Tragedia en Santa Fe: dos jóvenes murieron y otros cuatro resultaron heridos tras volcar en la ruta 26

El accidente dejó dos víctimas fatales y cuatro heridos.

Un dramático accidente ocurrido este sábado en la provincia de Santa Fe dejó como saldo dos jóvenes fallecidos y otros cuatro heridos. El grupo de amigos regresaba de una fiesta cuando el auto en el que viajaban chocó y dio varios vuelcos.

De acuerdo con las primeras informaciones, el siniestro ocurrió en las afueras de la ciudad de Casilda, ubicada a unos 56 kilómetros de Rosario, sobre la ruta provincial 26.

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Mientras regresaban hacia Carcarañá, pasadas las 5 de la madrugada, el Peugeot 208 en el que viajaba el grupo de amigos perdió el control al tomar una curva, salió de la calzada y dio varios vuelcos sobre la banquina.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Lola, de 17 años, y Ramiro, de 24.

Los fallecidos tenían 17 y 24 años.

Según informó Rosario3, el grupo de amigos -compuesto por cuatro chicos y dos chicas- era oriundo de Zavalla y Pérez. Regresaban de bailar en el boliche Mona, ubicado en Casilda.

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De acuerdo con medios santafesinos, una de las principales hipótesis es que el vehículo circulaba a alta velocidad al momento del accidente, aunque las causas del siniestro continúan bajo investigación. Producto de la violencia del impacto y los vuelcos, varios de los ocupantes salieron despedidos del auto.

Lola murió en el lugar, mientras que Ramiro fue trasladado en estado crítico, aunque horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Fue necesario un helicóptero para el traslado de heridos.

Al llegar al lugar, los Bomberos Voluntarios de Casilda encontraron a una de las víctimas atrapada dentro del vehículo, mientras que el resto de los ocupantes estaba disperso en distintos sectores de la banquina, según informaron desde esa institución.

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Los cuatro ocupantes que resultaron lastimados fueron internados con heridas de distinta consideración en el Hospital San Carlos y en el Sanatorio Julián Moreno, ambos de Casilda, en un primer momento.

Sin embargo, en el marco del operativo de asistencia médica, se activó el protocolo UTV para evacuar en helicóptero a los heridos de mayor gravedad. De acuerdo con las imágenes que encabezan esta nota, registradas por Día 7, el helicóptero trasladó a un paciente con una grave lesión medular al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA).

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Posteriormente, se realizó un segundo vuelo para derivar a otro paciente, quien presentaba múltiples traumatismos y había sido intubado.

En el lugar trabajaron de manera coordinada dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del servicio de emergencias médicas y efectivos de la Unidad Regional IV. De acuerdo con las primeras informaciones, no habría otros vehículos involucrados en el choque y posterior vuelco.

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