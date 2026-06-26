Mejorar el sueño a partir de los 50 años tiene consecuencias cognitivas medibles, según la ciencia

Dormir bien se asocia con un mejor funcionamiento cerebral y un mayor desempeño cognitivo durante la adultez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien es más que un acto reparador: se asocia con el funcionamiento cerebral durante toda la adultez. Según un reciente estudio publicado en la revista Sleep Health, existe una asociación clara entre la salud del sueño y el desempeño cognitivo en adultos, abarcando desde la mediana edad hasta la vejez. El estudio, que analizó datos de 3.398 personas con una edad media de 56, reveló que quienes informan “mejor calidad de sueño” tienden a obtener mejores resultados en pruebas cognitivas.

La investigación, basada en el análisis transversal y longitudinal de los participantes del proyecto MIDUS en Estados Unidos, sugiere que la salud del sueño —considerada en múltiples dimensiones— guarda una relación directa con la capacidad de pensamiento, memoria y atención. Estos hallazgos refuerzan la importancia de atender los hábitos de descanso no solo como medida para el bienestar general, sino también como un factor relevante en la preservación de la función cognitiva con el paso del tiempo.

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La investigación del proyecto MIDUS en Estados Unidos relacionó la salud del sueño con la memoria, la atención y la capacidad de pensamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escasez de estudios previos sobre sueño y cognición

Hasta ahora, gran parte de la literatura científica se ha enfocado en aspectos muy puntuales del sueño, como la duración o la calidad, dejando de lado otras dimensiones relevantes. Además, muchas investigaciones previas han utilizado muestras clínicas, como personas con trastornos respiratorios del sueño, lo que limita la posibilidad de generalizar los hallazgos a una población más amplia. Esta tendencia restringe la visión sobre cómo el sueño afecta diferentes capacidades mentales.

La mayoría de los estudios han sido transversales, es decir, han evaluado a los participantes en un único momento del tiempo. Esto impide conocer cómo evoluciona la relación entre sueño y cognición a lo largo de los años o en distintas etapas de la vida adulta. La falta de investigaciones longitudinales que consideren múltiples dimensiones del sueño representa una de las principales lagunas en este campo.

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Los estudios previos sobre sueño y cognición se concentraron en la duración o la calidad del sueño y dejaron fuera otras dimensiones relevantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se evaluó la salud del sueño

El estudio abordó estas limitaciones empleando el modelo Ru-SATED, que integra seis dimensiones para una evaluación de la salud del sueño: regularidad, satisfacción, alerta, horario, eficiencia y duración. A través de este enfoque, los investigadores pudieron analizar cómo la combinación de diferentes factores influye en el bienestar mental, en lugar de centrarse solo en el tiempo dormido o en la calidad percibida del sueño.

El modelo Ru-SATED refleja la tendencia actual de considerar la salud del sueño como un fenómeno complejo y multifacético. Se ha observado que elementos como la regularidad en los horarios para acostarse y despertarse, así como la eficiencia para conciliar y mantener el sueño, se asocian con el funcionamiento cognitivo. Esta perspectiva permite comprender mejor los mecanismos que vinculan el sueño y la cognición.

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El modelo Ru-SATED evaluó la salud del sueño a partir de seis dimensiones: regularidad, satisfacción, alerta, horario, eficiencia y duración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Metodología y muestra del estudio MIDUS

Para examinar la relación entre sueño y cognición, los autores recurrieron a los datos de dos oleadas del estudio MIDUS, realizadas entre 2004-2007 y 2013-2016. La muestra incluyó adultos de entre 25 y 74 años provenientes de distintas regiones y contextos socioculturales de Estados Unidos, lo que garantiza una mayor representatividad de los resultados obtenidos. Un subgrupo de 2.119 personas proporcionó información tanto al inicio del estudio como tras un seguimiento de aproximadamente nueve años.

La metodología incluyó la aplicación de cuestionarios sobre sueño y la realización de pruebas cognitivas por vía telefónica, lo que permitió obtener información tanto subjetiva como objetiva sobre los participantes. El diseño del MIDUS también contempló la incorporación de una muestra ampliada de adultos afroamericanos residentes en Milwaukee, con el objetivo de incrementar la diversidad étnica y social de la investigación. Ningún participante fue excluido por condiciones de salud o neurológicas.

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El seguimiento de aproximadamente nueve años mostró que mejorar la salud del sueño se asocia con un mejor desempeño cognitivo, aunque la relación se redujo al ajustar otras variables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué halló el estudio

En el análisis transversal, los resultados mostraron que una mejor puntuación en la salud del sueño está positivamente asociada con un mayor rendimiento en pruebas cognitivas. Esta relación se mantuvo significativa incluso después de controlar variables como el nivel educativo, la presencia de depresión y otros factores de salud, lo que resalta la robustez del vínculo observado entre sueño y cognición en adultos.

En el seguimiento longitudinal, se observó que quienes mejoraron su salud del sueño a lo largo del tiempo tendieron a mostrar un mejor desempeño cognitivo en la evaluación posterior. Sin embargo, al ajustar por las covariables, la fuerza de esta relación disminuyó, lo que sugiere que otros factores también pueden influir en la evolución de la función mental.

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