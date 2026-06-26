El Gobierno consiguió más de USD 250 millones para un pago de deuda clave e inyectó pesos al mercado

El Gobierno consiguió otros USD 266 millones para un pago de deuda clave en julio. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El gobierno de Javier Milei consiguió otros USD 266 millones para pagar el vencimiento de USD 4.300 millones de comienzos de julio y, en paralelo, liberó pesos al mercado en la licitación de deuda en moneda extranjera y local que se llevó a cabo este viernes.

La subasta de la Secretaría de Finanzas tuvo como eje principal la colocación del bono AO28, instrumento central para enfrentar el compromiso con bonistas del próximo 9 de julio.

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Según informó Finanzas, se adjudicaron 266 millones de dólares en AO28, con una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 7,83% y una tasa nominal anual (TNA) de 7,56 por ciento, lo que implica una baja respecto al 8% que se pagó en instancias anteriores. Esta operación representa la primera parte de la estrategia oficial para reunir los fondos necesarios para la cancelación de compromisos externos en el corto plazo.

La licitación incluyó la apertura de un segundo tramo del AO28 por hasta USD 100 millones adicionales, que se ofrecerán el próximo lunes al mismo precio de corte fijado en la jornada de hoy. Con esta segunda vuelta, el cupo total del instrumento alcanzaría los USD 2.000 millones previstos por el equipo económico.

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En cuanto al resultado de la subasta en sí, Economía precisó que el monto total adjudicado ascendió a $13,22 billones, tras recibir ofertas por $14,93 billones, cuando había vencimientos por más de 16 billones de pesos. Esto implicó un rollover del 81,26% sobre los vencimientos del día, es decir, el Estado renovó poco más de ocho de cada diez pesos que debía afrontar.

“Se estiró la vida promedio de la cartera en 1,81 años y se patearon vencimientos a 2028 por $6,5 billones”, estimó Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, y uno de los directores del BICE.

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Por primera vez en varios meses, la administración nacional decidió no refinanciar la totalidad de los vencimientos, lo que implicó la liberación de pesos al mercado y un cambio en la dinámica de absorción monetaria.

La colocación de instrumentos en pesos estuvo compuesta por distintos títulos de corto y mediano plazo. El bono más demandado fue la LECAP con vencimiento en noviembre de 2026 (S13N6), que recibió adjudicaciones por 4,18 billones de pesos, con una tasa efectiva mensual (TEM) del 2,10% y una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) del 28,32%, lo que reflejó el interés de los inversores por instrumentos de corto plazo y tasa fija ante el escenario de tasas reales positivas.

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Además de la LECAP, la licitación incluyó títulos ajustados por inflación (CER) y por tipo de cambio. Entre los bonos CER, se colocaron $470.000 millones a octubre de 2027 (TZXO7) con una TIREA de 6,47%, $200.000 millones a marzo de 2028 (TZXM8) con 8,09% de TIREA, y 1,48 billones a diciembre de 2028 (TZXD8) con 8,41 por ciento. Para los instrumentos duales, que combinan CER y TAMAR, el título TXMD9 (vencimiento diciembre de 2029) adjudicó $3,77 billones, con una TIREA TAMAR de 9,16% y una TIREA CER de 6,27 por ciento.

En el segmento ajustado por la tasa mayorista (TAMAR), el bono TML27, con vencimiento en julio de 2027, adjudicó $2,43 billones a un margen de 5,40 por ciento. Los títulos dólar linked, que se ajustan por la evolución del tipo de cambio oficial, sumaron $570.000 millones con vencimiento en agosto de 2026 (D31G6), a una TIREA de 6,41%, y $120.000 millones con vencimiento en diciembre de 2028 (TZVD8), a una TIREA de 8,57 por ciento.

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Economía renovó solo el 81% de los vencimientos de deuda en pesos. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

“Nuevamente una buena licitación para el Tesoro; esta vez, a diferencia de las licitaciones pasadas, el escenario era adverso, tanto por el nivel de los vencimientos como por la dinámica de FX y tasas”, consideró Martín de la Fuente, analista de Bavsa.

Bajo su perspectiva, el Tesoro encaraba la licitación con un mercado que mostraba “síntomas de liquidez acotada, razón por la cual vemos acertada la decisión de no rollear el 100% de los vencimientos y dejar pesos en el mercado”. “Pese a dicho contexto, logró estirar duration a tasas razonables y alivianar el mercado de pesos que en las últimas ruedas mostró cierto estrés en las tasas overnight”, sumó de la Fuente.

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Por su parte, Sofía Bishop, analista de Cocos Capital, planteó que “ante tasas picaditas, el rollover fue 100%, dejando aproximadamente 3 billones de pesos. Vuelta al menú de las tasas fijas, saliendo 2,1% TEM, representando el 31% de lo adjudicado. Dual representó el 28,5%, la TAMAR 18% y CER el 11 por ciento. El 42% de la deuda ($5,5 billones) la rollearon post elecciones”

De esta manera, el Gobierno liberó liquidez al no rollear la totalidad de los vencimientos, una decisión que modifica la tendencia de los últimos meses, cuando las colocaciones cubrían más del 100% de los compromisos.

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La estrategia de la jornada permitió al Tesoro obtener financiamiento extra en moneda dura y mantener la demanda por instrumentos en pesos, en un contexto en el que la liquidez comienza a aumentar por la salida de pesos liberados. La segunda vuelta de la licitación del AO28, que se concretará el lunes, será clave para completar el financiamiento requerido para el pago de la deuda en dólares de julio.

Por último, la estructura de la licitación mostró que las LECAP fueron el instrumento más elegido por los inversores, seguidas por los bonos duales. La colocación adicional del lunes definirán el margen de maniobra financiera del Gobierno en el inicio del segundo semestre del año.

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