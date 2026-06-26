El Salvador

Misión humanitaria de El Salvador localiza y trabaja para rescatar a adolescente atrapada tras sismos en Venezuela

El contingente encontró a Camila Sofía Medina Rivas, de 15 años, junto a su mascota en el noveno nivel de un inmueble derrumbado tras dos sismos en Venezuela, y reforzó las maniobras de extracción

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“Hemos encontrado con vida a Camila Sofía Medina Rivas, una niña de 15 años atrapada junto a su mascota en el noveno piso de un edificio colapsado”, informó el presidente Nayib Bukele. Los rescatistas siguen trabajando para lograr su extracción segura. (Cortesía: Nayib Bukele)

El contingente de El Salvador que participa en las labores de rescate en Venezuela localizó este viernes con vida a Camila Sofía Medina Rivas, una adolescente de 15 años que permanece atrapada junto a su mascota en el noveno piso de un edificio colapsado en la urbanización Caribe, edificios Bahía Mar, en el estado La Guaira. El grupo de rescatistas salvadoreños trabaja para liberar a la menor, mientras su madre espera en la zona de operaciones acompañada por parte del equipo humanitario.

El hallazgo fue confirmado por Nayib Bukele, presidente salvadoreño, quien detalló que, para llegar hasta la adolescente, los rescatistas deben abrirse paso a través de varias paredes dañadas por los sismos ocurridos en territorio venezolano. Bukele afirmó en la red social X: “Hemos encontrado con vida a Camila Sofía Medina Rivas, una niña de 15 años atrapada junto a su mascota en el noveno piso de un edificio colapsado. Su madre la está esperando abajo con parte de nuestro equipo”.

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El operativo para rescatar a la menor se mantiene en desarrollo. Los rescatistas han trasladado más herramientas y reforzado sus recursos humanos y técnicos con la intención de abrir paso hacia el lugar donde la adolescente permanece junto a su mascota.

La misión humanitaria de El Salvador encontró a la adolescente de 15 años junto a su mascota en el noveno piso de la urbanización Caribe, edificios Bahía Mar. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La misión humanitaria de El Salvador encontró a la adolescente de 15 años junto a su mascota en el noveno piso de la urbanización Caribe, edificios Bahía Mar. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El Salvador refuerza la ayuda humanitaria tras los terremotos en Venezuela

Bukele manifestó su esperanza en el éxito de la intervención, señalando: “Ya contamos con la maquinaria y el personal con la experiencia necesaria para abrir el paso. Primero Dios, pronto lograremos rescatarla”. En otro mensaje, el mandatario subrayó la importancia de la solidaridad internacional y el compromiso de su país con la población venezolana: “Primero Dios, podamos rescatar muchas vidas y apoyar a quienes más lo necesitan. Fuerza Venezuela”.

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El Gobierno de El Salvador desplegó una misión humanitaria compuesta por seis aviones, 300 rescatistas y 150 toneladas de equipo e insumos como respuesta a los dos terremotos que impactaron fuertemente a Venezuela, este jueves. Esta acción tiene como objetivo principal brindar apoyo en las labores de búsqueda, rescate y asistencia a los afectados.

El grupo USAR El Salvador ha realizado tareas de localización y recuperación de víctimas desde su llegada al país sudamericano. El equipo utiliza maquinaria especializada y herramientas adicionales para acceder a las áreas más comprometidas por el colapso estructural.

El Gobierno de El Salvador envió seis aviones, 300 rescatistas y 150 toneladas de insumos a Venezuela tras los dos terremotos registrados este jueves. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El Gobierno de El Salvador envió seis aviones, 300 rescatistas y 150 toneladas de insumos a Venezuela tras los dos terremotos registrados este jueves. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La llegada de la misión salvadoreña ha sido valorada por autoridades internacionales, que reconocen el esfuerzo internacional en uno de los momentos más críticos para la nación sudamericana.

La Presidencia por Socorristas reportó la recuperación de una víctima en la misma urbanización Caribe, edificios Bahía Mar, zona donde el riesgo de nuevos colapsos ha dificultado las tareas de búsqueda.

Sube a 920 la cifra de fallecidos en Venezuela tras los terremotos

Según autoridades de Venezuela, el más reciente informe oficial establece que la cifra de fallecidos provocados por el doblete sísmico asciende a 920 personas. Este balance refleja el impacto devastador de los terremotos, que han dejado a cientos de familias en situación de emergencia y han generado una intensa movilización de recursos para atender a los afectados.

Mientras continúan las maniobras para liberar a la adolescente, el equipo salvadoreño mantiene su despliegue en varios sectores, brindando atención médica, apoyo logístico y colaborando con otras brigadas internacionales.

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