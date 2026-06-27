Sociedad

Tragedia en Santa Fe: dos jóvenes murieron y otros cuatro resultaron heridos tras volcar en la ruta 26

El hecho ocurrió en las afueras de la localidad de Casilda. El grupo de amigos regresaba de una fiesta cuando el auto en el que viajaban perdió el control en una curva y volcó. Las víctimas fatales tenían 17 y 24 años

Guardar
Google icon

El accidente dejó dos víctimas fatales y cuatro heridos.

Un dramático accidente ocurrido este sábado en la provincia de Santa Fe dejó como saldo dos jóvenes fallecidos y otros cuatro heridos. El grupo de amigos regresaba de una fiesta cuando el auto en el que viajaban chocó y dio varios vuelcos.

De acuerdo con las primeras informaciones, el siniestro ocurrió en las afueras de la ciudad de Casilda, ubicada a unos 56 kilómetros de Rosario, sobre la ruta provincial 26.

PUBLICIDAD

Mientras regresaban hacia Carcarañá, pasadas las 5 de la madrugada, el Peugeot 208 en el que viajaba el grupo de amigos perdió el control al tomar una curva, salió de la calzada y dio varios vuelcos sobre la banquina.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Lola, de 17 años, y Ramiro, de 24.

accidente casilda santa fe
Los fallecidos tenían 17 y 24 años.

Según informó Rosario3, el grupo de amigos -compuesto por cuatro chicos y dos chicas- era oriundo de Zavalla y Pérez. Regresaban de bailar en el boliche Mona, ubicado en Casilda.

PUBLICIDAD

De acuerdo con medios santafesinos, una de las principales hipótesis es que el vehículo circulaba a alta velocidad al momento del accidente, aunque las causas del siniestro continúan bajo investigación. Producto de la violencia del impacto y los vuelcos, varios de los ocupantes salieron despedidos del auto.

Lola murió en el lugar, mientras que Ramiro fue trasladado en estado crítico, aunque horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

accidente casilda santa fe
Fue necesario un helicóptero para el traslado de heridos.

Al llegar al lugar, los Bomberos Voluntarios de Casilda encontraron a una de las víctimas atrapada dentro del vehículo, mientras que el resto de los ocupantes estaba disperso en distintos sectores de la banquina, según informaron desde esa institución.

Los cuatro ocupantes que resultaron lastimados fueron internados con heridas de distinta consideración en el Hospital San Carlos y en el Sanatorio Julián Moreno, ambos de Casilda, en un primer momento.

Sin embargo, en el marco del operativo de asistencia médica, se activó el protocolo UTV para evacuar en helicóptero a los heridos de mayor gravedad. De acuerdo con las imágenes que encabezan esta nota, registradas por Día 7, el helicóptero trasladó a un paciente con una grave lesión medular al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA).

Posteriormente, se realizó un segundo vuelo para derivar a otro paciente, quien presentaba múltiples traumatismos y había sido intubado.

En el lugar trabajaron de manera coordinada dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del servicio de emergencias médicas y efectivos de la Unidad Regional IV. De acuerdo con las primeras informaciones, no habría otros vehículos involucrados en el choque y posterior vuelco.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasSanta FeAccidenteChoquecasilda

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Video: así fue el choque en el que murió Ernestina Pais

La conductora protagonizó un accidente ferroviario este viernes en San Isidro. Falleció en el acto

Video: así fue el choque en el que murió Ernestina Pais

Qué determinó la autopsia a Ernestina Pais

El informe preliminar ya está incorporado a la causa que investiga su fallecimiento. La conductora murió este viernes en un accidente ferroviario en San Isidro

Qué determinó la autopsia a Ernestina Pais

Vuelven las lluvias y llega una semana con mínimas de hasta 3 grados: el pronóstico del tiempo

Se esperan chaparrones durante el domingo en el AMBA. Además, la región de Cuyo se encuentra bajo alerta por vientos fuertes

Vuelven las lluvias y llega una semana con mínimas de hasta 3 grados: el pronóstico del tiempo

Cómo fue el accidente en el que murió Ernestina Pais: desde la secuencia captada por las cámaras a cómo la identificaron

Según reconstruyeron las autoridades, la periodista cruzaba un paso nivel cuando una formación del Tren de la Costa impactó contra su auto. Tenía 54 años

Cómo fue el accidente en el que murió Ernestina Pais: desde la secuencia captada por las cámaras a cómo la identificaron

Hallaron un cuerpo flotando en el Río de la Plata: podría ser de uno de los pescadores desaparecidos hace 11 días

Familiares de los pescadores desaparecidos reconocieron tatuajes en el cuerpo encontrado, aunque la confirmación por ADN se realizará en Montevideo en el marco de un operativo que ya lleva once días

Hallaron un cuerpo flotando en el Río de la Plata: podría ser de uno de los pescadores desaparecidos hace 11 días

DEPORTES

Argentina-Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina-Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La reacción del plantel de Cabo Verde tras la histórica clasificación y enfrentar a Argentina: “Jugar contra Messi es excelente”

Franco Colapinto explicó el error en la clasificación del GP de Austria que lo dejó 16° en la F1: “Me equivoqué”

Franco Colapinto quedó 16° en la clasificación del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1

River busca goles: quedó a un paso de repatriar a Borré, hará una “oferta importante” por Gio Simeone e insiste por Beltrán

TELESHOW

El desgarrador posteo de Benicio, el hijo de Ernestina Pais, para despedir a su madre

El desgarrador posteo de Benicio, el hijo de Ernestina Pais, para despedir a su madre

La conmovedora despedida de Gastón Pauls a Ernestina Pais: “Fuimos amigos, novios, compañeros y más”

El día que Ernestina Pais se convirtió en la primera y única mujer en conducir CQC

Osvaldo Laport, a punto de cumplir 70 años, habla sobre Billy Elliot: “Esta obra desenmascara a las almas oscuras”

Dalia Gutmann lleva su caos cotidiano al escenario: “Me encanta que se me suelte la cadena”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana activa plan especial para retornar a 57 médicos tras devastadores sismos en Venezuela

República Dominicana activa plan especial para retornar a 57 médicos tras devastadores sismos en Venezuela

El Registro Nacional de las Personas Naturales de El Salvador asume la autenticación de partidas para trámites en el exterior

El abrazo que venció a la tragedia: Salvadoreños rescatan a joven de 15 años atrapada bajo los escombros en Venezuela

El Adam Smith Center instala en Panamá su primera oficina para América Latina

Álex de la Iglesia se pasa a la animación con una película de terror para adultos basada en H.P. Lovecraft