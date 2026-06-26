Salud

Hipotiroidismo y enfermedad de Hashimoto: qué alimentos incorporar y cuáles limitar, según la ciencia

Las recomendaciones de los principales organismos de salud internacionales apuntan a nutrientes específicos y patrones alimentarios que pocos pacientes conocen

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Un plato contiene un trozo de salmón a la plancha, brócoli, judías verdes, zanahorias, cubos de batata asada, nueces de Brasil y una rodaja de limón.
El hipotiroidismo y Hashimoto requieren priorizar verduras, frutas, pescados grasos, huevos, frutos secos y aceite de oliva extra virgen para apoyar la función tiroidea - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación adecuada puede marcar una diferencia significativa en el bienestar diario de quienes viven con hipotiroidismo o enfermedad de Hashimoto, dos condiciones que afectan la función de la glándula tiroides y, en consecuencia, el metabolismo y múltiples aspectos de la salud física y emocional. La Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) establece las recomendaciones más actuales y sustentadas sobre nutrición y salud tiroidea. El organismo detalla que una alimentación equilibrada y el consumo adecuado de yodo, selenio y zinc resultan fundamentales para el funcionamiento normal de la glándula tiroides y la prevención de trastornos autoinmunes como la enfermedad de Hashimoto.

Según informó la Oficina de Suplementos Dietéticos (ODS) del NIH, el yodo es indispensable para la síntesis de las hormonas tiroideas. El documento precisa que tanto el déficit como el exceso de este mineral pueden afectar la producción hormonal y desencadenar alteraciones tiroideas, como hipotiroidismo o bocio. La ODS subraya que el rango seguro de ingesta diaria para adultos se sitúa en 150 microgramos, de acuerdo con las recomendaciones internacionales y la evidencia revisada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Tiroides (ATA).

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La publicación del NIH advierte que los pacientes con enfermedades autoinmunes tiroideas, como Hashimoto, resultan especialmente sensibles a grandes variaciones en el consumo de yodo.

Qué alimentos favorecen el control del hipotiroidismo y Hashimoto

Infografía con el título "Alimentación para hipotiroidismo y Hashimoto", que muestra ilustraciones de alimentos, bebidas, una glándula tiroides y medicamentos.
Las crucíferas crudas, la soja, el maní y el mijo conviene limitarlos si su consumo excesivo afecta la función tiroidea o la absorción de yodo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversas instituciones médicas internacionales y revisiones científicas coinciden en que una dieta antiinflamatoria y equilibrada puede apoyar la función tiroidea y mejorar la calidad de vida en personas con hipotiroidismo y Hashimoto. La Oficina de Suplementos Dietéticos (ODS) de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) recomienda que la alimentación priorice alimentos frescos, proteínas magras, grasas saludables y productos integrales, limitando los ultraprocesados y el exceso de sodio.

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Según el NIH, el yodo resulta esencial para la síntesis de hormonas tiroideas, pero tanto su déficit como su exceso pueden alterar la función de la glándula, sobre todo en contextos autoinmunes. El organismo establece que la ingesta diaria recomendada para adultos es de 150 microgramos y subraya la importancia de adaptar el consumo de este mineral a las necesidades individuales, especialmente en pacientes con Hashimoto, quienes pueden mostrar mayor sensibilidad frente a variaciones en la dieta.

El mismo documento, respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Tiroides (ATA), enfatiza que los nutrientes clave para el metabolismo tiroideo son el selenio y el zinc, presentes en pescados, mariscos, huevos, nueces, semillas y cereales integrales. El selenio contribuye a la conversión de hormonas y la protección antioxidante, mientras que el zinc es necesario para la regulación hormonal y la respuesta inmune.

Una revisión publicada en PubMed Central destaca que “las intervenciones dietéticas dirigidas, ricas en selenio, zinc, yodo y vitamina D, pueden reducir el riesgo cardiovascular y modular la inflamación en personas con hipotiroidismo subclínico o Hashimoto”. Además, recomienda patrones alimentarios como la dieta mediterránea.

Qué alimentos y hábitos conviene limitar o evitar

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los especialistas aconsejan reducir los ultraprocesados, los azúcares refinados, las grasas trans y los aditivos artificiales en casos de hipotiroidismo y Hashimoto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos organismos y revisiones científicas internacionales advierten que existen alimentos y prácticas que pueden dificultar el control del hipotiroidismo o agravar los síntomas de la enfermedad de Hashimoto. La Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) señala que el consumo habitual de alimentos ultraprocesados, azúcares refinados y grasas trans favorece la inflamación sistémica y puede afectar la respuesta inmune, lo que repercute negativamente en el manejo de trastornos tiroideos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Tiroides (ATA) coinciden en que el exceso de aditivos artificiales y sodio impacta la salud metabólica y contribuye al desbalance hormonal. Además, recomiendan moderar la ingesta de crucíferas crudas (como col, brócoli y coliflor), ya que sus compuestos pueden interferir con la absorción de yodo en grandes cantidades, aunque su efecto disminuye con la cocción.

En cuanto al gluten, la literatura científica y las guías clínicas, como las publicadas en PubMed Central, reconocen que en personas con enfermedad de Hashimoto y sensibilidad comprobada, su eliminación puede mejorar parámetros clínicos. Sin embargo, no existe consenso para recomendar una dieta libre de gluten de forma generalizada y se insiste en evaluar cada caso individualmente.

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