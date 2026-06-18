Cuidar a alguien cambia el cerebro de una forma que la ciencia tardó décadas en documentar

Cuidar a un ser querido altera la estructura y las funciones del cerebro en áreas vinculadas con la empatía, la atención y el procesamiento emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acto de cuidar a un ser querido transforma la estructura y funciones del cerebro humano, según investigaciones recientes citadas por la revista National Geographic. Estos cambios ocurren tanto en madres biológicas, padres, adoptantes como en cualquier persona que desempeñe el rol principal de cuidado. Las áreas cerebrales afectadas están vinculadas principalmente a la empatía, la atención y el procesamiento emocional.

Cuidar de otra persona implica adaptaciones cerebrales medibles, ya sea durante la crianza, la enfermedad o en situaciones de dependencia. Estas transformaciones modifican la materia gris y los circuitos neuronales involucrados en la empatía y la vigilancia, según la evidencia científica recopilada por National Geographic.

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La experiencia cotidiana de cuidado reorganiza los recursos cognitivos y afectivos, permitiendo respuestas rápidas a las necesidades ajenas y favoreciendo una plasticidad que va más allá de la biología o el género.

La neurobiología de la empatía muestra que la experiencia de cuidado modifica la materia gris y los circuitos neuronales durante la crianza, la enfermedad o la dependencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios de neuroimagen identificaron cambios en la plasticidad cerebral de madres, padres y otros cuidadores. El trabajo de Elseline Hoekzema, directora del Pregnancy Brain Lab en el Centro Médico Universitario de Ámsterdam, detectó que el embarazo produce modificaciones en regiones cerebrales relacionadas con la socialización y la red de modo por defecto.

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Hoekzema explicó a National Geographic que estos cambios no implican deterioro, sino una “especialización que puede cumplir una función adaptativa”, equiparando la reorganización cerebral de la maternidad a la que ocurre durante la adolescencia.

Por otro lado, las investigaciones lideradas por James Swain, psiquiatra y neurocientífico de la Universidad de Stony Brook, muestran que el cerebro materno responde al llanto del bebé con actividad en regiones dedicadas a la audición y la motivación.

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Las investigaciones de James Swain indican que el cerebro materno responde al llanto del bebé con actividad en regiones asociadas con la audición y la motivación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los padres, en cambio, desarrollan una activación más amplia de los sistemas emocionales y motivacionales a los seis meses de convivencia, aunque siguiendo rutas diferentes. Swain destaca que “convertirse en padre es una experiencia especialmente conmovedora que cambia el cerebro”, según recogió National Geographic.

La formación del cerebro parental no depende únicamente de procesos biológicos como las hormonas del embarazo. La implicación directa y la repetición de tareas de cuidado —recoger, alimentar, consolar, anticipar riesgos— generan adaptaciones similares en la estructura y función cerebral. Esta plasticidad no está limitada por el sexo ni por el vínculo biológico, sino por el papel de cuidador principal y la experiencia reiterada.

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Diferencias y similitudes cerebrales entre madres, padres y cuidadores

La neurobiología de la empatía señala tanto diferencias como similitudes entre los cuidadores. Los estudios de Ruth Feldman en la Universidad Bar-Ilan de Israel encontraron que los padres a cargo del cuidado principal muestran una activación intensa en sistemas de procesamiento emocional, como la amígdala, semejante a la que se observa en madres.

Además, estos padres activan redes ligadas a la mentalización, es decir, a la comprensión de las emociones y pensamientos de otros.

Los estudios de Ruth Feldman y Darby Saxbe señalan que el nivel de involucramiento en la crianza influye en la reorganización cerebral de madres, padres y adoptantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones longitudinales de la psicóloga Darby Saxbe mostraron que la magnitud de los cambios cerebrales en cuidadores se relaciona con el nivel de involucramiento en la crianza, sobre todo en áreas asociadas con la empatía y la cognición social. Así, tanto madres, padres como adoptantes pueden experimentar una reorganización de la estructura cerebral según la intensidad y continuidad del cuidado desempeñado.

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La concepción tradicional del “cerebro de madre”, con implicaciones negativas, se ve cuestionada por estos resultados. Como subraya Hoekzema, la ciencia no ofrece pruebas de merma, sino de especialización adaptativa que podría facilitar la respuesta a los desafíos diarios del cuidado.

El rol del entorno y la experiencia en la transformación cerebral

La experiencia de cuidar está condicionada por factores sociales y culturales. Valentina Rotondi, profesora en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes del Sur de Suiza, resalta en National Geographic que el cuidado “no es simplemente un estado biológico. Es una condición permanente de demanda atencional, emocional y relacional”.

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Factores sociales y culturales como la falta de apoyo, la presión social y la ausencia de políticas laborales pueden aumentar el desgaste emocional, la hipervigilancia, la ansiedad o la depresión en cuidadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta carga mental implica anticiparse a necesidades, organizar rutinas, gestionar riesgos y mantener una vigilancia psicológica continua, incluso en ausencia de señales de urgencia. La falta de apoyo, la presión cultural, las expectativas sociales y la carencia de políticas laborales y recursos influyen en la vivencia del cuidado y pueden aumentar riesgos como el desgaste emocional o la hipervigilancia.

Los expertos advierten que las adaptaciones cerebrales pueden ser beneficiosas o, según el entorno y la red de apoyo, contribuir a episodios de ansiedad o depresión.

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Algunos científicos, como Rotondi, alertan sobre los riesgos de focalizarse únicamente en los factores biológicos, ya que esto podría invisibilizar los problemas sociales y estructurales. El acceso a permisos remunerados, servicios de cuidado infantil, flexibilidad laboral y soporte emocional se señala como aspectos esenciales para el bienestar de cuidadores y familias.

Implicaciones y desafíos en la neurobiología del cuidado

La investigación sobre el cerebro parental aún busca precisar cómo interactúan biología, experiencia y contexto social en cuidadores adoptivos, abuelos y familias fuera del modelo tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El campo científico continúa explorando las interacciones entre hormonas y experiencias de cuidado en la configuración del cerebro parental. Existe incertidumbre sobre el alcance de estos cambios en cuidadores adoptivos, abuelos, familias homoparentales o fuera del modelo tradicional. Aún no se conoce con exactitud cuándo la vigilancia adaptativa se convierte en ansiedad patológica ni hasta dónde el entorno puede reducir los riesgos ligados al cuidado.

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El área avanza hacia una integración de biología, experiencia y contexto social en la comprensión de la plasticidad cerebral asociada al cuidado. De acuerdo con National Geographic, las investigaciones sugieren que el acto de cuidar implica una redistribución de los recursos cognitivos del cerebro, y amplían la capacidad de detectar necesidades, regular emociones y sintonizar con el bienestar ajeno.