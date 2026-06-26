República Dominicana prepara el envío de un hospital móvil a Venezuela

Fotografía que muestra edificios colapsados por los terremotos, este jueves durante las labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes en el municipio de Chacao, en el este de Caracas (Venezuela). EFE/ Boris Vergara

República Dominicana prepara el envío de un hospital móvil y también anunció que un grupo de cerca de cuarenta profesionales sanitarios partirá hacia Venezuela, tras los devastadores terremotos que afectaron a ese país.

El despliegue responde a la emergencia causada por los sismos que, según cifras oficiales, han dejado al menos 589 fallecidos y 2,980 heridos.

El Ministerio de Salud Pública dominicano confirmó que el equipo de ayuda estará compuesto por médicos, enfermeras, farmacéuticos, psicólogos y especialistas técnicos, incluyendo ingenieros en agua y saneamiento.

La misión tendrá la capacidad de ofrecer atención integral en situaciones de desastre, desde medicina general y pediatría hasta apoyo en salud mental, un aspecto que las autoridades consideran de alta prioridad tras eventos de esta magnitud.

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Llegada a Venezuela de un equipo de rescatistas, personal médico y perros de rescate enviados desde El Salvador para apoyar en las labores de búsqueda y rescate en el país sudamericano, golpeado el miércoles por dos fuertes terremotos que hasta el momento dejan 188 fallecidos y 1.520 heridos. EFE/ Presidenta Delcy Rodríguez en X - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -

La decisión de enviar estos recursos se encuentra aún en etapa de preparación, pero se suma a la ayuda ya desplegada el jueves, cuando la República Dominicana envió equipos de búsqueda, rescate y atención de emergencias. Esta acción refuerza el compromiso del país con la asistencia humanitaria regional.

El hospital móvil que se trasladará a Venezuela es de Tipo 1, certificado internacionalmente, lo que garantiza que puede operar bajo estándares exigidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este reconocimiento, obtenido en 2024, acredita que el equipo dominicano está preparado para responder de manera rápida, segura y eficiente en escenarios críticos.

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Los terremotos sacudieron el Caribe venezolano el miércoles, con magnitudes de 7.2 y 7.5, y apenas 39 segundos de diferencia entre ambos. El sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos fue el encargado de comunicar el dato sobre la doble sacudida y su potencia.

República Dominicana cuenta con uno de los pocos equipos médicos de emergencia de la región certificados por organismos internacionales, lo que le permite ofrecer asistencia especializada no solo en el área médica, sino también en agua, saneamiento y apoyo psicológico. El despliegue de este contingente busca aliviar la presión sobre los servicios de salud venezolanos y brindar atención a las personas afectadas por la catástrofe.

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Tras los graves terremotos en Venezuela que causaron centenares de víctimas, la República Dominicana prepara el envío de un hospital móvil y una misión multidisciplinar para reforzar la atención sanitaria y el apoyo en emergencias, en el marco de una colaboración regional avalada por estándares internacionales.

Apoyo internacional masivo

La respuesta internacional a los terremotos de Venezuela tomó forma con una ayuda de USD 150 millones anunciada por Estados Unidos tras los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte del país el 24 de junio de 2026, según Europa Press.

La dimensión de la movilización quedó marcada por la entrada simultánea de organismos multilaterales, gobiernos y redes civiles.

De acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, el sistema de Naciones Unidas desplegó equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano a través del Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate, mientras el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Internacional para las Migraciones quedaron listos para asistir a las comunidades afectadas.

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Ese esquema de respuesta se amplió en menos de 48 horas con pedidos formales de asistencia y envíos regionales. Según Cadena SER, Bruselas activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil tras una solicitud de Caracas, y España, Italia y la República Checa enviaron equipos de rescate.

La ayuda combinó dinero, rescate y logística

Estados Unidos anunció USD 150 millones que incluyeron 50 millones en financiamiento bilateral para socios como el Programa Mundial de Alimentos y International Medical Corps, y otros 100 millones destinados al fondo común de la OCHA para Venezuela, citó Europa Press. El mismo paquete sumó el despliegue de equipos de búsqueda y rescate desde Virginia y Los Ángeles.

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La Unión Europea activó su instrumento de respuesta civil y dejó abierta la puerta a más apoyo médico. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó esa disposición, según la emisora española.

Venezuela recibió después una respuesta inmediata de gobiernos latinoamericanos con capacidad operativa sobre el terreno. México envió 250 militares especializados en rescate, cinco perros de búsqueda, cuatro aeronaves y suministros médicos, mientras El Salvador preparó 300 rescatistas y paramédicos junto con 50 toneladas de equipo y medicamentos, de acuerdo con Reuters.

La ONU coordinó el frente multilateral

La ONU coordinó equipos internacionales de rescate, y los principales donantes estatales y regionales activaron envíos de personal, fondos y suministros. La consecuencia inmediata fue la instalación de una red de asistencia con escala multilateral para apoyar tanto la búsqueda de sobrevivientes como la atención de las comunidades afectadas.

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La Cruz Roja mantuvo sus operaciones pese a los daños en su sede en Caracas, informó AP. La agencia agregó que sociedades nacionales de la región respaldaron esa continuidad operativa.

En el frente no gubernamental, World Central Kitchen comenzó a distribuir comidas en Caracas y anunció una contribución inmediata de USD 1 millón, según la misma recopilación de Reuters. Global Empowerment Mission coordinó la logística y la distribución de suministros desde la capital, y CORE, junto con The Wayuu Taya Foundation, entregó efectivo, alimentos y kits de higiene, de acuerdo con AP.

A nivel local, surgieron plataformas de emergencia para ubicar desaparecidos y reportar el estado de personas afectadas. Entre ellas apareció “Auxilio Venezuela”, mientras también se establecieron centros de acopio en distintas regiones para reunir alimentos, agua, medicinas y otros insumos esenciales, según El País.

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