Salud

Keto vs. Paleo: la evidencia detrás de las dietas más populares para bajar de peso

Investigaciones recientes comparan los efectos de ambos planes alimenticios en la reducción de grasa corporal, el control metabólico y la facilidad de seguimiento, y revelan ventajas y limitaciones de cada alternativa según diferentes perfiles

Guardar
Google icon
Cinta métrica en forma de S rodea una figura humana; a la izquierda hay montañas y ramas; a la derecha, una gota, una molécula y un rayo.
La dieta Keto y la dieta Paleo ganaron popularidad como planes de alimentación que excluyen productos procesados y buscan mejorar la salud y el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, las dietas ocupan un lugar central en las conversaciones sobre salud y bienestar. El interés por los diferentes planes de alimentación ha crecido con la proliferación de información disponible y la necesidad, cada vez más extendida, de combatir problemas como el sobrepeso, la obesidad o las enfermedades metabólicas. Las recomendaciones sobre qué comer, qué evitar y cómo estructurar las comidas varían según tendencias sociales, avances científicos y preferencias personales, lo que puede generar confusión entre quienes buscan un estilo de vida más saludable.

La decisión de adoptar un plan alimenticio específico suele estar influida por factores tan diversos como el deseo de perder peso, la búsqueda de mayor energía o la intención de prevenir enfermedades crónicas. Frente a este escenario, los expertos coinciden en la importancia de consultar con profesionales de la salud antes de realizar cambios drásticos en la alimentación, ya que lo que funciona para una persona puede no ser adecuado para otra.

PUBLICIDAD

Entre las alternativas más populares surgidas en los últimos años se destacan la dieta Paleo y la Keto. Ambas, elegidas habitualmente para perder peso, han ganado adeptos por sus propuestas de consumo de alimentos naturales y la exclusión de productos procesados, aunque difieren en sus fundamentos, reglas y objetivos nutricionales. Estos planes suelen mencionarse juntos en revistas de salud y gimnasios, generando debates sobre cuál resulta más beneficioso para la salud y el bienestar general.

Infografía con título "Dieta Keto vs. Paleo". Muestra una balanza con alimentos Keto y Paleo, un cavernícola, un cerebro, y texto explicativo.
Un estudio de 2026 indicó que la dieta keto mejoró la función de las células beta del páncreas en adultos con diabetes tipo 2 tras 12 semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dieta Keto y Paleo: cuál es la mejor alternativa

Keto

También conocida como cetogénica, propone un cambio significativo en la forma en que el cuerpo obtiene energía. Su objetivo principal es inducir un estado metabólico denominado cetosis, en el cual el organismo utiliza la grasa como fuente principal de combustible. Para lograrlo, se realiza un ajuste preciso en la proporción de macronutrientes, aumentando considerablemente el consumo de grasas y reduciendo al mínimo la ingesta de carbohidratos.

PUBLICIDAD

Este plan alimenticio ha sido valorado por su eficacia en la pérdida de peso y el control de enfermedades como la diabetes tipo 2 y la epilepsia. Al modificar la fuente de energía, puede acelerar el metabolismo, disminuir el apetito y contribuir al equilibrio de los niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, la transición a este régimen suele requerir supervisión médica, ya que no es igualmente apropiado para todos y puede presentar efectos secundarios al inicio, explica la Cleveland Clinic.

Para alcanzar y mantener la cetosis, la distribución típica de los macronutrientes en la dieta Keto es la siguiente:

  • Entre 65% y 90% de las calorías diarias provienen de grasas
  • Entre 10% y 30% de proteínas
  • Menos del 5% de carbohidratos

Los alimentos recomendados en una dieta Keto incluyen:

  • Carnes rojas y magras (filete, jamón, pollo)
  • Huevos
  • Pescados y mariscos (especialmente salmón y atún)
  • Quesos sin procesar (cheddar, parmesano, gouda, queso de cabra)
  • Manteca y crema
  • Aceite de oliva virgen extra, aceite de coco, aceite de palta
  • Paltas
  • Frutos secos y semillas (nueces, semillas de chía, semillas de lino, nueces pecanas)
  • Verduras bajas en carbohidratos (brócoli, espinaca, col rizada, pepino, tomate)
Filete de res, pollo, jamón, huevos, salmón, atún, camarones, mejillones, quesos, manteca, crema, aceites, paltas, brócoli, espinaca, pepino, tomates, nueces y semillas.
La dieta Keto exige una planificación estricta de macronutrientes y seguimiento profesional para mantener la cetosis y evitar efectos secundarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta Keto excluye o limita drásticamente alimentos como:

  • Azúcar y productos azucarados
  • Cereales y granos
  • Frutas con alto contenido de azúcar
  • Legumbres
  • Verduras ricas en almidón (papas, zanahorias)
  • Bebidas alcohólicas

El consumo debe ser cuidadosamente planificado. Mantener los carbohidratos por debajo del umbral necesario es fundamental para no salir de la cetosis, explica la clínica estadounidense. Además, se recomienda priorizar alimentos frescos y evitar productos ultraprocesados, incluso si se ajustan al perfil bajo en carbohidratos. Por su naturaleza restrictiva y los cambios metabólicos que provoca, la dieta Keto requiere seguimiento profesional, especialmente en personas con antecedentes médicos específicos.

Un estudio publicado en 2026 comparó los efectos de la dieta keto y una dieta baja en grasas en adultos con diabetes tipo 2 durante 12 semanas. Ambos grupos bajaron de peso, pero solo quienes siguieron la dieta keto mejoraron la función de las células beta del páncreas, responsables de producir insulina. Esta mejora se reflejó en una reducción significativa de proinsulina, lo que indica un mejor control glucémico y menos estrés para el páncreas.

Paleo

Este plan alimenticio propone regresar a los hábitos de los primeros seres humanos, bajo la premisa de que el cuerpo está mejor adaptado a los alimentos que consumían los cazadores-recolectores. El objetivo central es evitar aquellos productos que surgieron con la agricultura y la industrialización, partiendo de la idea de que estos cambios han sobrepasado la capacidad de adaptación genética humana y han contribuido a problemas de salud como la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Según Mayo Clinic y Healthline, excluye cereales, legumbres, lácteos, azúcares añadidos, sal y alimentos procesados.

Quienes la adoptan buscan perder peso, mantener un peso saludable y reducir factores de riesgo de enfermedades cardíacas. Además, el enfoque Paleo promueve un estilo de vida holístico, que incluye actividad física y prácticas de reducción del estrés, como recomienda Healthline.

Los alimentos permitidos en una dieta Paleo incluyen:

  • Carnes magras, preferentemente de animales alimentados con pasto o de caza silvestre
  • Pescados y mariscos, especialmente ricos en omega-3 (salmón, caballa, atún blanco)
  • Huevos
  • Frutas
  • Verduras, excepto las de alto contenido en almidón (papa, maíz, guisantes)
  • Frutos secos y semillas
  • Aceites extraídos de frutas o frutos secos (aceite de oliva, palta, nuez)
  • Endulzantes naturales en pequeñas cantidades, como miel (según algunas variantes)
Mesa de madera con carne cruda, pescado, huevos, frutas variadas, verduras frescas, frutos secos, semillas, dos botellas de aceite y un frasco de miel.
La dieta Paleo busca favorecer la pérdida de peso y reducir el riesgo cardiovascular con alimentos frescos, actividad física y reducción del estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta elimina o restringe:

  • Cereales (trigo, avena, cebada, arroz)
  • Legumbres (lentejas, maní)
  • Productos lácteos (leche, queso, yogur)
  • Azúcar refinada y añadida
  • Alimentos ultraprocesados y sal añadida

El consumo en la dieta Paleo se basa en la selección de alimentos frescos y naturales, evitando cualquier producto que haya sido procesado o que no haya formado parte de la dieta humana antes de la revolución agrícola. Los menús suelen incluir combinaciones de proteínas animales, vegetales y frutas, con aderezos simples como jugo de limón o aceites naturales.

Un ensayo científico realizado en mujeres posmenopáusicas con obesidad comparó durante dos años los efectos de la dieta paleo frente a una dieta baja en grasas. El grupo que siguió la dieta paleo logró una mayor pérdida de peso total y de grasa corporal, así como una mejoría más significativa en la sensibilidad a la insulina y en la reducción de triglicéridos.

Cuál es mejor para perder peso

Aunque ambas dietas comparten la eliminación de productos procesados, cereales y legumbres, existen diferencias claves en sus fundamentos, restricciones y en la forma en que influyen en la pérdida de peso. La Keto centra su estrategia en la manipulación de los macronutrientes, con una notable reducción de carbohidratos y un aumento del consumo de grasas, mientras que la Paleo pone el foco en el tipo de alimentos y en imitar el patrón evolutivo de nuestros ancestros, sin establecer porcentajes fijos de nutrientes.

Vista aérea de los pies de una persona descalza, con el dobladillo de unos jeans, de pie sobre una balanza digital blanca que marca 90.0 kg en una pantalla.
La comparación entre dieta keto o paleo muestra que ambas pueden ayudar a perder peso, aunque la Keto ofrece resultados más rápidos y la Paleo suele ser más fácil de sostener (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la dieta Keto, el objetivo es alcanzar y mantener la cetosis, un estado metabólico en el que el cuerpo utiliza la grasa como principal fuente de energía. Por el contrario, la dieta Paleo no limita la cantidad de carbohidratos que pueden consumirse, siempre que provengan de frutas, verduras y otros alimentos naturales permitidos.

Healthline y Mayo Clinic coinciden en que la Paleo puede resultar en una reducción de peso, sobre todo por la eliminación de azúcares añadidos, harinas refinadas y productos ultraprocesados. Los expertos reportaron un descenso del 9% del peso corporal en mujeres obesas tras seis meses siguiendo este plan, con una tendencia al mantenimiento en el tiempo.

Respecto a cuál es mejor para perder peso, Healthline señala que ambas pueden ser efectivas, al menos en el corto plazo. Sin embargo, la Keto puede ofrecer resultados más rápidos debido a la cetosis, aunque su mantenimiento es más estricto y puede presentar dificultades a largo plazo. La otra alternativa, al ser menos restrictiva y dar mayor flexibilidad en la selección de alimentos, suele ser más sencilla de sostener y menos propensa a generar aislamiento social o déficit de nutrientes.

Temas Relacionados

DietaDieta ketoDieta paleoAlimentaciónNutriciónSaludSalud metabólicaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ni ciclos ni programas diferenciados: la ciencia reveló qué necesitan realmente las mujeres para ganar músculo

La evidencia más reciente desmonta décadas de recomendaciones basadas en diferencias hormonales y devuelve el foco a los pilares que sí mueven la aguja en cualquier programa de fuerza

Ni ciclos ni programas diferenciados: la ciencia reveló qué necesitan realmente las mujeres para ganar músculo

Celulitis, linfedema y lipedema: cómo identificarlas y cuándo consultar con un especialista

Hasta 4 de cada 10 mujeres pueden confundir alguna de estas patologías con un problema puramente estético, aunque dos de ellas requieren atención médica para evitar progresión, dolor y pérdida de movilidad

Celulitis, linfedema y lipedema: cómo identificarlas y cuándo consultar con un especialista

Cómo una innovadora técnica ambulatoria ayuda a pacientes a superar el dolor crónico de rodilla

El procedimiento desarrollado en la Universidad de Colorado denominado EAG consiste en reducir el flujo sanguíneo a las zonas inflamadas de la rodilla, lo que disminuye la hinchazón y el dolor

Cómo una innovadora técnica ambulatoria ayuda a pacientes a superar el dolor crónico de rodilla

Por qué los abdominales no deberían ser lo primero en una rutina de ejercicios, según un experto

Agotar esos músculos antes de tiempo afecta una función que la mayoría desconoce y que determina la protección que tendrá la columna durante el resto del entrenamiento

Por qué los abdominales no deberían ser lo primero en una rutina de ejercicios, según un experto

El exceso de azúcar en la primera infancia eleva más de un 20% el riesgo de enfermedades crónicas, alerta un estudio

La investigación, publicada en Science y analizada por la Universidad de Colorado, encontró una ventana crítica en los mil días y destacó que los hábitos alimentarios en esta etapa definen la salud futura

El exceso de azúcar en la primera infancia eleva más de un 20% el riesgo de enfermedades crónicas, alerta un estudio

DEPORTES

Escocia-Brasil, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Escocia-Brasil, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Marruecos-Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Noel Gallagher respaldó que “Wonderwall” sea el himno de Inglaterra en el Mundial 2026

“Cristiano Ronaldo tiene una mentalidad obsesiva, vive para superar sus propios récords”: así definió Kaká al portugués

Hablaron los hinchas de la foto con Messi que se hizo viral: “Es tan grande Leo que nos regaló ese momento único”

TELESHOW

Vicky Xipolitakis en “Lo de Pampita”: “Yo sabía que iba a ser famosa”

Vicky Xipolitakis en “Lo de Pampita”: “Yo sabía que iba a ser famosa”

Fabián Cubero reveló el vínculo que lo une a Lionel Scaloni y recordó su llanto en el Mundial de 2022: “Me sigue emocionando”

El festejo de Sofía Jujuy en el Mundial que generó una ola de críticas: “Gracias por hacerme hincha de Argentina”

El motivo del escándalo de Icardi y la China Suárez con una mujer en un boliche: “Mauro se le tiró para robarle un pico”

El Turco García ingresó a Gran Hermano y se reencontró con Mariela Prieto: “Si no fuese por vos, yo estaría muerto”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles sobre el este de Ucrania: al menos un muerto

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles sobre el este de Ucrania: al menos un muerto

Qatar afirmó que la comunicación directa entre Irán y Estados Unidos es esencial para evitar incidentes en el estrecho de Ormuz

El legado de Barack Obama

Corea del Sur informó la deserción de un militar norcoreano que atravesó la Zona Desmilitarizada

La OEA reconoció la necesidad de restaurar la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela e instó a la liberación de los presos políticos