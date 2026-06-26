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Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del cruce entre Argentina y Jordania por la última fecha del Grupo J en el Mundial

El Gringo realizará el habitual intercambio con los periodistas en la antesala al cruce de este sábado en Dallas

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21:46 hsHoy

Se definió el futuro de Nico Paz: la millonaria suma que pagaron por su ficha y la cláusula que beneficia al Real Madrid

El joven talento formado en la cantera merengue fue transferido tras una negociación que asegura a la institución madrileña la posibilidad de reincorporarlo

Nico Paz se encuentra disputando el Mundial 2026 con la selección argentina (Credit: John Reed-Imagn Images)
Nico Paz se encuentra disputando el Mundial 2026 con la selección argentina (Credit: John Reed-Imagn Images)

El futuro de Nico Paz ya tiene destino confirmado. El futbolista argentino continuará en el Como tras un acuerdo de traspaso permanente con el Real Madrid, una operación en la que el club italiano abonará una suma millonaria y que mantiene al conjunto blanco con el control sobre el jugador.

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21:28 hsHoy

La planificación de Scaloni para el partido contra Jordania en la previa de los 16avos de final del Mundial: ¿Juegan Dibu y Messi?

El entrenador y su cuerpo técnico se preparan para el último encuentro de la fase de grupos en Dallas antes del inicio de la fase eliminatoria de la Copa del Mundo en Norteamérica

Lionel Scaloni y Messi hablan durante uno de los partido de Argentina en el Mundial (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
Lionel Scaloni y Messi hablan durante uno de los partido de Argentina en el Mundial (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

(Desde Estados Unidos) La selección argentina está a unas horas de iniciar su último entrenamiento en el complejo Compass Minerals National Performance Center de Kansas City de cara al partido contra Jordania de este sábado a las 23 (hora argentina), que significará el cierre de la fase de grupos para el combinado nacional antes de viajar a Miami para jugar los 16avos de final del Mundial que se disputa en Norteamérica. Y a la espera de conocer cómo será el once inicial que dispondrá Lionel Scaloni, el entrenador ya fijó un plan.

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21:12 hsHoy

La oportunidad que Jordania le abre a varios futbolistas y por que sería un acierto que juegue Messi

El capitán de la selección argentina tiene el don de conocer su cuerpo y sabe administrarlo: está entrenado para jugar cada tres días

Sería un acierto que Lionel Messi sume minutos en un partido que podría ser clave para Barco, Paredes y Tagliafico, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)
Sería un acierto que Lionel Messi sume minutos en un partido que podría ser clave para Barco, Paredes y Tagliafico, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección argentina todavía no tiene confirmada la formación para enfrentar a Jordania. No sabemos quiénes van a jugar y quiénes no. Evidentemente, hay un par de futbolistas que pueden tener cierta ascendencia sobre las decisiones del entrenador. El técnico puede consultar con ellos si realmente necesitan o quieren estar, como en el caso de Lionel Messi o Dibu Martínez.

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21:04 hsHoy

¡Bienvenidos! Acá estarán las principales declaraciones de Lionel Scaloni, quien hablará en conferencia de prensa antes de Argentina-Jordania. Este encuentro, sumado a Argelia-Austria, marcará el final de la primera fase del Mundial 2026.

El entrenador de la Selección palpitará el duelo ante los jordanos (Crédito: Reuters/Maria Lysaker)
El entrenador de la Selección palpitará el duelo ante los jordanos (Crédito: Reuters/Maria Lysaker)

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