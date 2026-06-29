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Honduras: Ocho mil jóvenes podrán optar a becas universitarias

El programa financiará estudios de grado y posgrado está dirigido a estudiantes de entre 17 y 40 años que ya cursan una carrera universitaria y cumplen con los requisitos establecidos.

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Pueden postularse personas de entre 17 y 40 años que estén matriculadas en una universidad pública o privada del país.
Pueden postularse personas de entre 17 y 40 años que estén matriculadas en una universidad pública o privada del país.

Para miles de jóvenes hondureños, continuar una carrera universitaria depende muchas veces de un factor decisivo: el dinero. Los costos de transporte, alimentación, materiales y matrícula obligan cada año a numerosos estudiantes a abandonar sus estudios o retrasar su formación profesional.

Con ese panorama como telón de fondo, la Secretaría de Desarrollo Social abrió la convocatoria de un nuevo programa nacional de becas que busca beneficiar a unos 8,000 estudiantes universitarios con un apoyo económico mensual tanto, para estudios de grado y posgrado.

La iniciativa dispone de un presupuesto de 224 millones de lempiras y está dirigida principalmente a jóvenes que enfrentan limitaciones económicas para continuar su formación académica.

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Las autoridades informaron que los aspirantes deberán completar su solicitud antes del próximo 30 de junio, a través de la plataforma digital habilitada por Sedesol, donde también podrán consultar los requisitos y cargar la documentación solicitada.

¿Quiénes pueden aplicar?

El programa está dirigido a personas entre los 17 y 40 años que actualmente estén matriculadas en una universidad pública o privada del país.

Entre los requisitos figura mantener un índice académico igual o superior al 80 %, no laborar en instituciones del Estado y no recibir simultáneamente otra beca financiada por el Gobierno.

Asimismo, los postulantes deberán presentar copia de su documento de identidad, historial académico, constancia de matrícula, título del último nivel educativo cursado y una constancia de cuenta bancaria donde se depositaría el beneficio en caso de resultar seleccionados.

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Los aspirantes deben presentar documento de identidad, historial académico, constancia de matrícula, título educativo y constancia de cuenta bancaria.
Los aspirantes deben presentar documento de identidad, historial académico, constancia de matrícula, título educativo y constancia de cuenta bancaria.

Las madres solteras deberán adjuntar el certificado de nacimiento de sus hijos y las personas con discapacidad deberán presentar el carné emitido por la Secretaría de Desarrollo Social.

Aunque Honduras ha ampliado en los últimos años la cobertura de educación superior, el abandono universitario continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema educativo, especialmente entre estudiantes provenientes de hogares de bajos ingresos.

Especialistas en educación han señalado que el costo de sostener una carrera universitaria representa una de las principales causas de deserción, especialmente para jóvenes que deben combinar sus estudios con actividades laborales o que residen lejos de los centros universitarios.

Así será el proceso de selección

Una vez finalice el período de inscripción, Sedesol realizará una revisión técnica de las solicitudes para verificar el cumplimiento de todos los requisitos.

La Secretaría de Desarrollo Social abrió una convocatoria de becas universitarias en Honduras para unos 8.000 estudiantes de grado y posgrado.
La Secretaría de Desarrollo Social abrió una convocatoria de becas universitarias en Honduras para unos 8.000 estudiantes de grado y posgrado.

Posteriormente se elaborará el listado de beneficiarios, quienes serán contactados para presentar la documentación física y firmar el contrato correspondiente antes de iniciar la entrega del apoyo económico.

Las autoridades aseguraron que el proceso de selección incluirá mecanismos de revisión documental y verificación de información para garantizar transparencia en la asignación de las becas.

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán completar el formulario disponible en el portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Social: https://sedesol.gob.hn/becas.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de junio, por lo que las autoridades recomendaron no esperar al último momento para realizar el registro y reunir la documentación requerida.

Para muchos estudiantes, una beca no solo representa un apoyo económico. También puede significar la posibilidad de permanecer en las aulas, concluir una carrera profesional y ampliar sus oportunidades de empleo en un contexto donde el acceso a la educación superior sigue condicionado, en muchos casos, por la capacidad económica de las familias.

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