tenis Santa Cruz. En la fase de grupos derrotó a Uruguay (3-0), Venezuela (2-1) y Paraguay (3-0). Luego eliminó a Colombia por 2-1 y cerró el torneo con un sólido triunfo por 2-0 sobre Perú para quedarse con el título de manera invicta.

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El plantel campeón estuvo integrado por Santiago Martín Chacur, Conrado Rossi y Agustín Berlocq, conducidos por Pressón. La delegación femenina, en tanto, contó con Emilia Dellavedova, Morella Stancanelli D’Arcangelis y Brunella Demarchi, con Luciana Sarmenti como capitana.

Para Pressón, el campeonato representa apenas una consecuencia del trabajo realizado durante todo el proceso de formación. “Obviamente que siempre ganar motiva. No es lo más importante a esta edad; el resultado no es lo que importa. Sí importan el rendimiento y otras cuestiones. Esta es la primera competencia internacional por equipos para ellos y considero que nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión”.

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Esa frase resume buena parte de la filosofía que impulsa la Asociación Argentina de Tenis en las categorías formativas. El objetivo no es únicamente desarrollar golpes o ganar torneos, sino formar jugadores preparados para afrontar el profesionalismo y comprender lo que significa representar al país.

“Trabajamos mucho para que los chicos disfruten desde el minuto uno. Que comprendan que ponerse la celeste y blanca es muy lindo, pero también una responsabilidad. Nuestro objetivo a largo plazo es que se desarrollen, lleguen al profesionalismo y quieran representar siempre a la Argentina”.

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Los equipos argentinos que disputaron el Sudamericano Sub-12 de Bolivia (Crédito: COSAT)

En ese camino, el entrenador considera que las competencias por equipos ofrecen aprendizajes que difícilmente puedan replicarse en el circuito individual. “Este tipo de torneos enseña que a uno le puede tocar jugar, alentar, ser sparring o estar listo para entrar en cualquier momento. Todo eso genera muchísimo aprendizaje”.

La formación, sin embargo, no termina cuando los jugadores abandonan la cancha. Dormir bien, hidratarse correctamente, alimentarse de manera adecuada, respetar los tiempos de recuperación y aprender a administrar la energía también forman parte del entrenamiento cotidiano. “Uno puede tener muy buen tenis, pero si no hace las cosas de la mejor manera llega a los últimos días muy cansado, física o emocionalmente, y ahí da ventaja”.

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Esa filosofía de formación se sostiene sobre cuatro pilares que, según Pressón, resultan fundamentales para el desarrollo de un jugador: la preparación técnica, la táctica y estratégica, la preparación física y el desarrollo de las habilidades mentales.

En el aspecto técnico, el foco está puesto en desarrollar patrones de movimiento que acompañen al jugador durante toda su carrera y no únicamente en encontrar soluciones inmediatas para ganar partidos en edades tempranas. “Para mí esta es la edad sensible para aprender todo. El foco no está en el resultado, sino en el rendimiento, el aprendizaje y el desarrollo. Lo que se aprende bien acá después se potencia en el alto rendimiento”.

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Pero el desarrollo integral también involucra la preparación física y mental. Desde lo físico aparece lo que Pressón define como el “ABC del tenis”: agilidad, balance y velocidad. En el plano psicológico, en tanto, el trabajo se centra en fortalecer la autoconfianza, el control emocional, la motivación y la concentración.

Todo con un mismo propósito: que los chicos aprendan a competir mostrando su mejor versión. “El gran desafío es que puedan rendir al máximo cuando se ponen la celeste y blanca. Después se puede ganar o perder, pero lo importante es expresar todo el potencial”.

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La histórica capacidad de Argentina para producir jugadores competitivos también tiene una explicación para Pressón. El capitán considera que el talento natural de los jóvenes tenistas se potencia gracias al trabajo de los formadores y a una estructura consolidada en todo el país. “Siempre tenemos muchísimo talento, pero además contamos con grandes formadores y academias en todo el país. Cada uno tiene su identidad y eso enriquece muchísimo el desarrollo”.

Gonzalo Pressón, capitán del equipo argentino Sub-12

A ese trabajo se suma un circuito nacional que, según el entrenador, expone a los jugadores desde edades tempranas a condiciones de juego muy diferentes y favorece su crecimiento deportivo. “Nuestro circuito recorre regiones completamente distintas, desde Mendoza hasta Neuquén, pasando por Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Salta. Esa diversidad hace crecer a los chicos y la competencia interna hace que todos se potencien”.

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Sin embargo, el aspecto que más entusiasma al capitán de esta generación no aparece en ninguna estadística. “Lo que más me gusta de esta camada es el amor que tienen por el tenis, las ganas de progresar y de competir”.

Esa mirada también modifica la forma de entender el éxito deportivo. “No porque ganes un torneo sos el mejor del mundo, ni porque pierdas sos el peor. Nosotros trabajamos sobre procesos. Haber ganado el Sudamericano está buenísimo, pero para mí la semana ya había sido un éxito desde el primer día”.

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Ese aprendizaje comienza con pequeños gestos cotidianos y valores que trascienden el resultado de un partido. “Siempre cito al profesor Alejandro Sabella: el ‘buenos días’, el ‘por favor’ y el ‘gracias’. El respeto hacia quienes trabajan en el hotel, en el club o en el aeropuerto también forma parte de la formación”.

La reflexión final del capitán resume el espíritu con el que busca formar a las futuras generaciones del tenis argentino. “Vestir la celeste y blanca es lo más alto que uno puede tener. Cada vez que me pongo la camiseta de la Asociación Argentina de Tenis siento una emoción muy grande y un compromiso enorme. Eso es lo que tratamos de transmitirles a los chicos”.