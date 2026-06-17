Frío o calor: cuál elegir según el tipo de lesión y por qué el orden es lo más importante

El frío y el calor alivian lesiones leves y molestias musculares, pero su uso depende del tipo de lesión, el momento y el objetivo del tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lesiones leves y las molestias musculares forman parte de la vida diaria, ya sea por actividad física, accidentes menores o incluso por movimientos repetitivos. Golpes, distensiones, esguinces y contusiones pueden aparecer en cualquier momento, generando dolor, hinchazón o rigidez que dificultan las tareas cotidianas. Frente a estas situaciones, muchas personas buscan soluciones inmediatas y accesibles en casa antes de consultar a un profesional de la salud.

Uno de los dilemas más frecuentes es decidir entre aplicar frío o calor como método de alivio. Existen múltiples opciones caseras: desde baños de agua helada, compresas frías y bolsas de hielo, hasta baños calientes, almohadillas térmicas o toallas húmedas tibias. Cada alternativa promete beneficios distintos, pero la elección adecuada depende del tipo de lesión, el momento de la aplicación y el objetivo buscado, lo que suele generar confusión sobre cuál es la mejor opción en cada caso.

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¿Frío o calor?, cómo tratar las lesiones leves

La elección entre aplicar frío o calor después de una lesión menor sigue generando dudas entre quienes buscan aliviar lesiones leves o molestias musculares. Identificar cuándo usar cada método mejora la recuperación, controla la hinchazón y contribuye a un alivio efectivo del dolor, según lo aconsejado por la Cleveland Clinic y Harvard.

Utilizar frío ayuda en el control inicial de la inflamación, el dolor y la hinchazón, especialmente tras un golpe o traumatismo reciente. En cambio, el calor se recomienda cuando la molestia es persistente o crónica, o cuando el músculo está tenso y requiere relajación. Ambos métodos deben aplicarse siguiendo reglas claras para prevenir complicaciones.

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El hielo no debe colocarse directamente sobre la piel porque la exposición excesiva al frío puede causar lesiones cutáneas y complicar la recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crioterapia (aplicación de frío) y la termoterapia (aplicación de calor) son técnicas con respaldo internacional en el ámbito doméstico y sanitario. De acuerdo con la Cleveland Clinic, el frío se utiliza en la fase aguda para reducir inflamación y adormecer la zona, facilitando el control del dolor temprano. Por su parte, Harvard destaca que el calor relaja los músculos, incrementa el flujo sanguíneo y contribuye a elevar el umbral del dolor, un beneficio esencial para quienes presentan molestias crónicas, como la osteoartritis o el dolor de espalda. Ambas técnicas pueden ser útiles cuando se aplican siguiendo criterios profesionales.

Ventajas de aplicar frío en lesiones leves

El tratamiento con frío es efectivo si se utiliza inmediatamente después de lesiones en tejidos blandos como esguinces, distensiones o contusiones. Harvard y la Cleveland Clinic recomiendan aplicar compresas frías entre 10 y 20 minutos cada una o dos horas, durante las primeras 24 a 48 horas posteriores al traumatismo. Esta estrategia ayuda a reducir la hinchazón y el dolor, además de limitar el sangrado superficial.

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Los expertos de Johns Hopkins Medicine, por su parte, subrayan que esta técnica adormece la zona y puede limitar la inflamación. En molestias crónicas, sobre todo en dolor de espalda o tendinitis, la crioterapia antes y después de la actividad física previene la aparición de síntomas.

Es imprescindible no colocar hielo o compresas directamente sobre la piel. Se debe interponer una tela o toalla para evitar daños por frío. La aplicación excesiva, o por tiempos prolongados, puede causar lesiones cutáneas y complicar la recuperación.

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La crioterapia se recomienda en la fase aguda de esguinces, distensiones y contusiones para reducir inflamación, dolor e hinchazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión sistemática y metaanálisis de 2025 que evaluó los efectos de la inmersión en agua fría en 3.177 participantes. Los resultados indican que esta práctica reduce el estrés y mejora la calidad del sueño y la percepción de bienestar, aunque estos efectos son temporales y desaparecen tras unos meses. El estudio también señala que puede aumentar la inflamación de manera breve y recomienda precaución en personas con condiciones médicas.

Ventajas de aplicar calor en molestias y lesiones leves

La termoterapia resulta más útil cuando la lesión ha salido de la fase aguda, es decir, una vez que la hinchazón y el enrojecimiento han cedido. Harvard señala que el calor, distribuido a través de compresas, almohadillas térmicas o baños calientes, mejora el flujo sanguíneo local y contribuye a eliminar los residuos químicos acumulados por la actividad muscular, como el ácido láctico.

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Johns Hopkins Medicine destaca que relaja los músculos, reduce la rigidez y es adecuado para dolores crónicos, tales como la osteoartritis. Se deben emplear siempre toallas o fundas protectoras para evitar quemaduras.

La termoterapia resulta más útil cuando la inflamación reciente ya cedió, porque el calor relaja los músculos y mejora el flujo sanguíneo local (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo recomendado es de hasta 20 minutos por sesión y nunca debe excederse ese límite. Los expertos no aconsejan la termoterapia sobre áreas con inflamación reciente, enrojecimiento o calor local, ya que puede agravar lesiones agudas o aumentar la hinchazón.

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Consejos y precauciones para un tratamiento seguro

Una aplicación segura de frío o calor requiere limitar los tiempos de exposición y evitar el contacto directo de compresas o fuentes térmicas con la piel, según las indicaciones de la Cleveland Clinic. La sobreexposición puede derivar en quemaduras o daño en los tejidos. De igual manera, los especialistas alertan que no se debe utilizar una almohadilla térmica combinada con cremas analgésicas, ya que esto incrementa el riesgo de lesiones severas.

Cuando se combinan ambas terapias, el orden y la tolerancia del paciente son claves: el frío es más recomendable en el inicio de la lesión y el calor puede usarse cuando la sintomatología aguda haya bajado. Las tres instituciones coinciden en que estos métodos no sustituyen la evaluación de un profesional. Resulta imprescindible acudir a un especialista ante dolor intenso, hinchazón grave o signos neurológicos.

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La decisión entre frío y calor debe estar guiada por el tipo de lesión y el momento evolutivo. Recurrir a crioterapia en las primeras horas tras el traumatismo favorece el control de la inflamación, mientras que el calor puede aportar alivio en molestias crónicas y en la etapa de recuperación. Frente a una evolución irregular o la aparición de complicaciones, se debe consultar prontamente con un profesional de la salud.