Ciclo menstrual: cómo adaptar la alimentación y el ejercicio a cada fase

La sincronización del ciclo menstrual propone adaptar la alimentación, el ejercicio y el descanso a las distintas fases del ciclo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sincronización del ciclo menstrual se volvió una consigna popular en redes sociales y en algunas consultas de nutrición. La idea es adaptar hábitos cotidianos, como la alimentación, el ejercicio, el descanso y la vida social, a las distintas fases del ciclo.

El enfoque parte de una observación real: las hormonas sexuales cambian a lo largo del mes y pueden influir en la energía, el apetito, el estado de ánimo y algunos síntomas físicos. Pero eso no significa que todas las recomendaciones asociadas a esta práctica tengan el mismo nivel de respaldo científico.

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Según Cleveland Clinic, la sincronización del ciclo consiste en ajustar rutinas alrededor de las fases menstruales. La psicóloga Susan Albers explicó a la institución: “La idea de que puedes y debes escuchar a tu cuerpo es revolucionaria”. Sin embargo, también aclaró que este programa no fue investigado en un entorno clínico.

Los especialistas señalan que las hormonas sexuales cambian durante el ciclo menstrual y pueden influir en la energía, el apetito, el estado de ánimo y los síntomas físicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese matiz es central. La práctica puede servir como una herramienta de registro y autoconocimiento, pero no debe presentarse como un tratamiento probado para “equilibrar hormonas”, regular ciclos o resolver síntomas persistentes.

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Qué propone la sincronización del ciclo

La sincronización del ciclo invita a observar cómo cambian el apetito, la energía, el ánimo, la conducta y los síntomas durante el mes. A partir de ese registro, la persona puede ajustar algunas decisiones: entrenar con mayor o menor intensidad, elegir comidas más saciantes, priorizar descanso o planificar actividades según cómo se siente.

El concepto se atribuye al libro WomanCode, publicado en 2014 por la nutricionista funcional Alisa Vitti. En los últimos años ganó visibilidad en redes sociales, donde muchas veces aparece asociado a promesas amplias sobre rendimiento, bienestar y salud hormonal.

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Cleveland Clinic advierte que la sincronización del ciclo menstrual no fue evaluada como programa específico en un entorno clínico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cleveland Clinic señala que el enfoque suele centrarse en dieta y ejercicio, aunque también puede extenderse a otros aspectos de la vida, como el trabajo, las relaciones y la vida social. La clave, según Albers, es prestar atención al cuerpo. “Puede llevar varios meses entender tu ciclo”, afirmó. Una vez reconocido ese patrón, la persona puede adaptar su rutina con más criterio.

Qué dice la evidencia

La evidencia disponible es mixta. Por un lado, existen investigaciones que respaldan que el estado de ánimo, la energía, el apetito y los niveles de actividad pueden variar durante las fases del ciclo menstrual. Por otro, el centro médico advierte que la sincronización del ciclo como programa específico no fue evaluada en un entorno clínico.

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Esto significa que algunas recomendaciones pueden tener sentido práctico, pero no deben confundirse con una intervención médica demostrada.

La institución plantea que adaptar dieta y ejercicio al ciclo podría ayudar a algunas personas a reducir cólicos, mejorar el estado de ánimo, bajar el estrés o aliviar síntomas premenstruales. Sin embargo, esos posibles beneficios dependen de cada caso y no reemplazan una consulta médica cuando los síntomas son intensos, irregulares o afectan la vida diaria.

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Cómo se organiza el ciclo menstrual y qué conviene observar

Cleveland Clinic describe un ciclo menstrual típico de 28 días dividido en cuatro fases, aunque aclara que la duración varía entre personas y no debe asumirse que todos los ciclos son exactos. La fase menstrual ocurre durante el sangrado. En ese momento, el estrógeno se encuentra en niveles bajos y muchas personas sienten menos energía.

El ciclo menstrual típico se organiza en fase menstrual, fase folicular, ovulación y fase lútea, aunque su duración varía entre personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fase folicular comienza después del período. A medida que sube el estrógeno, el endometrio se engrosa y la energía suele aumentar. Hacia la mitad del ciclo se produce la ovulación: en esa etapa, el estrógeno y la testosterona alcanzan niveles altos, lo que puede coincidir con mayor energía.

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Luego llega la fase lútea, posterior a la ovulación. El organismo produce progesterona para preparar el útero ante un posible embarazo y, hacia el final, pueden aparecer síntomas premenstruales.

Qué comer en cada fase del ciclo

Las recomendaciones alimentarias vinculadas con la sincronización del ciclo no deberían leerse como reglas estrictas. Cleveland Clinic las presenta como sugerencias generales que deben adaptarse a las necesidades, preferencias y condiciones de cada persona.

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Durante la menstruación, la fuente propone priorizar alimentos ricos en hierro, como verduras de hoja, carne roja magra, lentejas y frijoles, para compensar pérdidas asociadas al sangrado. También sugiere sumar vitamina C, presente en cítricos, frutos rojos, brócoli y pimiento rojo, porque favorece la absorción del hierro.

En la fase folicular y en la ovulación, la alimentación prioriza proteínas magras, carbohidratos complejos y un patrón equilibrado como la dieta mediterránea (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la fase folicular, cuando la energía suele aumentar, se recomiendan proteínas magras y carbohidratos complejos, como pan integral, arroz integral y quinoa. También pueden incorporarse verduras crucíferas, alimentos fermentados, grasas saludables y hojas verdes.

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Durante la ovulación, la propuesta es mantener un patrón nutritivo y equilibrado. Albers señaló que un plan saludable más amplio, como la dieta mediterránea, puede aportar fuerza y resistencia en esta etapa.

En la fase lútea, cuando pueden aparecer más hambre, antojos o síntomas premenstruales, Cleveland Clinic sugiere carbohidratos complejos y alimentos ricos en fibra, como verduras crucíferas, hojas verdes y batatas. Si aparecen antojos dulces o salados, la fuente menciona opciones como chocolate negro, fruta, frutos secos y semillas.

Cómo ajustar el ejercicio

El enfoque también propone modificar la intensidad del entrenamiento según los cambios de energía. Durante la menstruación, el centro médico sugiere actividades de baja intensidad, como caminar, estirar o practicar tai chi. Albers aclaró que no siempre habrá ganas de entrenar y que eso también debe respetarse: “Puede que no tengas ganas de hacer ejercicio en absoluto, y está bien”.

El ejercicio puede ajustarse al ciclo menstrual con actividades suaves en la menstruación, mayor intensidad en la fase folicular y la ovulación, y menor exigencia en la fase lútea (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la fase folicular, cuando la energía tiende a subir, pueden incorporarse actividades cardiovasculares como correr, nadar o participar en clases grupales. Durante la ovulación, el enfoque propone aprovechar el pico de energía con entrenamientos más intensos, como ciclismo bajo techo, kickboxing o clases de alta intensidad.

En la fase lútea, la recomendación es optar por cardio de intensidad media y entrenamiento de fuerza. A medida que se acerca el período, puede ser útil bajar el ritmo y ajustar la exigencia a los síntomas.

Por qué no funciona igual en todas las personas

La sincronización del ciclo no funciona del mismo modo en personas que usan anticonceptivos hormonales, porque estos medicamentos emplean hormonas sintéticas para impedir la ovulación o modificar el patrón hormonal natural.

Aun así, Albers señaló a Cleveland Clinic: “Pero es igual de importante prestar atención a tu cuerpo”. Algunas personas con anticonceptivos hormonales pueden notar cambios en el estado de ánimo, el apetito o la energía, y ajustar rutinas a esas señales puede resultar útil.

La sincronización del ciclo menstrual no funciona igual con anticonceptivos hormonales y no reemplaza la consulta médica ante síntomas intensos o ciclos irregulares (Imagen ilustrativa Infobae)

También conviene tener cuidado cuando hay síntomas intensos, ciclos muy irregulares, sangrados abundantes, dolor incapacitante, antecedentes de trastornos alimentarios o condiciones hormonales. En esos casos, una pauta rígida puede ser insuficiente o incluso contraproducente.

La sincronización del ciclo puede ser útil si se entiende como una forma de registrar señales corporales y planificar con más flexibilidad. Puede ayudar a algunas personas a anticipar momentos de menor energía, elegir comidas más adecuadas o adaptar el entrenamiento.

Como resumió Albers: “Una vez que entiendes cómo tu ciclo puede estar afectando tu estado de ánimo, tus niveles de energía y tu bienestar general, se vuelve más fácil planificar con anticipación y responder a las necesidades de tu cuerpo”.