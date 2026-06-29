Panamá

Más de 400 trasplantes de células madre hematopoyéticas se han realizado hasta el momento en Panamá

El país se ha convertido en un referente para Centroamérica y el Caribe respecto a la medicina de alta complejidad

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En el Instituto Gorgas se trabaja en el aislamiento, mantenimiento, y cultivo de células madre para las diversas líneas de investigación desarrolladas en diabetes, Covid-19, Zika, entre otros.
En el Instituto Gorgas se trabaja en el aislamiento, mantenimiento, y cultivo de células madre para las diversas líneas de investigación desarrolladas en diabetes, Covid-19, Zika, entre otros.

Desde el 2000 hasta el momento en Panamá se han realizado más de 400 trasplantes de células madre hematopoyéticas, fortaleciendo a Panamá como un referente regional en medicina de alta complejidad.

Los trasplantes se han realizado en la Caja de Seguro Social y la cifra forma parte de los más de 800 trasplantes efectuados en su totalidad a nivel nacional durante las últimas dos décadas, de acuerdo con la entidad de salud pública.

Panamá cuenta con las capacidades necesarias para convertirse en el centro de referencia para Centroamérica y el Caribe en trasplante de células madre hematopoyéticas, afirmó Mickey Koh, presidente de la Red Mundial de Trasplante de Médula Ósea (WBMT, por sus siglas en inglés).

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Koh participó en el reciente desarrollado Décimo Taller/Simposio de la Red Mundial de Trasplante de Médula Ósea (WBMT) y el IV Taller de Enfermería de la WBMT.

Se explicó que el trasplante de médula ósea, conocido médicamente como trasplante de células madre hematopoyéticas, no es una cirugía, sino un procedimiento de infusión similar a una transfusión de sangre.

Panamá muestra avances en trasplante de células madre hematopoyéticas, afirmó Mickey Koh, presidente de la Red Mundial de Trasplante de Médula Ósea (WBMT, por sus siglas en inglés). (Cortesía)
Panamá muestra avances en trasplante de células madre hematopoyéticas, afirmó Mickey Koh, presidente de la Red Mundial de Trasplante de Médula Ósea (WBMT, por sus siglas en inglés). (Cortesía)

Su objetivo es reemplazar las células enfermas de la sangre y del sistema inmunológico por células madre sanas, capaces de restaurar la producción normal de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

De igual manera, en el país el Grupo de Investigación en Células Madre del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) desarrolla investigaciones, pioneras a nivel gubernamental, para el uso de células madre para futuras terapias celulares en medicina regenerativa.

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El ascenso de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, ha llevado a un aumento en la carga del sistema de salud y del costo económico de la enfermedad en cada paciente, indica el instituto.

El alto costo de medicamentos y la dificultad para el acceso a nuevas terapias regenerativas y de medicina personalizada, sostiene, hace urgente la necesidad de responder mediante la ejecución de líneas de investigación en células madre para que el país pueda responder oportunamente a la carga de diversas enfermedades.

“La medicina regenerativa es una excelente alternativa para ponerlos a la disposición de la población panameña”, puntualiza.

El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) desarrolla investigaciones, pioneras a nivel gubernamental. (Cortesía)
El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) desarrolla investigaciones, pioneras a nivel gubernamental. (Cortesía)

Dado la importancia de la diabetes, la entidad de investigación en salud reitera el potencial de las células madre, pero anota que hay una falta de conocimiento en lo que respecta a la implicación de la regeneración de células madre en la biología en diversas patologías.

Afirma que busca comprender y elucidar las opciones terapéuticas de células madre bajo el estricto cumplimiento bioético y regulatorio.

El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud da a conocer en su página web que está desarrollando por primera vez a nivel gubernamental una línea de Investigación en células madre para aplicaciones en futuros tratamientos de enfermedades no transmisibles y transmisibles.

Entre los objetivos del grupo de investigación, revela que es desarrollar rutinariamente el aislamiento, mantenimiento y cultivo de células madre mesenquimales derivadas de la placenta humana de pacientes en Panamá en condiciones de Laboratorio de Cultivo Limpio.

De igual manera, se contempla mantener biorepositorio de células madre mesenquimales bajo condiciones afines a un Banco de Células Madre, el primero a nivel gubernamental.

La medicina regenerativa es una excelente alternativa, aseguran investigadores del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).
La medicina regenerativa es una excelente alternativa, aseguran investigadores del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).

Estas investigaciones, siempre según la información del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, se realizan actualmente a nivel preclínico in vitro en condiciones de laboratorio de cuarto limpio para el aislamiento, mantenimiento, y cultivo de células madre para las diversas líneas de investigación desarrolladas en diabetes, Covid-19, Zika, entre otros.

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