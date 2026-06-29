Economía

Pese a la caída del comercio y la industria, la actividad en CABA creció en el primer trimestre

Registró un aumento interanual de 0,7%, aunque cayó frente al trimestre anterior. Cómo le fue al resto de los sectores

Guardar
Google icon
Vista aérea del Puerto de Buenos Aires con buques de carga, grúas portuarias y pilas de contenedores. Remolcadores en el río, con la ciudad al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad económica de la Ciudad de Buenos Aires registró un crecimiento interanual del 0,7% durante el primer trimestre, a pesar del retroceso observado en sectores clave como el comercio y la industria.

Sin embargo, la evolución trimestral mostró un desempeño negativo. Según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), el Producto Geográfico Bruto (PGB) desestacionalizado cayó un 0,8% en comparación con el cuarto trimestre de 2025.

PUBLICIDAD

De esta manera, la economía porteña exhibió una leve mejora respecto del mismo período del año anterior, aunque con una desaceleración en la comparación con el trimestre previo.

“En cuanto al desempeño sectorial, se destaca el crecimiento de la actividad financiera y la baja en las actividades manufactureras y comerciales”, indicó el Idecba.

PUBLICIDAD

“El comportamiento tanto de la serie desestacionalizada como la tendencia-ciclo, pone en evidencia la desaceleración de la actividad económica iniciada el tercer trimestre de 2025″, añadió el informe oficial.

Gráfico de barras que muestra la variación porcentual interanual de la actividad económica real en Buenos Aires, de 2014 a 2026
Variación porcentual interanual de la actividad económica real en la Ciudad de Buenos Aires

El sector de intermediación financiera tuvo un crecimiento de 11,3% respecto al mismo período del año anterior. “Analizando la incidencia dentro del sector se destacan los resultados de sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, agentes y sociedades de bolsas e intermediación monetaria y financiera de entidades bancarias y no bancarias”, señaló el Idecba.

Servicios de transporte, de almacenamiento y comunicaciones tuvo una variación de 3,6%, impulsada por los servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías y servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises.

En contraposición, la industria manufacturera sufrió una caída del 2,4%, debido a una caída general en casi todas las ramas, excepto la industria farmacéutica.

Por su parte, el sector de comercio registró una variación negativa de 2,4%, explicado principalmente por la variación de la venta al por mayor de productos de uso intermedio y mercancías y venta al por menor de muebles, artefactos para el hogar, ferretería y materiales de construcción.

Locales Comerciales Alquileres CABA
El sector de comercio registró una variación negativa de 2,4%

En cuanto al resto de los sectores, agricultura, ganadería, pesca y minas y canteras cayó 1,3%; electricidad, gas y agua, 6,5%; y la construcción, 1,4%.

Por su parte, los servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler disminuyeron 0,8%; la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, 0,2%; los servicios comunitarios, sociales y personales, 4,1%; y los servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico, 1,7%.

En contraste, crecieron los servicios de hotelería y restaurantes (1,6%), la enseñanza (0,9%) y los servicios sociales y de salud (1,2%).

Qué pasó a nivel nacional

A nivel nacional, la economía alcanzó un nuevo máximo histórico en el primer trimestre de 2026. El PBI creció 0,7% respecto del trimestre anterior y 2,3% en la comparación interanual, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, el indicador tendencia-ciclo acumuló su octava variación positiva consecutiva, una racha de crecimiento ininterrumpido que comenzó en el segundo trimestre de 2024.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por los sectores primarios. La Pesca lideró el crecimiento con una expansión interanual del 27,5%, seguida por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (18,1%) y Explotación de minas y canteras (12,3%). En conjunto, estas tres actividades aportaron más de un punto porcentual al crecimiento total del PBI.

La agricultura, en particular, consolidó una fuerte recuperación. Tras haber registrado un crecimiento de apenas 1% interanual en el tercer trimestre de 2025, aceleró al 18,7% en el cuarto trimestre y mantuvo ese dinamismo en el inicio de 2026.

Entre los sectores de servicios, la Intermediación financiera avanzó 7,5% interanual, aunque quedó muy por debajo del 28,1% registrado en el mismo período de 2025.

También mostraron un desempeño positivo los Hogares privados con servicio doméstico (6,3%), la Construcción (2,5%), el Transporte, almacenamiento y comunicaciones (2,3%) y Hoteles y restaurantes (2,8%), este último impulsado principalmente por el empleo informal, según precisó el organismo.

Las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler crecieron 0,9%, mientras que los Servicios sociales y de salud aumentaron 0,5%, luego de tres trimestres consecutivos de caídas durante 2025.

En contraste, la Industria manufacturera y la Administración pública fueron los sectores que más incidieron negativamente sobre el resultado agregado. La primera retrocedió 1,7% interanual y profundizó la tendencia descendente iniciada en el tercer trimestre de 2025, cuando había caído 2,2%.

La Administración pública, por su parte, registró una baja del 1,4%. Entre ambas actividades restaron 0,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB.

También registraron variaciones negativas el Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una leve contracción del 0,3%, y Electricidad, gas y agua, que cayó 1,1% en la comparación interanual.

Temas Relacionados

actividad económicaúltimas noticiascabacomercioindustria

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El BCRA asegura contar con más de USD 20.000 millones de poder de fuego para contener el dólar durante las elecciones de 2027

Vladimir Werning afirmó que tiene tres instrumentos de liquidez cambiaria, en el marco de los próximos vencimientos de deuda

El BCRA asegura contar con más de USD 20.000 millones de poder de fuego para contener el dólar durante las elecciones de 2027

Economía completó la colocación del Bonar 2028 y ya tiene casi todos los dólares para pagar el vencimiento del 9 de julio

Este lunes se llevó a cabo la segunda vuelta y la Secretaría de Finanzas obtuvo USD 100 millones. Cuánto hay en la cuenta del Tesoro y qué operación puede hacer el BCRA para los dólares que faltan

Economía completó la colocación del Bonar 2028 y ya tiene casi todos los dólares para pagar el vencimiento del 9 de julio

Wall Street y el petróleo suben tras una nueva tregua entre EEUU e Irán y el fallo sobre la Reserva Federal

Los principales índices de Nueva York se recuperaron del desplome tecnológico de la semana pasada. Los precios del crudo moderaron sus ganancias tras confirmarse una ronda de negociaciones en Qatar tras los ataques del fin de semana

Wall Street y el petróleo suben tras una nueva tregua entre EEUU e Irán y el fallo sobre la Reserva Federal

Se disparó el impacto del aumento de tarifas en las familias más pobres: ya se llevan más del 20% de su ingreso

La corrección en las facturas de luz, gas, agua y transporte impacta con mayor rigor en los hogares más vulnerables, a la par de la reducción de los subsidios

Se disparó el impacto del aumento de tarifas en las familias más pobres: ya se llevan más del 20% de su ingreso

Fráncfort cae un 0,18 % después de que Irán negara que ha retomado negociaciones con EEUU

La Bolsa de Fráncfort bajó este lunes después de que Irán negara que ha retomado las negociaciones de paz con Estados Unidos tras haber realizado ataques mutuos respectivamente el fin de semana

Fráncfort cae un 0,18 % después de que Irán negara que ha retomado negociaciones con EEUU

DEPORTES

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: la Scratch busca la clasificación ante un elenco asiático que se defiende

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: la Scratch busca la clasificación ante un elenco asiático que se defiende

La meditación salvó su carrera en el tenis y ahora entrena jóvenes mientras patrulla las calles de Tailandia

Argentina, campeón invicto del Sudamericano Sub-12: el proyecto que apuesta al futuro del tenis nacional

La sutil decisión del Atlético de Madrid con Julián Álvarez y la postura de Simeone ante un posible pase

El crudo relato de dos futbolistas argentinos en medio de los terremotos en Venezuela: “Escuchaba la tierra quebrándose”

TELESHOW

La nueva faceta de Furia Scaglione: lanzó su álbum musical y causó revuelo con su voz

La nueva faceta de Furia Scaglione: lanzó su álbum musical y causó revuelo con su voz

La divertida anécdota de Darío Barassi al ir a misa con su hija menor: “Menos oído que yo”

Daniela Pantano, la reemplazante de Laurita Fernández en La cena de los tontos: “Hay mucho ego e inseguridad”

El fin de semana a puro fuego de Ivana Figueiras: romance, pasión futbolera y lencería con encaje

Guillermina Valdés contó su encuentro con el hijo de Ernestina Pais horas antes del fatal suceso: “Quedé impactada”

INFOBAE AMÉRICA

Un modelo matemático revela cómo se conectan las regiones cerebrales

Un modelo matemático revela cómo se conectan las regiones cerebrales

República Dominicana entrega Bono de Emergencia a más de 1,700 familias afectadas por las lluvias

Honduras: Ocho mil jóvenes podrán optar a becas universitarias

Colores y diversidad: Así se vivió la marcha del orgullo en El Salvador

Más de 400 trasplantes de células madre hematopoyéticas se han realizado hasta el momento en Panamá