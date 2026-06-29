Pese a la caída del comercio y la industria, la actividad en CABA creció en el primer trimestre

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad económica de la Ciudad de Buenos Aires registró un crecimiento interanual del 0,7% durante el primer trimestre, a pesar del retroceso observado en sectores clave como el comercio y la industria.

Sin embargo, la evolución trimestral mostró un desempeño negativo. Según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), el Producto Geográfico Bruto (PGB) desestacionalizado cayó un 0,8% en comparación con el cuarto trimestre de 2025.

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De esta manera, la economía porteña exhibió una leve mejora respecto del mismo período del año anterior, aunque con una desaceleración en la comparación con el trimestre previo.

“En cuanto al desempeño sectorial, se destaca el crecimiento de la actividad financiera y la baja en las actividades manufactureras y comerciales”, indicó el Idecba.

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“El comportamiento tanto de la serie desestacionalizada como la tendencia-ciclo, pone en evidencia la desaceleración de la actividad económica iniciada el tercer trimestre de 2025″, añadió el informe oficial.

Variación porcentual interanual de la actividad económica real en la Ciudad de Buenos Aires

El sector de intermediación financiera tuvo un crecimiento de 11,3% respecto al mismo período del año anterior. “Analizando la incidencia dentro del sector se destacan los resultados de sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, agentes y sociedades de bolsas e intermediación monetaria y financiera de entidades bancarias y no bancarias”, señaló el Idecba.

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Servicios de transporte, de almacenamiento y comunicaciones tuvo una variación de 3,6%, impulsada por los servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías y servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises.

En contraposición, la industria manufacturera sufrió una caída del 2,4%, debido a una caída general en casi todas las ramas, excepto la industria farmacéutica.

Por su parte, el sector de comercio registró una variación negativa de 2,4%, explicado principalmente por la variación de la venta al por mayor de productos de uso intermedio y mercancías y venta al por menor de muebles, artefactos para el hogar, ferretería y materiales de construcción.

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El sector de comercio registró una variación negativa de 2,4%

En cuanto al resto de los sectores, agricultura, ganadería, pesca y minas y canteras cayó 1,3%; electricidad, gas y agua, 6,5%; y la construcción, 1,4%.

Por su parte, los servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler disminuyeron 0,8%; la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, 0,2%; los servicios comunitarios, sociales y personales, 4,1%; y los servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico, 1,7%.

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En contraste, crecieron los servicios de hotelería y restaurantes (1,6%), la enseñanza (0,9%) y los servicios sociales y de salud (1,2%).

Qué pasó a nivel nacional

A nivel nacional, la economía alcanzó un nuevo máximo histórico en el primer trimestre de 2026. El PBI creció 0,7% respecto del trimestre anterior y 2,3% en la comparación interanual, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, el indicador tendencia-ciclo acumuló su octava variación positiva consecutiva, una racha de crecimiento ininterrumpido que comenzó en el segundo trimestre de 2024.

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El desempeño estuvo impulsado principalmente por los sectores primarios. La Pesca lideró el crecimiento con una expansión interanual del 27,5%, seguida por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (18,1%) y Explotación de minas y canteras (12,3%). En conjunto, estas tres actividades aportaron más de un punto porcentual al crecimiento total del PBI.

La agricultura, en particular, consolidó una fuerte recuperación. Tras haber registrado un crecimiento de apenas 1% interanual en el tercer trimestre de 2025, aceleró al 18,7% en el cuarto trimestre y mantuvo ese dinamismo en el inicio de 2026.

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Entre los sectores de servicios, la Intermediación financiera avanzó 7,5% interanual, aunque quedó muy por debajo del 28,1% registrado en el mismo período de 2025.

También mostraron un desempeño positivo los Hogares privados con servicio doméstico (6,3%), la Construcción (2,5%), el Transporte, almacenamiento y comunicaciones (2,3%) y Hoteles y restaurantes (2,8%), este último impulsado principalmente por el empleo informal, según precisó el organismo.

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Las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler crecieron 0,9%, mientras que los Servicios sociales y de salud aumentaron 0,5%, luego de tres trimestres consecutivos de caídas durante 2025.

En contraste, la Industria manufacturera y la Administración pública fueron los sectores que más incidieron negativamente sobre el resultado agregado. La primera retrocedió 1,7% interanual y profundizó la tendencia descendente iniciada en el tercer trimestre de 2025, cuando había caído 2,2%.

La Administración pública, por su parte, registró una baja del 1,4%. Entre ambas actividades restaron 0,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB.

También registraron variaciones negativas el Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una leve contracción del 0,3%, y Electricidad, gas y agua, que cayó 1,1% en la comparación interanual.