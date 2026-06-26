Tras 12 años vacante, Javier Milei designó al juez federal en Bariloche: qué causas tendrá que resolver

Leandro Gómez Constenla, el nuevo juez federal de Bariloche

El abogado local Leandro Gómez Constenla asumirá la titularidad del Juzgado Federal de Bariloche, luego del nombramiento rubricado por el presidente Javier Milei, y deberá resolver causas vinculadas a litigios con comunidades mapuches y la detención del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, entre otros expedientes.

El juzgado funcionó con designaciones temporales y reemplazos desde 2014. Allí se resolvieron causas vinculadas a litigios territoriales complejos con comunidades mapuches, como el de Villa Mascardi, que se extendió desde 2017 hasta 2022.

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Gómez Constenla deberá resolver la situación del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, quien está detenido desde junio de 2025 en el marco de una causa que investiga la Fiscalía federal de la ciudad patagónica por presunta asociación ilícita calificada.

El nuevo magistrado asumirá las próximas semanas al frente del juzgado. En su escritorio tendrá además situaciones vinculadas al Aeropuerto Internacional de Bariloche y a la investigación por supuesta trata de personas de la secta rusa que operaba en Bariloche, cuyo líder permanece detenido y a disposición de esa institución.

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El histórico titular del juzgado fue el juez Leónidas Moldes, quien en septiembre de 2014 fue proclamado miembro electo titular del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Gómez Constenla deberá resolver la situación de Facundo Jones Huala, detenido desde junio de 2025

La designación se formalizó tras la elección del 23 de septiembre de ese año, donde resultó electo para integrar el órgano encargado de la selección y remoción de magistrados por el período 2014-2018.

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El entonces secretario Penal Wálter López Da Silva asumió la primera subrogancia hasta noviembre de 2015, cuando la Corte Suprema impulsó el fallo “Uriarte”, a partir del cual prohibió las subrogancias de los secretarios que no tuvieran acuerdo del Senado.

La medida derivó en la designación interina de Gustavo Villanueva, quien ejercía como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Neuquén y ocupó el cargo hasta febrero de 2019, cuando Moldes finalizó su mandato como consejero de la Magistratura y retomó funciones en Bariloche.

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El 1 de agosto de ese año, Moldes se jubiló y el cargo nuevamente quedó acéfalo. El secretario civil del juzgado, Gustavo Zapata, asumió la subrogancia luego de obtener el aval del Senado de la Nación, y se desempeñó en el cargo hasta agosto de 2021.

Zapata fue reemplazado por María Silvina Domínguez —por entonces jueza federal de Zapala—, quien se jubiló en febrero de 2023. Villanueva volvió a asumir la conducción interina de Bariloche hasta febrero de 2025, cuando expiró el plazo autorizado para subrogar el cargo.

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Desde ese momento y hasta la actualidad, Zapata se hizo cargo nuevamente del juzgado barilochense.

Durante el ejercicio de las distintas subrogancias, el juzgado atravesó momentos de convulsión a partir de diversos conflictos con comunidades mapuches. Uno de los más resonantes fue la ocupación de predios públicos y privados en Villa Mascardi, impulsada por la comunidad Lafken Winkul Mapu.

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Domínguez estaba al frente de la institución en octubre de 2022, cuando se realizó el desalojo de los predios ocupados. En coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo en ese momento de Aníbal Fernández, se desplegó un amplio operativo que culminó con la detención de siete mujeres que estaban en los predios ocupados. Los varones que formaban parte de la comunidad huyeron y evitaron ser detenidos; algunos de ellos permanecieron en la clandestinidad hasta hace pocos meses.

Tras el nombramiento por parte del presidente, a Gómez Constenla solo le falta el acto protocolar de la jura para asumir al frente del Juzgado Federal de Bariloche, que funciona en la avenida San Martín al 400 de esa ciudad.

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El nuevo juez nació en Bariloche, es padre de tres hijos y hasta ahora se desempeñaba como secretario del Consejo de la Magistratura de la Nación. Será su primera experiencia al frente de un juzgado federal, con todo lo que ello implica desde la organización interna administrativa hasta la atención de la demanda de los justiciables.

“Si ustedes brindan el acuerdo para que yo sea juez de allá, estoy convencido que lo voy a ejercer con responsabilidad, con equilibrio, con mesura y con respeto por la Constitución Nacional argentina”, se comprometió Gómez Constenla ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, cuando fue entrevistado el 15 de mayo pasado.

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A Gómez Constenla lo esperan expedientes con demandas previsionales, posiblemente amparos y las causas penales que no se investigan en la justicia ordinaria provincial. Ante los senadores contó que trabajó en un Juzgado de Instrucción Federal, en un Juzgado de Instrucción Nacional y en una Cámara Federal de Apelaciones. También ejerció como secretario de Ejecución Penal.