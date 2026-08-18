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Un policía se arrojó a un río helado de Córdoba para rescatar a un adolescente que cayó al agua con su auto

El menor, de 17 años, quedó atrapado sobre una roca. Viajaba con dos amigos que lograron salir por su cuenta

El menor, de 17 años, viajaba con dos amigos que lograron salir por su cuenta
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Pasadas las 4 de la madrugada de este martes, con temperaturas bajo cero y la corriente del río en su nivel más frío, un efectivo policial se lanzó al cauce del río en el barrio San José Obrero de Córdoba para rescatar a un adolescente de 17 años que había caído al agua junto con el vehículo en el que viajaba. El menor quedó atrapado sobre una roca, sin posibilidad de salir por sus propios medios, mientras el agua helada lo rodeaba. La intervención del uniformado evitó que la situación derivara en una tragedia.

El episodio se registró sobre la avenida Aviador Castillo, en el barrio San José Obrero de la ciudad de Córdoba. Un automóvil Volkswagen Voyage con tres ocupantes, todos de 17 años, cayó al cauce del río por causas que las autoridades aún investigan. Cuando el personal policial llegó al lugar, dos de los jóvenes ya habían salido del agua por sus propios medios y se encontraban en la orilla, visiblemente afectados por el frío. El tercero, en cambio, permanecía sobre una piedra en medio del cauce, sin poder avanzar hacia la costa.

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Ante esa situación, uno de los efectivos policiales tomó la decisión de ingresar al río. Con el agua a temperaturas propias del invierno cordobés, el agente aplicó técnicas de rescate acuático para llegar hasta el adolescente y trasladarlo a la orilla. Otros dos uniformados lo aguardaban en la costa para recibir al menor y asistirlo de inmediato. El operativo se desarrolló sin que se registraran inconvenientes adicionales durante el rescate.

Un policía se arrojó a un río helado de Córdoba para rescatar a un adolescente que cayó al agua con su auto
Dos de los menores salieron del agua por sus propios medios

Una vez fuera del agua, los tres adolescentes fueron resguardados por el personal policial hasta la llegada del servicio de emergencias médicas. Las bajas temperaturas de la madrugada representaban un riesgo adicional para los jóvenes, mojados y expuestos al frío tras el accidente, por lo que los efectivos priorizaron mantenerlos abrigados y contenidos en el lugar mientras esperaban la asistencia sanitaria.

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El servicio médico que acudió al lugar trasladó a los tres menores al Hospital Domingo Funes. Allí, dos de ellos recibieron el alta tras ser evaluados. El tercero, cuyo estado requirió una atención más exhaustiva, fue derivado a un centro médico privado, donde quedó en observación. Hasta el momento del cierre de esta edición, no se informaron detalles sobre su evolución clínica.

Un policía se arrojó a un río helado de Córdoba para rescatar a un adolescente que cayó al agua con su auto
Investigan los motivos por los que el auto cayó al agua

Las circunstancias exactas que llevaron al vehículo a caer al cauce del río permanecen bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

El rescate de una mujer y su hija que cayeron al Río de La Plata tras perder el control de la camioneta

Mujer y su hija cayeron al río de la plata en su camioneta

Una camioneta, en la que estaba una mujer de 29 años y su hija de 11, perdió el control durante la madrugada del pasado 3 de abril en la Avenida Costanera Rafael Obligado, cerca del acceso al complejo Costa Salguero, y cayó al Río de la Plata. En ese momento, el hermano de la joven madre, que se encontraba también en el lugar, se lanzó al agua y logró rescatarlas.

El incidente ocurrió cerca de las 2 de la mañana. Vicente, el esposo de la mujer y dueño del vehículo, dio detalles del accidente en diálogo con distintos canales de televisión que acudieron al lugar.

De acuerdo con su relato, al lugar llegaron él, su esposa, la menor y su cuñado, provenientes de la localidad bonaerense de La Matanza. El plan de la familia era estacionar lo más cerca del agua y pescar durante la madrugada en el río. Según dijo, llevaban en la zona unas tres horas cuando se produjo el accidente.

Mientras pescaban él y su cuñado, por motivos que aún no fueron esclarecidos, la camioneta se deslizó, atravesó el pasto y terminó en el agua. Vicente contó que su hija -que sufre una discapacidad- estaba en el asiento de la acompañante y dormía cuando el vehículo entró al río. La ubicación de la madre no está esclarecida. Lo cierto es que ambas cayeron, reveló el propietario.

“Mi cuñado las saca del agua. Mi mujer sabe nadar pero mi hija no”, relató el hombre, visiblemente nervioso por el episodio. Según contó, ambas están fuera de peligro y ya están en su casa. “Mi cuñado las sacó por la puerta”, agregó.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por Infobae, el propietario del vehículo se encontraba pescando a orillas del río cuando su esposa ingresó al automóvil para buscar su teléfono celular. Al sentarse en el asiento del conductor, la camioneta comenzó a avanzar. La esposa, que no sabe conducir, perdió el control del rodado. Logró descender antes de que el vehículo llegara al agua, aunque en el intento se golpeó la pierna derecha.

Luego de que se diera aviso a las autoridades, el personal de la Policía de la Ciudad, Bomberos, el Grupo Especial de Rescate (GER), Prefectura Naval, los agentes de Tránsito y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) participaron del operativo en el lugar.

Fuentes del SAME detallaron que las dos ocupantes de la camioneta se encontraban sin lesiones físicas, pese a que ambas presentaban una crisis nerviosa. Además, los pescadores fueron controlados por el equipo médico y ninguno resultó herido.

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