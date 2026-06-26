Economía

El Gobierno consiguió más de USD 250 millones para un pago de deuda clave e inyectó pesos al mercado

Economía adjudicó USD 266 millones en bonos AO28 para afrontar el vencimiento de julio y, a la vez, dejó pesos en circulación al no renovar la totalidad de los compromisos en moneda local

Guardar
Google icon
El Gobierno consiguió otros USD 266 millones para un pago de deuda clave en julio. (REUTERS/Agustin Marcarian)
El Gobierno consiguió otros USD 266 millones para un pago de deuda clave en julio. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El gobierno de Javier Milei consiguió otros USD 266 millones para pagar el vencimiento de USD 4.300 millones de comienzos de julio y, en paralelo, liberó pesos al mercado en la licitación de deuda en moneda extranjera y local que se llevó a cabo este viernes.

La subasta de la Secretaría de Finanzas tuvo como eje principal la colocación del bono AO28, instrumento central para enfrentar el compromiso con bonistas del próximo 9 de julio.

PUBLICIDAD

Según informó Finanzas, se adjudicaron 266 millones de dólares en AO28, con una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 7,83% y una tasa nominal anual (TNA) de 7,56 por ciento, lo que implica una baja respecto al 8% que se pagó en instancias anteriores. Esta operación representa la primera parte de la estrategia oficial para reunir los fondos necesarios para la cancelación de compromisos externos en el corto plazo.

La licitación incluyó la apertura de un segundo tramo del AO28 por hasta USD 100 millones adicionales, que se ofrecerán el próximo lunes al mismo precio de corte fijado en la jornada de hoy. Con esta segunda vuelta, el cupo total del instrumento alcanzaría los USD 2.000 millones previstos por el equipo económico.

PUBLICIDAD

infografia

En cuanto al resultado de la subasta en sí, Economía precisó que el monto total adjudicado ascendió a $13,22 billones, tras recibir ofertas por $14,93 billones, cuando había vencimientos por más de 16 billones de pesos. Esto implicó un rollover del 81,26% sobre los vencimientos del día, es decir, el Estado renovó poco más de ocho de cada diez pesos que debía afrontar.

“Se estiró la vida promedio de la cartera en 1,81 años y se patearon vencimientos a 2028 por $6,5 billones”, estimó Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, y uno de los directores del BICE.

Por primera vez en varios meses, la administración nacional decidió no refinanciar la totalidad de los vencimientos, lo que implicó la liberación de pesos al mercado y un cambio en la dinámica de absorción monetaria.

La colocación de instrumentos en pesos estuvo compuesta por distintos títulos de corto y mediano plazo. El bono más demandado fue la LECAP con vencimiento en noviembre de 2026 (S13N6), que recibió adjudicaciones por 4,18 billones de pesos, con una tasa efectiva mensual (TEM) del 2,10% y una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) del 28,32%, lo que reflejó el interés de los inversores por instrumentos de corto plazo y tasa fija ante el escenario de tasas reales positivas.

Además de la LECAP, la licitación incluyó títulos ajustados por inflación (CER) y por tipo de cambio. Entre los bonos CER, se colocaron $470.000 millones a octubre de 2027 (TZXO7) con una TIREA de 6,47%, $200.000 millones a marzo de 2028 (TZXM8) con 8,09% de TIREA, y 1,48 billones a diciembre de 2028 (TZXD8) con 8,41 por ciento. Para los instrumentos duales, que combinan CER y TAMAR, el título TXMD9 (vencimiento diciembre de 2029) adjudicó $3,77 billones, con una TIREA TAMAR de 9,16% y una TIREA CER de 6,27 por ciento.

En el segmento ajustado por la tasa mayorista (TAMAR), el bono TML27, con vencimiento en julio de 2027, adjudicó $2,43 billones a un margen de 5,40 por ciento. Los títulos dólar linked, que se ajustan por la evolución del tipo de cambio oficial, sumaron $570.000 millones con vencimiento en agosto de 2026 (D31G6), a una TIREA de 6,41%, y $120.000 millones con vencimiento en diciembre de 2028 (TZVD8), a una TIREA de 8,57 por ciento.

Economía renovó solo el 81% de los vencimientos de deuda en pesos. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
Economía renovó solo el 81% de los vencimientos de deuda en pesos. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

“Nuevamente una buena licitación para el Tesoro; esta vez, a diferencia de las licitaciones pasadas, el escenario era adverso, tanto por el nivel de los vencimientos como por la dinámica de FX y tasas”, consideró Martín de la Fuente, analista de Bavsa.

Bajo su perspectiva, el Tesoro encaraba la licitación con un mercado que mostraba “síntomas de liquidez acotada, razón por la cual vemos acertada la decisión de no rollear el 100% de los vencimientos y dejar pesos en el mercado”. “Pese a dicho contexto, logró estirar duration a tasas razonables y alivianar el mercado de pesos que en las últimas ruedas mostró cierto estrés en las tasas overnight”, sumó de la Fuente.

Por su parte, Sofía Bishop, analista de Cocos Capital, planteó que “ante tasas picaditas, el rollover fue 100%, dejando aproximadamente 3 billones de pesos. Vuelta al menú de las tasas fijas, saliendo 2,1% TEM, representando el 31% de lo adjudicado. Dual representó el 28,5%, la TAMAR 18% y CER el 11 por ciento. El 42% de la deuda ($5,5 billones) la rollearon post elecciones”

De esta manera, el Gobierno liberó liquidez al no rollear la totalidad de los vencimientos, una decisión que modifica la tendencia de los últimos meses, cuando las colocaciones cubrían más del 100% de los compromisos.

La estrategia de la jornada permitió al Tesoro obtener financiamiento extra en moneda dura y mantener la demanda por instrumentos en pesos, en un contexto en el que la liquidez comienza a aumentar por la salida de pesos liberados. La segunda vuelta de la licitación del AO28, que se concretará el lunes, será clave para completar el financiamiento requerido para el pago de la deuda en dólares de julio.

Por último, la estructura de la licitación mostró que las LECAP fueron el instrumento más elegido por los inversores, seguidas por los bonos duales. La colocación adicional del lunes definirán el margen de maniobra financiera del Gobierno en el inicio del segundo semestre del año.

Temas Relacionados

LicitaciónVencimientosDeudaBono en dólaresAO28PesosLECAPCERÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se redujo la demanda de dólares en mayo: los argentinos compraron USD 1.800 millones en medio de la calma cambiaria

El Banco Central informó que 1,4 millones de personas compraron divisas el mes pasado, con compras brutas de USD 2.260 millones

Se redujo la demanda de dólares en mayo: los argentinos compraron USD 1.800 millones en medio de la calma cambiaria

Jornada financiera: las acciones argentinas rebotaron hasta 8% en Wall Street y subió el riesgo país

El S&P Merval porteño subió 0,8%. El petróleo perdió 3% y afectó a los ADR del sector, Los bonos exhibieron leve baja y el riesgo país se asentó en los 437 puntos básicos. El dólar quedó estable a $1.495 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 50 millones en el mercado

Jornada financiera: las acciones argentinas rebotaron hasta 8% en Wall Street y subió el riesgo país

El dólar operó sin cambios y se sostuvo en su precio más alto en seis meses

El dólar al público cerró sin variantes a $1.495 en el Banco Nación. El dólar mayorista, a $1.477, sostiene una ganancia de 69 pesos o 4,9% en junio

El dólar operó sin cambios y se sostuvo en su precio más alto en seis meses

Leve mejora en la cadena de pagos: cayó la cantidad de cheques rechazados, pero siguen 40% por encima de 2025

Los rechazos por fondos insuficientes se redujeron 3,7% en mayo e hilvanaron el segundo mes consecutivo de baja, aunque siguen por arriba del año pasado

Leve mejora en la cadena de pagos: cayó la cantidad de cheques rechazados, pero siguen 40% por encima de 2025

Como es la startup de Mateo Salvatto que promete construir casas de hormigón de 120 metros cuadrados en sólo 48 horas

La tecnología de impresión tridimensional de cemento avanza en la región con propuestas de alto impacto para el sector de la vivienda y la infraestructura

Como es la startup de Mateo Salvatto que promete construir casas de hormigón de 120 metros cuadrados en sólo 48 horas

DEPORTES

Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del cruce entre Argentina y Jordania por la última fecha del Grupo J en el Mundial

Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del cruce entre Argentina y Jordania por la última fecha del Grupo J en el Mundial

El show de goles de Ousmane Dembélé para el 4-1 de Francia sobre Noruega: Les Bleus podrían jugar ante Alemania en octavos de final

Uruguay-España, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Así están los cruces de 16avos de final del Mundial: días, horarios y la agenda completa de los partidos

El poder detrás del fútbol: cómo los Mundiales se convirtieron en una herramienta geopolítica

TELESHOW

El Turco García desmintió su nueva relación y contó cuánto le afectó el baile de Mariela Prieto en Gran Hermano: “Bajé 11 kilos”

El Turco García desmintió su nueva relación y contó cuánto le afectó el baile de Mariela Prieto en Gran Hermano: “Bajé 11 kilos”

Bersuit en Infobae a la Tarde: Maradona, el fútbol y los 25 años de un disco que marcó una época

El enojo de Martín Bossi por las vacaciones de Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez: “¿No me dejan una semana en Santa Teresita?”

El video que posteó Ekaterina Ojeda contra la China Suárez tras el escándalo: “Comiendo de su propia medicina”

Nicolás Vázquez y Dai Fernández de vacaciones en Londres: paseo por el Támesis, el Soho y una noche de teatro en el West End

INFOBAE AMÉRICA

El Insivumeh prevé que la canícula en Guatemala comience en julio y se prolongue hasta 40 días

El Insivumeh prevé que la canícula en Guatemala comience en julio y se prolongue hasta 40 días

La Línea 3 del Metro de Panamá alcanza un 77% de avance y entra en fase de pruebas del monorriel

Lluvias intensas y vientos fuertes afectarán varias regiones de Nicaragua por paso de onda tropical

El gobierno de Bernardo Arévalo ofrece a Venezuela dos equipos de rescate tras los sismos

República Dominicana prepara el envío de un hospital móvil a Venezuela