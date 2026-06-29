Salud

Cómo diferenciar una alergia a un medicamento de un efecto adverso y cuáles son los síntomas que requieren atención

Especialistas en alergología y pediatría explicaron por qué algunas reacciones pueden aparecer incluso tras años de uso del mismo fármaco. También detallaron los estudios que permiten confirmar el diagnóstico y las consecuencias de atribuir erróneamente este cuadro

Guardar
Google icon
Una mujer con erupciones rojas en la cara, cuello y brazos, sostiene un blíster de pastillas. Hay una taza y una caja de pañuelos en la mesa.
Una alergia a medicamentos puede aparecer después de años de uso y debe distinguirse de una reacción adversa común para evitar errores diagnósticos y restricciones terapéuticas innecesarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una persona puede desarrollar una alergia a un medicamento tras años de uso. Distinguir una reacción inmunológica de un efecto adverso es fundamental para evitar diagnósticos erróneos y restricciones terapéuticas innecesarias, explicó Rosario Cabañas Moreno, del Hospital Universitario La Paz de Madrid, a Infosalus.

De acuerdo con distintos estudios, en la población general, entre el 15% y el 25% de las personas sospecha tener alergia a algún fármaco, pero solo entre el 5% y el 10% de esas reacciones corresponde a una alergia verdadera.

PUBLICIDAD

Erika Harnik, experta en alergia pediátrica, destacó que en el resto suele deberse a efectos secundarios, intolerancias o síntomas provocados por la propia enfermedad, de acuerdo con la especialista.

José Manuel Zubeldia, jefe del Servicio de Alergología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, advirtió al medio que no toda reacción adversa a un medicamento es una alergia y que conviene estudiarla antes de vetar un tratamiento. Ese matiz resulta clave porque una falsa etiqueta de alergia puede alterar tratamientos de primera línea y empujar al uso de alternativas menos eficaces.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Entre el 15% y el 25% de la población sospecha tener alergia a un fármaco, pero solo entre el 5% y el 10% de esos casos corresponde a una alergia verdadera (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre una reacción adversa y una alergia medicamentosa se apoya en las manifestaciones clínicas. Los expertos citaron como ejemplos de efectos no alérgicos las molestias gástricas asociadas a los antiinflamatorios no esteroideos, la intolerancia digestiva a esos fármacos y el mareo o las náuseas causados por los opiáceos.

Según investigaciones citadas en el informe, la alergia al medicamento, en cambio, se confirma cuando se demuestra un mecanismo inmunológico frente al fármaco sospechoso. Ese diagnóstico exige una valoración específica tras una reacción sugestiva, porque solo así puede confirmarse o descartarse el origen alérgico.

Los síntomas cambian según el tiempo que tarda en aparecer la reacción

Las reacciones alérgicas inmediatas aparecen en menos de una hora después de tomar el fármaco. Los síntomas más frecuentes son picor, ronchas y angioedema; en los cuadros más graves pueden presentarse falta de aire, mareo e hipotensión, como ocurre en las anafilaxias.

Las reacciones no inmediatas surgen después de una hora e incluso varios días más tarde. Lo más habitual es el exantema, aunque también pueden aparecer vesículas y ampollas que dejan en la piel un aspecto de gran quemado, como en el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica.

Picazón
Las reacciones alérgicas inmediatas a medicamentos aparecen en menos de una hora y pueden causar picor, ronchas, angioedema, falta de aire, mareo e hipotensión (Crédito: Freepik)

En esos cuadros tardíos también pueden registrarse manifestaciones sistémicas como fiebre, adenopatías, hepatitis, nefritis o afectación de otros órganos internos, como sucede en el síndrome DRESS. La especialista precisó que estas reacciones cutáneas graves son poco frecuentes.

Los medicamentos que más a menudo provocan alergias son los antiinflamatorios no esteroideos, entre ellos el ibuprofeno, el ácido acetilsalicílico o aspirina y los antibióticos, sobre todo los beta-lactámicos. Cabañas añadió que también aumentan las reacciones alérgicas a contrastes radiológicos yodados y a quimioterápicos.

El diagnóstico combina historia clínica, pruebas cutáneas y análisis de laboratorio

Según el médico y profesor de pediatría, Matthew Robson, el diagnóstico se basa primero en una historia clínica y una anamnesis alergológica exhaustiva. En esa evaluación se reúnen los síntomas, el tiempo transcurrido entre la toma del fármaco y la aparición de la reacción, si el paciente necesitó tratamiento o asistencia en urgencias y cómo se resolvió el episodio.

A partir de esos datos, el alergólogo decide qué pruebas convienen según se trate de una reacción inmediata o no inmediata. Para las primeras son útiles las pruebas cutáneas con lectura inmediata; para las segundas, las pruebas en prick, la intradermorreacción con lectura tardía y las epicutáneas.

Vista aérea de un brazo con números y círculos, donde una mano enguantada aplica una gota de líquido de un gotero; se ven viales de medicamentos en el fondo
Las pruebas cutáneas ayudan a confirmar o descartar una respuesta inmunológica frente a un medicamento sospechoso (Crédito: Freepik)

En algunos casos, el diagnóstico obliga a realizar pruebas de exposición controlada con el medicamento sospechoso. Esos procedimientos se llevan a cabo bajo medidas estrictas de control y seguridad, tras valorar el riesgo y el beneficio.

Si la alergia se confirma, el paciente debe evitar ese fármaco y aquellos con los que presente reactividad cruzada. Esa situación puede impedir el uso del tratamiento de primera elección y obligar a recurrir a otros medicamentos que quizá sean menos eficaces.

Cuando no existe sustituto, puede ser necesario un procedimiento de desensibilización para inducir una tolerancia transitoria al fármaco y permitir su administración.

Un paciente y una doctora sentados frente a un escritorio blanco en una consulta médica, con la doctora escribiendo y el paciente escuchando en un consultorio luminoso.
El diagnóstico de alergia a medicamentos combina historia clínica, pruebas cutáneas, análisis de laboratorio y, en algunos casos, exposición controlada, mientras que la confirmación puede exigir evitar el fármaco o recurrir a desensibilización (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos señalaron que esta estrategia es especialmente importante en pacientes oncológicos y en personas con cardiopatía isquémica alérgicas a la aspirina que necesitan doble antiagregación.

Una falsa etiqueta de alergia puede empeorar el tratamiento y aumentar riesgos

Cabañas alertó sobre las consecuencias de atribuir una alergia sin confirmación. En el caso de los antibióticos beta-lactámicos, incluida la penicilina, esa etiqueta puede llevar a tratar infecciones con otros antibióticos más caros, menos eficaces y con mayor capacidad para generar resistencias.

Según explicó a Infosalus, esa situación se asocia además a un mayor número de complicaciones, incluso con riesgo para la vida del paciente. El problema no se limita a los antibióticos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los medicamentos que más provocan alergias son los antiinflamatorios no esteroideos, como ibuprofeno y aspirina, y los antibióticos beta-lactámicos, aunque también aumentan las reacciones a contrastes radiológicos yodados y quimioterápicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falsa etiqueta de alergia a los AINE, con la prohibición general de estos antiinflamatorios, puede conducir a una prescripción excesiva e innecesaria de opiáceos.

La especialista indicó que existen publicaciones que muestran mayor riesgo de adicción a opioides en pacientes etiquetados como alérgicos a AINE y que esa situación también se asocia a más complicaciones cardiovasculares y a mayor mortalidad por no poder recibir tratamiento antiagregante con aspirina.

Temas Relacionados

AlergiaMedicamentosSaludAntibióticosSistema InmunológicoMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ciclo menstrual: cómo adaptar la alimentación y el ejercicio a cada fase

Cleveland Clinic explica que los cambios hormonales pueden influir en la energía, el apetito, el ánimo y los síntomas premenstruales. Las claves de una práctica popular que puede servir como registro personal, aunque aún carece de ensayos clínicos

Ciclo menstrual: cómo adaptar la alimentación y el ejercicio a cada fase

Terremotos en Venezuela: los estudios científicos ya advertían del peligro inminente, según la revista Science

La publicación plantea que durante siglos se había acumulado tensión en las fallas de la región, lo que hacía que fuera inminente una ruptura importante

Terremotos en Venezuela: los estudios científicos ya advertían del peligro inminente, según la revista Science

El tiburón más grande de la historia medía 24 metros: qué reveló el análisis de sus vértebras perdidas por décadas

Un equipo internacional recuperó los restos fósiles de un megalodón extraviados en los depósitos de un museo en Dinamarca. Qué descubrieron sobre su longevidad y su dieta

El tiburón más grande de la historia medía 24 metros: qué reveló el análisis de sus vértebras perdidas por décadas

9 hábitos saludables para evitar rechinar los dientes de noche

Expertos vinculan la ansiedad diaria con el apretamiento mientras se duerme, un patrón que afecta la calidad del descanso y puede dañar dientes y articulaciones

9 hábitos saludables para evitar rechinar los dientes de noche

Cómo ayudar a un niño a dejar de chuparse el pulgar y por qué es importante para la salud bucal

Especialistas de Cleveland Clinic explicaron cuáles son las estrategias más eficaces para acompañar este proceso y en qué momento resulta aconsejable consultar a un profesional para prevenir complicaciones durante el crecimiento

Cómo ayudar a un niño a dejar de chuparse el pulgar y por qué es importante para la salud bucal

DEPORTES

Alemania-Paraguay, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Alemania-Paraguay, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Rufus, las frutillas con crema y una regla que nadie se anima a romper: los rituales que hacen único a Wimbledon

El hincha de Boca que vende las entradas del Mundial cuenta cómo conseguir los últimos tickets para 16avos

Qué dijo la FIFA sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del partido contra Argentina en el Mundial

TELESHOW

Los días de Zaira Nara en Miami: trabajo, playa y una sorpresa con sus valijas en la travesía de regreso

Los días de Zaira Nara en Miami: trabajo, playa y una sorpresa con sus valijas en la travesía de regreso

República Folklore llega a Buenos Aires: dos días con La Sole, Abel Pintos, el Chaqueño Palavecino, Cazzu y más de 50 artistas

El emotivo recuerdo de Matías Bagnato a su madre: “Hoy cumplirías 73 años”

Crisis en vivo en Gran Hermano: el mensaje que desencadenó el llanto de Tamara Paganini y su posible salida de la casa

El inesperado encuentro de Tini Stoessel después del partido de Argentina: baile, música y emoción con “Las princess”

INFOBAE AMÉRICA

Tres niños siguen desaparecidos tras escapar de una casa de acogida estatal en Quito

Tres niños siguen desaparecidos tras escapar de una casa de acogida estatal en Quito

El caso de Aaron: el aporte salvadoreño en una historia de supervivencia en Venezuela

El estiércol de vaca podría ser el próximo combustible para centros de datos, mientras crecen las tensiones por el futuro energético rural

El estreno de “La Odisea” de Christopher Nolan impulsa una ola de reediciones y nuevos libros

Sofía Córdova, representante de la diáspora, es coronada Miss Universo El Salvador 2026