La leyenda del tenis, Chris Evert, confirmó que el cáncer de ovario regresó: “Seguiré luchando contra esta enfermedad”

Chris Evert confirmó en sus redes sociales que el cáncer de ovario regresó tras dos recaídas previas (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

La leyenda del tenis estadounidense Chris Evert confirmó que el cáncer de ovario que enfrentó en dos ocasiones previas ha regresado, según anunció en sus redes sociales. Evert, de 71 años, informó que la reaparición de la enfermedad fue detectada tras realizarse tomografías computarizadas y estudios por emisión de positrones el fin de semana anterior a su anuncio público.

La campeona de 18 títulos individuales de Grand Slam había sido diagnosticada por primera vez en diciembre de 2021, poco después de someterse a una histerectomía preventiva al descubrir que era portadora de la mutación del gen BRCA. Tras superar el primer tratamiento, en enero de 2023 comunicó que estaba libre de cáncer, pero la enfermedad volvió a aparecer ese mismo año. Luego de un segundo proceso de recuperación, ahora enfrenta una nueva recaída.

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Evert, considerada una de las tenistas más exitosas de la historia, se ha mantenido activa en el circuito como comentarista y analista, aunque ha anunciado que se alejará de todos sus compromisos profesionales (incluida su participación habitual en Wimbledon) para centrarse en su salud. En su trayectoria personal, la exjugadora también ha destacado por su apertura sobre los desafíos médicos que ha atravesado, mostrando una actitud de transparencia ante la opinión pública.

Chris Evert fue diagnosticada por primera vez en diciembre de 2021 después de una histerectomía preventiva por la mutación del gen BRCA

Chris Evert anunció que regresó el cáncer de ovario

La noticia sobre el regreso del cáncer de ovario de Chris Evert sorprendió al mundo del tenis y generó una ola de mensajes de apoyo. La extenista compartió la información a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde relató cómo recibió el diagnóstico reciente. “Siempre he creído en ser abierta y honesta sobre mi proceso de salud”, escribió Evert, enfatizando su compromiso con la transparencia acerca de su situación médica.

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La extenista explicó que, tras someterse a una tomografía computarizada y a una tomografía por emisión de positrones el fin de semana anterior, se enteró de que su cáncer de ovario había regresado. “Ya me he sometido a una cirugía como primer paso en mi tratamiento y recuperación y comenzaré la quimioterapia en las próximas semanas”, detalló en su publicación. La campeona, que se ha caracterizado por su fortaleza en las distintas etapas de la enfermedad, subrayó: “El cáncer de ovario es implacable, pero mantendré el optimismo y la determinación de seguir luchando contra esta enfermedad”.

La confirmación de la recaída llevó a Evert a tomar la decisión de apartarse temporalmente de sus compromisos profesionales, incluidos los relacionados con coberturas de torneos de tenis. En su mensaje, la extenista expresó su gratitud a quienes la acompañan en este proceso: “Estoy profundamente agradecida a mi equipo médico, a mi familia, a mis amigos y a todos los que me han brindado su apoyo y ánimo. Espero volver a verlos a todos pronto”.

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Chris Evert anunció que se alejará de sus compromisos profesionales, incluida su participación habitual en Wimbledon, para enfocarse en su salud (REUTERS/Charles Platiau/File Photo)

El anuncio generó una inmediata respuesta de figuras destacadas en el tenis internacional. Entre los mensajes más visibles se destacó el de Martina Navratilova, quien compartió en Instagram su apoyo incondicional a su amiga y antigua rival. “Mi amiga Chrissie es una campeona entre campeonas y, como tal, volverá a derrotar a este monstruo”. La propia Navratilova atravesó recientemente un diagnóstico de cáncer de garganta y de mama, y fue declarada libre posteriormente, lo que refuerza el lazo de solidaridad entre ambas leyendas.

Navratilova concluyó su mensaje con palabras de aliento: “Todos te apoyamos y sabemos que volverás a estar libre de cáncer. Con mucho cariño”. Estas muestras públicas de respaldo reflejan la cercanía y admiración que existe entre las grandes figuras del tenis femenino.

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Otros jugadores del circuito, como Stan Wawrinka, Donna Vekic y Ajla Tomljanovic, también enviaron mensajes de ánimo tras conocer la recaída. La comunidad tenística ha mostrado su reconocimiento no solo por los logros deportivos de la exjugadora, sino también por la apertura con la que ha compartido su lucha contra el cáncer. Las redes sociales se han llenado de mensajes de admiración y buenos deseos, subrayando el respeto y la empatía que despierta su historia personal.