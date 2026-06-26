Ni el cerdo ni la ternera: cuál es la carne que aporta más proteínas por porción

El pavo, el cordero, el bisonte y la carne de venado también presentan altos contenidos de proteína por porción (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el universo de las dietas y la nutrición, las proteínas se han convertido en protagonistas indiscutidas para quienes buscan perder peso, ganar masa muscular o simplemente mejorar su salud.

Las evidencias muestran que una alimentación rica en proteínas no solo ayuda a controlar el apetito y contribuye al descenso de peso en el corto plazo, sino que también resulta fundamental para reparar tejidos, desarrollar masa muscular y acompañar el crecimiento en etapas clave de la vida.

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Sin embargo, la elección de los alimentos proteicos y la cantidad diaria recomendada requieren atención y asesoramiento profesional, sobre todo en personas con enfermedades crónicas.

Desde las carnes magras y el pescado hasta el tofu y las legumbres, el abanico de fuentes de proteína permite armar un menú variado y equilibrado.

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Expertos advierten sobre los riesgos de un consumo excesivo vinculado principalmente a carnes rojas y procesadas, y sugieren priorizar cortes magros y alternar con opciones vegetales para lograr una dieta saludable y sostenible en el tiempo.

¿Qué carnes tienen más proteínas por porción?

Según un reporte de la Fundación Británica de Nutrición (BNF), en la categoría de carne (proteína de origen animal) la pechuga de pollo a la parrilla sin piel aporta 32,0 gramos de proteína por cada 100 gramos; la chuleta de cerdo magra a la parrilla, 31,6 gramos; el bife de res magro a la parrilla, 31,0 gramos; y la chuleta de cordero magra a la parrilla, 29,2 gramos.

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Las carnes blancas como el pollo y el pavo superan los 24 gramos de proteína por cada 100 gramos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué otros alimentos aportan proteínas de alta calidad?

Además de las carnes, existen alternativas de origen animal y vegetal con aportes significativos de proteína completa. El pescado, como el salmón o el atún, ofrece entre 21 y 25 gramos de proteína por cada 100 gramos y agrega ácidos grasos omega-3.

Los huevos suman 6 gramos por unidad y los productos lácteos como el yogur griego bajo en grasa llegan a 17 gramos por envase. Entre las opciones vegetales, el tofu firme aporta 21,8 gramos por media taza, el tempeh 20 gramos por 100 gramos y las legumbres cocidas, entre 7 y 8 gramos por 100 gramos.

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¿Cuánta proteína se recomienda consumir al día y cuál es el riesgo de excederse?

Según la Asociación Americana del Corazón, la ingesta diaria recomendada para un adulto sano es de 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Para una persona de 70 kilos, esto representa 56 gramos diarios.

Entre las carnes rojas tradicionales, el lomo de cerdo magro alcanza 24,3 gramos por porción estándar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma organización advierte que “el consumo excesivo de proteínas suele provenir de carnes ricas en grasas saturadas, lo que puede contribuir a elevar los niveles de colesterol LDL”, y puede desplazar otros grupos de alimentos esenciales como frutas y verduras.

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¿Qué carnes se recomienda priorizar para una dieta saludable?

Las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón apuntan a elegir cortes magros y alternar el consumo de carnes con otras fuentes de proteína. Sugiere consumir carnes rojas con moderación, preferentemente no más de tres veces por semana, y priorizar el pescado, el pollo o el pavo sin piel. También se recomienda integrar en la dieta legumbres, frutos secos y productos de soja.

“Más de la mitad de los estadounidenses no cumplen con las recomendaciones de consumo de mariscos, frutos secos, semillas y productos de soja”, expresó Judith Wylie-Rosett, nutricionista y dietista registrada en el Albert Einstein College of Medicine.

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Un exceso de proteínas provenientes de carnes grasas puede elevar el colesterol LDL y desplazar otros alimentos esenciales (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los valores de proteína en carnes menos consumidas?

Carnes como el conejo, el ciervo y el bisonte muestran un perfil proteico alto. El conejo y la codorniz ofrecen 23 gramos por cada 100 gramos, el ciervo aporta 22 gramos y el bisonte, 25 gramos. Estas carnes suelen tener menos grasa que los cortes tradicionales y proveen minerales como hierro y zinc. Estos productos pueden ser alternativas para quienes buscan maximizar la ingesta de proteína sin aumentar la proporción de grasas saturadas.

La Organización Mundial de la Salud, en tanto, recomienda que las proteínas aporten entre el 10 y el 15 por ciento de la energía diaria y que la carne roja se consuma un máximo de tres veces por semana. Los expertos sugieren que la variedad y la moderación son clave para un patrón alimentario saludable. Los cortes magros, como el lomo, el solomillo y la pechuga, son los más adecuados para quienes priorizan el contenido proteico y un perfil nutricional equilibrado.

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