Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del cruce entre Argentina y Jordania por la última fecha del Grupo J en el Mundial

El futuro de Nico Paz ya tiene destino confirmado. El futbolista argentino continuará en el Como tras un acuerdo de traspaso permanente con el Real Madrid, una operación en la que el club italiano abonará una suma millonaria y que mantiene al conjunto blanco con el control sobre el jugador.
(Desde Estados Unidos) La selección argentina está a unas horas de iniciar su último entrenamiento en el complejo Compass Minerals National Performance Center de Kansas City de cara al partido contra Jordania de este sábado a las 23 (hora argentina), que significará el cierre de la fase de grupos para el combinado nacional antes de viajar a Miami para jugar los 16avos de final del Mundial que se disputa en Norteamérica. Y a la espera de conocer cómo será el once inicial que dispondrá Lionel Scaloni, el entrenador ya fijó un plan.
La selección argentina todavía no tiene confirmada la formación para enfrentar a Jordania. No sabemos quiénes van a jugar y quiénes no. Evidentemente, hay un par de futbolistas que pueden tener cierta ascendencia sobre las decisiones del entrenador. El técnico puede consultar con ellos si realmente necesitan o quieren estar, como en el caso de Lionel Messi o Dibu Martínez.
¡Bienvenidos! Acá estarán las principales declaraciones de Lionel Scaloni, quien hablará en conferencia de prensa antes de Argentina-Jordania. Este encuentro, sumado a Argelia-Austria, marcará el final de la primera fase del Mundial 2026.