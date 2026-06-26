Salud

El tabaquismo multiplica el riesgo de ceguera por daño irreversible en la retina, explican los expertos

Estudios recientes revelan que la exposición a sustancias tóxicas puede comprometer la resistencia de los tejidos visuales y perjudicar la recuperación ocular a largo plazo

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Un ojo humano frontal con pupila borrosa y reflejos ondulados, humo sobre la córnea, líneas rojas en los párpados y tres íconos: una gota, un rayo y un círculo gris difuminado.
El tabaquismo multiplica el riesgo de ceguera al dañar de forma irreversible la retina, la mácula y el cristalino (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de cigarrillos se ha consolidado como una de las prácticas más perjudiciales para la salud pública en todo el mundo. A pesar de la difusión de sus riesgos y los avances en campañas de prevención, millones de personas continúan fumando, enfrentando grandes dificultades para abandonar este hábito.

La adicción a la nicotina y la presión social suelen ser obstáculos para abandonar el hábito, incluso sabiendo que sus efectos nocivos se acumulan con el paso de los años.

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El cigarrillo y los efectos en la salud ocular

Fumar puede dañar de forma irreversible la retina, la mácula y el cristalino, y elevar el riesgo de pérdida de visión e incluso ceguera. Según la Administración estadounidense de Alimentos y Drogas, entre las principales consecuencias figuran las cataratas y la degeneración macular asociada a la edad.

Primer plano de dos ojos rojos e irritados de una persona, con esclerótica enrojecida, iris verde/marrón y piel pálida con signos de rascado.
La nicotina estrecha los vasos sanguíneos del ojo, reduce el flujo ocular y aumenta el riesgo de trombos en capilares de la retina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En declaraciones recogidas por Verywell Health, el cirujano oftalmólogo Gregg Feinerman advirtió que parte del daño puede persistir incluso tras dejar el tabaco. Según esa publicación, la membrana basal de la retina puede seguir dañada y los vasos muy finos permanecer contraídos, lo que favorece la acumulación de desechos y una peor evolución de la degeneración macular asociada a la edad.

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Las enfermedades oculares más vinculadas al tabaquismo

Los cigarrillos introducen en el organismo una compleja mezcla de sustancias químicas tóxicas que afectan directamente a los tejidos oculares. Estas sustancias se distribuyen por el torrente sanguíneo y alcanzan áreas sensibles como la retina, el cristalino y la mácula, fundamentales para una visión clara, indica un estudio.

La Administración estadounidense de Alimentos y Drogas coincide en que el tabaquismo genera estrés oxidativo e inflamación en los ojos, desencadenando procesos degenerativos y alteraciones en la función visual.

Primer plano del rostro de un hombre con el ojo derecho enrojecido, que se rasca con la mano izquierda, mostrando una expresión de incomodidad.
El tabaquismo se asocia con cataratas, degeneración macular asociada a la edad, glaucoma y síndrome de ojo seco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación publicada en Cureus en 2023 explica que las toxinas presentes en el humo del cigarrillo dañan las células oculares al reducir el flujo sanguíneo y aumentar el riesgo de formación de trombos en los capilares oculares, lo que puede derivar en enfermedades como la degeneración macular asociada a la edad, las cataratas y el glaucoma. El Dr. Gregg Feinerman, citado por Verywell Health, señala que incluso después de dejar de fumar, los vasos sanguíneos de la retina permanecen afectados y las estructuras oculares siguen expuestas a la acumulación de productos de desecho.

Fumar también eleva la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que puede restringir los pequeños vasos sanguíneos del ojo y favorecer daños en el nervio óptico. Esta acción incrementa el riesgo de padecer enfermedades que afectan la visión central y periférica, y puede causar pérdida irreversible de la vista. Según la revisión de Cureus, los mecanismos de daño incluyen tanto el estrés oxidativo como la alteración de la película lagrimal, lo que facilita la aparición de síndrome de ojo seco y molestias oculares persistentes.

Hombre y mujer mayores de 50 años en un entorno urbano. El hombre enciende un cigarrillo con un encendedor, la mujer fuma y exhala humo.
El humo del cigarrillo favorece inflamación, estrés oxidativo y alteraciones vasculares que comprometen la salud ocular y la visión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué señales puede provocar en la vista

Las enfermedades oculares vinculadas al tabaquismo pueden manifestarse a través de señales y síntomas que, en ocasiones, pasan inadvertidos en sus etapas iniciales. Según la Administración estadounidense de Alimentos y Drogas, fumar incrementa de dos a tres veces la probabilidad de desarrollar cataratas, y hasta cuadruplica el riesgo de sufrir degeneración macular asociada a la edad (DMAE). Ambas afecciones presentan síntomas característicos que alertan sobre el deterioro visual.

Entre las señales más comunes se destacan la visión nublada o borrosa, dificultad para distinguir colores que parecen descoloridos, sensibilidad a la luz, problemas para ver de noche y, en algunos casos, visión doble. Estas alteraciones progresan lentamente, por lo que es habitual que las personas no noten cambios drásticos al principio, retrasando la consulta médica.

En el caso de la DMAE, los síntomas suelen incluir pérdida de la visión central, aparición de áreas borrosas u onduladas en el campo visual y mayor dificultad para reconocer rostros o realizar tareas que requieren ver detalles de frente. Las personas afectadas pueden notar la necesidad de más luz para leer o trabajar, y percibir líneas rectas como onduladas, lo que impacta directamente en la calidad de vida y la autonomía.

El síndrome de ojo seco, otra consecuencia del tabaquismo documentada en la revisión de Cureus, se manifiesta como sensación de ardor, enrojecimiento ocular, picazón, sensibilidad a la luz y visión borrosa intermitente. Estas molestias pueden evolucionar hacia complicaciones como abrasiones o úlceras corneales si no se tratan adecuadamente.

Los cambios en la visión provocados por el tabaquismo no siempre generan señales tempranas evidentes. Por ello, la especialista Jacquie Bowen, presidenta de la Asociación Americana de Optometría citada por Verywell Health, insiste en la importancia de realizar exámenes oculares periódicos para detectar y tratar estos trastornos en fases iniciales, antes de que el daño sea irreversible.

Primerísimo plano de una boca adulta con labios entreabiertos exhalando humo de cigarrillo, con la brasa encendida y la piel con textura realista.
Fumar incrementa de dos a tres veces la probabilidad de cataratas y hasta cuadruplica el riesgo de degeneración macular asociada a la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El daño no se limita al fumador

El daño ocasionado por el tabaco no afecta únicamente a quienes fuman. El contacto del alquitrán y la nicotina en las manos puede contaminar las lentes de contacto, provocando ardor y sequedad ocular, advirtió Jacquie Bowen. Además, el humo de segunda mano representa un riesgo considerable: un ensayo científico en Hong Kong reveló que niños pequeños expuestos incluso a una mínima cantidad de humo, como el de un solo cigarrillo al día, pueden presentar daños en la zona ocular que irriga la retina.

Eye Clinic of Provo señala que la exposición pasiva al humo de tabaco incrementa la probabilidad de padecer sequedad ocular y degeneración macular asociada a la edad. Los riesgos se extienden al embarazo, ya que fumar durante esta etapa puede transferir toxinas a la placenta y aumentar la incidencia de trastornos oculares en el feto y el recién nacido.

Dejar de fumar es la principal medida para reducir el riesgo, indica la Administración estadounidense de Alimentos y Drogas y el estudio de Cureus. En Verywell Health, Bowen sostuvo que abandonar el tabaco puede reducir de forma importante la probabilidad de desarrollar esta enfermedad incluso a edades avanzadas.

Expertos recomiendan controles oculares periódicos. El ejercicio, control de la presión arterial y del colesterol, y una dieta con frutas, verduras de hoja verde, antioxidantes y pescado son otros de los consejos de los profesionales. El riesgo no depende del daño inmediato, porque la retina tiene poca capacidad de recuperación una vez que se lesiona.

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