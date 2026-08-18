Desestimaron la denuncia del ex jugador de Racing por una deuda de juego online: el fiscal concluyó que no hubo aprietes

Jonatan Gómez jugó en Racing Club (Foto/@jonatandavidgomez)

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La denuncia que radicó Jonatan Gómez, actual volante de Sarmiento de Junín, por extorsiones a raíz de una deuda por medio millón de dólares por haber operado una plataforma clandestina de casino online fue desestimada por la Justicia santafesina. La resolución fue tomada por el fiscal Aquiles Balbis, quien consideró que no existieron intimidaciones de las personas demandadas y que el propio futbolista –ex Racing y Rosario Central– propuso firmar los pagarés en una escribanía luego de haber negociado el monto de la operación.

El futbolista había realizado la presentación judicial en febrero de este año. Allí, señaló haber sido intimidado por una “organización” que exigía el dinero adeudado, que inicialmente había sido de 50 mil dólares tras “una mala racha de juego” en la plataforma Lexus, donde jugaba a la ruleta y otros juegos de azar.

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Los aprietes, según la presentación hecha por Gómez, se dieron de dos formas: una, con visitas en agosto de 2025 al predio de Junín donde entrena con Sarmiento, club en el que tiene contrato; y la otra, con advertencias presenciales en su domicilio de la ciudad de Capitán Bermúdez, situada a pocos kilómetros de Rosario.

El fiscal señaló que los “aprietes” por WhatsApp que adujo el mediocampista fueron borrados y no constan pruebas de esos mensajes (Foto/@jonatandavidgomez)

El abogado de Gómez, Paul Krupnik, destacó en Radio 2 que al jugador lo habían obligado a subir a un vehículo el 29 de octubre de 2025 para firmar en una escribanía de Junín cuatro pagarés por una cifra de 505 mil dólares, cuando el monto adeudado, supuestamente, era de 50 mil dólares. Dicha operación, según la denuncia, fue bajo amenaza de muerte.

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El fiscal a cargo de investigar esa presentación señaló que los “aprietes” por WhatsApp que adujo el mediocampista fueron borrados y no constan pruebas de esos mensajes. Añadió que los impactos de las antenas de los celulares de dos de los tres denunciados muestran que no estaban en Junín el 29 de agosto de 2025, fecha indicada por amenazas durante una práctica de Sarmiento, y que según los testimonios de familiares de Jonatan tampoco fueron visitados en su domicilio por personas que los intimidaron.

La Justicia consideró que no había elementos serios para avanzar en la investigación (Foto/@jonatandavidgomez)

Por el contrario, Balbis expuso que Gómez tenía una relación “absolutamente cercana” con uno de los denunciados, que él negoció el monto a pagar por la deuda y que también coordinó la escribanía de Junín en la que se suscribieron los documentos. Es más, remarcó que el propio volante acudió solo a la escribanía y bajo ningún tipo de violencia o coerción.

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“Corresponde desestimar todo cuanto refiere al delito de extorsión denunciado por parte de Jonatan Gómez, por carecer de elementos de convicción serios para avanzar en una investigación penal”, concluyó el escrito del funcionario del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal subrayó: “Los audios que se acompañan reflejan que Gómez acudió solo y de forma voluntaria –sin violencia o intimidación alguna– a la escribanía, y que incluso suscribió cuanto estimó conveniente. De hecho, disconforme por la fecha consignada en los pagarés, el denunciante refirió ‘si lo ejecutan se comen un pijón porque tarda una banda y me van a tener que embargar una casa y tarda mil años eso’ y que ‘el de los intereses no lo iba a firmar’ (reconociendo implícitamente el concepto de la deuda de este último); a pesar de lo cual igualmente fue suscripto”.

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