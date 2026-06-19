El presidente Bernardo Arévalo encabezó la 26.ª asamblea de diálogo con autoridades indígenas

Bernardo Arévalo encabezó la 26.ª Asamblea de Diálogo Permanente con autoridades indígenas y ancestrales de Guatemala para abordar la activación económica de los territorios. (Secretaría Privada de la Presidencia de Guatemala)

El presidente Bernardo Arévalo encabezó la 26.ª Asamblea de Diálogo Permanente con autoridades indígenas y ancestrales de Guatemala, una reunión en la que el Gobierno abordó la activación económica de los territorios y ratificó que este mecanismo busca sostener una coordinación directa para construir políticas junto con los pueblos indígenas, según la información publicada en redes sociales de la Secretaría Privada de la Presidencia.

Ese proceso oficial ya había acumulado 25 asambleas de alto nivel y 12 agendas de trabajo conjunto en el territorio, de acuerdo con el informe de diálogo de 2025 citado en el contexto oficial.

Ese balance también incluyó temas como reformas en la Defensoría de la Mujer Indígena, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo y el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco.

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Durante la jornada más reciente, instituciones del Organismo Ejecutivo presentaron acciones en turismo, agricultura, economía, cultura y planificación para fortalecer el desarrollo de las comunidades, según el texto fuente. La Secretaría Privada de la Presidencia indicó que continúa facilitando este espacio permanente de diálogo y coordinación.

El Ejecutivo vinculó el diálogo con desarrollo territorial y participación indígena

La asamblea respondió a una línea de trabajo que el Ejecutivo describe como permanente. En la asamblea anterior, el presidente Arévalo revisó con autoridades indígenas avances y desafíos sobre el derecho al territorio y la propiedad comunal, una agenda que el Gobierno de Guatemala proyecta mantener en 2026 con nuevas propuestas y seguimiento institucional, según la Secretaría Privada de la Presidencia.

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Esa reunión se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura y evaluó avances en institucionalidad indígena y otros asuntos estratégicos vinculados con los territorios, de acuerdo con la misma dependencia.

La revisión incluyó la lucha contra la discriminación, los derechos de las mujeres indígenas, la revitalización de los idiomas mayas, la propuesta de ley de aguas y el diálogo para una futura política energética nacional, según la información oficial.

Bernardo Arévalo encabezó la 26.ª Asamblea de Diálogo Permanente con autoridades indígenas y ancestrales de Guatemala para abordar la activación económica de los territorios. (Secretaría Privada de la Presidencia de Guatemala)

Arévalo ha definido este mecanismo como una vía de coordinación directa con los pueblos indígenas. “Este es un espacio de diálogo para fortalecer la comunicación y trabajo conjunto con los pueblos indígenas del país. Estas reuniones buscan el desarrollo de los cuatro pueblos de Guatemala”, afirmó el mandatario, según la Secretaría Privada de la Presidencia y la Agencia Guatemalteca de Noticias.

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En la primera asamblea de 2026, el Gobierno presentó además el informe de diálogo correspondiente a 2025 y la programación de los temas priorizados para ese año, según el contexto oficial del texto fuente.

En esa intervención, Arévalo sostuvo que el diálogo con los pueblos indígenas constituye “un compromiso consolidado y una política integral que involucra a todo el Organismo Ejecutivo”, de acuerdo con el informe citado.

La propiedad comunal y la atención registral concentraron la agenda anterior

El punto central de la vigésima quinta asamblea fue el derecho al territorio y a la propiedad comunal, según el texto fuente. Ante líderes indígenas y autoridades ancestrales, Arévalo pidió al Registro General de la Propiedad brindar atención con pertinencia cultural en los 22 departamentos del país, de acuerdo con la información oficial.

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El presidente ligó ese planteo al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. “Defender la propiedad comunal es defender la continuidad de los pueblos sin renunciar a su identidad, porque nuestra Constitución Política de la República reconoce la identidad de los pueblos indígenas”, sostuvo Arévalo, según la Secretaría Privada de la Presidencia.

La reunión fue conducida por el presidente y por la subsecretaria privada de Asuntos y Relaciones Políticas de la Presidencia, Mónica Mazariegos, con el objetivo de fomentar el desarrollo de los pueblos indígenas, según el texto fuente.

En ese marco, las autoridades indígenas y ancestrales presentaron propuestas y proyectos para impulsar el desarrollo en sus comunidades y pidieron a las autoridades concretar esas iniciativas.

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