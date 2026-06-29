Cómo diferenciar una alergia a un medicamento de un efecto adverso y cuáles son los síntomas que requieren atención

Una alergia a medicamentos puede aparecer después de años de uso y debe distinguirse de una reacción adversa común para evitar errores diagnósticos y restricciones terapéuticas innecesarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una persona puede desarrollar una alergia a un medicamento tras años de uso. Distinguir una reacción inmunológica de un efecto adverso es fundamental para evitar diagnósticos erróneos y restricciones terapéuticas innecesarias, explicó Rosario Cabañas Moreno, del Hospital Universitario La Paz de Madrid, a Infosalus.

De acuerdo con distintos estudios, en la población general, entre el 15% y el 25% de las personas sospecha tener alergia a algún fármaco, pero solo entre el 5% y el 10% de esas reacciones corresponde a una alergia verdadera.

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Erika Harnik, experta en alergia pediátrica, destacó que en el resto suele deberse a efectos secundarios, intolerancias o síntomas provocados por la propia enfermedad, de acuerdo con la especialista.

José Manuel Zubeldia, jefe del Servicio de Alergología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, advirtió al medio que no toda reacción adversa a un medicamento es una alergia y que conviene estudiarla antes de vetar un tratamiento. Ese matiz resulta clave porque una falsa etiqueta de alergia puede alterar tratamientos de primera línea y empujar al uso de alternativas menos eficaces.

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Entre el 15% y el 25% de la población sospecha tener alergia a un fármaco, pero solo entre el 5% y el 10% de esos casos corresponde a una alergia verdadera (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre una reacción adversa y una alergia medicamentosa se apoya en las manifestaciones clínicas. Los expertos citaron como ejemplos de efectos no alérgicos las molestias gástricas asociadas a los antiinflamatorios no esteroideos, la intolerancia digestiva a esos fármacos y el mareo o las náuseas causados por los opiáceos.

Según investigaciones citadas en el informe, la alergia al medicamento, en cambio, se confirma cuando se demuestra un mecanismo inmunológico frente al fármaco sospechoso. Ese diagnóstico exige una valoración específica tras una reacción sugestiva, porque solo así puede confirmarse o descartarse el origen alérgico.

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Los síntomas cambian según el tiempo que tarda en aparecer la reacción

Las reacciones alérgicas inmediatas aparecen en menos de una hora después de tomar el fármaco. Los síntomas más frecuentes son picor, ronchas y angioedema; en los cuadros más graves pueden presentarse falta de aire, mareo e hipotensión, como ocurre en las anafilaxias.

Las reacciones no inmediatas surgen después de una hora e incluso varios días más tarde. Lo más habitual es el exantema, aunque también pueden aparecer vesículas y ampollas que dejan en la piel un aspecto de gran quemado, como en el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica.

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Las reacciones alérgicas inmediatas a medicamentos aparecen en menos de una hora y pueden causar picor, ronchas, angioedema, falta de aire, mareo e hipotensión (Crédito: Freepik)

En esos cuadros tardíos también pueden registrarse manifestaciones sistémicas como fiebre, adenopatías, hepatitis, nefritis o afectación de otros órganos internos, como sucede en el síndrome DRESS. La especialista precisó que estas reacciones cutáneas graves son poco frecuentes.

Los medicamentos que más a menudo provocan alergias son los antiinflamatorios no esteroideos, entre ellos el ibuprofeno, el ácido acetilsalicílico o aspirina y los antibióticos, sobre todo los beta-lactámicos. Cabañas añadió que también aumentan las reacciones alérgicas a contrastes radiológicos yodados y a quimioterápicos.

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El diagnóstico combina historia clínica, pruebas cutáneas y análisis de laboratorio

Según el médico y profesor de pediatría, Matthew Robson, el diagnóstico se basa primero en una historia clínica y una anamnesis alergológica exhaustiva. En esa evaluación se reúnen los síntomas, el tiempo transcurrido entre la toma del fármaco y la aparición de la reacción, si el paciente necesitó tratamiento o asistencia en urgencias y cómo se resolvió el episodio.

A partir de esos datos, el alergólogo decide qué pruebas convienen según se trate de una reacción inmediata o no inmediata. Para las primeras son útiles las pruebas cutáneas con lectura inmediata; para las segundas, las pruebas en prick, la intradermorreacción con lectura tardía y las epicutáneas.

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Las pruebas cutáneas ayudan a confirmar o descartar una respuesta inmunológica frente a un medicamento sospechoso (Crédito: Freepik)

En algunos casos, el diagnóstico obliga a realizar pruebas de exposición controlada con el medicamento sospechoso. Esos procedimientos se llevan a cabo bajo medidas estrictas de control y seguridad, tras valorar el riesgo y el beneficio.

Si la alergia se confirma, el paciente debe evitar ese fármaco y aquellos con los que presente reactividad cruzada. Esa situación puede impedir el uso del tratamiento de primera elección y obligar a recurrir a otros medicamentos que quizá sean menos eficaces.

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Cuando no existe sustituto, puede ser necesario un procedimiento de desensibilización para inducir una tolerancia transitoria al fármaco y permitir su administración.

El diagnóstico de alergia a medicamentos combina historia clínica, pruebas cutáneas, análisis de laboratorio y, en algunos casos, exposición controlada, mientras que la confirmación puede exigir evitar el fármaco o recurrir a desensibilización (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos señalaron que esta estrategia es especialmente importante en pacientes oncológicos y en personas con cardiopatía isquémica alérgicas a la aspirina que necesitan doble antiagregación.

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Una falsa etiqueta de alergia puede empeorar el tratamiento y aumentar riesgos

Cabañas alertó sobre las consecuencias de atribuir una alergia sin confirmación. En el caso de los antibióticos beta-lactámicos, incluida la penicilina, esa etiqueta puede llevar a tratar infecciones con otros antibióticos más caros, menos eficaces y con mayor capacidad para generar resistencias.

Según explicó a Infosalus, esa situación se asocia además a un mayor número de complicaciones, incluso con riesgo para la vida del paciente. El problema no se limita a los antibióticos.

Los medicamentos que más provocan alergias son los antiinflamatorios no esteroideos, como ibuprofeno y aspirina, y los antibióticos beta-lactámicos, aunque también aumentan las reacciones a contrastes radiológicos yodados y quimioterápicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falsa etiqueta de alergia a los AINE, con la prohibición general de estos antiinflamatorios, puede conducir a una prescripción excesiva e innecesaria de opiáceos.

La especialista indicó que existen publicaciones que muestran mayor riesgo de adicción a opioides en pacientes etiquetados como alérgicos a AINE y que esa situación también se asocia a más complicaciones cardiovasculares y a mayor mortalidad por no poder recibir tratamiento antiagregante con aspirina.