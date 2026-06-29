Economía

El BCRA asegura contar con más de USD 20.000 millones de poder de fuego para contener el dólar durante las elecciones de 2027

Vladimir Werning afirmó que tiene tres instrumentos de liquidez cambiaria, en el marco de los próximos vencimientos de deuda

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43° Congreso Anual IAEF - Vladimir Werning
El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning. Fotografía: Adrián Escandar

El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, aseguró que que el BCRA cuenta con instrumentos de liquidez cambiaria con un poder de fuego superior a USD 20.000 millones, de cara a los abultados vencimientos del año que viene.

El funcionario hizo una presentación en la Fundación Mediterránea, titulada, “Fase 4 del programa económico: el cambio estructural que aporta sostenibilidad a la economía y los cuatro pilares del BCRA que fortalecen el equilibrio económico”, y aseguró: “El BCRA no sólo acumula reservas directamente a través de compras spot, sino que resetea su ‘capacidad de fuego’ con otros 3 instrumentos de liquidez cambiaria (mayor a USD 20.000 millones)”.

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Destacó que el BCRA redujo su posición abierta de futuros cambiarios, que había llegado a un pico de USD 8.000 millones previo a las elecciones. “El buen uso del libro de futuros en 2025 permite dotar de credibilidad el futuro uso del instrumento”, consideró Werning.

Además, dijo que los swaps de monedas bilaterales activados estarán plenamente disponibles hacia mediados de 2026, en comparación con diciembre 2023, cuando había USD 8.000 millones “indisponibles por pagos pendientes y falta de garantías”.

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Santiago Bausili - Vladimir Werning - BCRA
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el vicepresidente Vladimir Werning

Por último, indicó: “Con anticipación al vencimiento, el BCRA avanza en la refinanciación de repos con bancos internacionales, ya que vencen USD 6.000 millones”.

Vale recordar que el Gobierno enfrenta un exigente calendario de vencimientos de deuda externa entre julio de 2026 y diciembre de 2027, con un perfil de pagos que concentra fuertes compromisos y obliga a avanzar en negociaciones para garantizar el financiamiento necesario.

De acuerdo con un informe de GMA Capital, los vencimientos previstos para 2026 ascienden a USD 8.218 millones, pero en 2027 esa cifra se dispara hasta USD 23.621 millones, casi triplicando el monto del año anterior.

Por otra parte, Werning afirmó que a medida que avanza el año, es de esperar que la acumulación de reservas continúe alineándose al ritmo de la compra de dólares que lleva a adelante el BCRA. Precisó que en lo que va del año, la compra de reservas internacionales supera los USD 11.000 millones y que la acumulación se da en un contexto de caída en la tasa de interés doméstica.

“Esto reflejará el gran progreso del Tesoro en el programa de refinanciamiento de sus servicios de deuda en dólares 2026-27, moderando así su demanda por comprar dólares con pesos propios”, sostuvo Werning.

Al mismo tiempo, resaltó que el Tesoro viene priorizando “de manera racional” las fuentes de financiamiento en dólares de menor costo. Para ello, destacó dos estrategias: aprovechar la repatriación de los ahorros en dólares de residentes para la colocación de títulos en esa moneda y recurrir a operaciones garantizadas por organismos internacionales, que ofrecen condiciones de financiamiento más favorables.

Werning resaltó que el Tesoro viene priorizando de manera racional las fuentes de financiamiento en dólares de menor costo. REUTERS/Dado Ruvic
Werning resaltó que el Tesoro viene priorizando de manera racional las fuentes de financiamiento en dólares de menor costo. REUTERS/Dado Ruvic

En este sentido, la semana pasada el Gobierno autorizó la toma de préstamos internacionales garantizados por organismos multilaterales por hasta 5.000 millones de dólares, permitiendo extender la jurisdicción a tribunales de Nueva York para disputas legales relacionadas, sin renunciar a la inmunidad sobre bienes estratégicos.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 478/2026 y remite a la aprobación por parte del BID de una garantía por 550 millones de dólares, movilizando financiamiento privado que apoyará el plan fiscal acordado con el FMI.

Además, el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones otorgaron garantías por USD 2.000 millones para facilitar el acceso del país a los mercados internacionales ante vencimientos en 2026 y 2027.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había aclarado semanas atrás en relación a la salida a los mercados internacionales que “nuestra obligación es refinanciar la deuda a la tasa más baja posible. No tendría sentido para los argentinos que nosotros buscaremos refinanciar deuda al 9,5% si lo podemos hacer al 6,5% vía otros mecanismos como lo estamos haciendo (...). En la medida en que los mercados internacionales ofrezcan una tasa que para nosotros sea conveniente es lo que vamos a hacer”.

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