Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo encabezó la 26.ª asamblea de diálogo con autoridades indígenas

El Gobierno afirmó que el mecanismo mantiene una coordinación directa para definir políticas con los pueblos originarios y abordó la activación económica de los territorios, según la Secretaría Privada de la Presidencia

Guardar
Google icon
Interior de un gran salón adornado con columnas y balcones. Personas sentadas en sillas con fundas blancas alrededor de mesas. Una pantalla proyecta "Política Pública de Turismo Sostenible"
Bernardo Arévalo encabezó la 26.ª Asamblea de Diálogo Permanente con autoridades indígenas y ancestrales de Guatemala para abordar la activación económica de los territorios. (Secretaría Privada de la Presidencia de Guatemala)

El presidente Bernardo Arévalo encabezó la 26.ª Asamblea de Diálogo Permanente con autoridades indígenas y ancestrales de Guatemala, una reunión en la que el Gobierno abordó la activación económica de los territorios y ratificó que este mecanismo busca sostener una coordinación directa para construir políticas junto con los pueblos indígenas, según la información publicada en redes sociales de la Secretaría Privada de la Presidencia.

Ese proceso oficial ya había acumulado 25 asambleas de alto nivel y 12 agendas de trabajo conjunto en el territorio, de acuerdo con el informe de diálogo de 2025 citado en el contexto oficial.

Ese balance también incluyó temas como reformas en la Defensoría de la Mujer Indígena, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo y el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco.

PUBLICIDAD

Durante la jornada más reciente, instituciones del Organismo Ejecutivo presentaron acciones en turismo, agricultura, economía, cultura y planificación para fortalecer el desarrollo de las comunidades, según el texto fuente. La Secretaría Privada de la Presidencia indicó que continúa facilitando este espacio permanente de diálogo y coordinación.

El Ejecutivo vinculó el diálogo con desarrollo territorial y participación indígena

La asamblea respondió a una línea de trabajo que el Ejecutivo describe como permanente. En la asamblea anterior, el presidente Arévalo revisó con autoridades indígenas avances y desafíos sobre el derecho al territorio y la propiedad comunal, una agenda que el Gobierno de Guatemala proyecta mantener en 2026 con nuevas propuestas y seguimiento institucional, según la Secretaría Privada de la Presidencia.

PUBLICIDAD

Esa reunión se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura y evaluó avances en institucionalidad indígena y otros asuntos estratégicos vinculados con los territorios, de acuerdo con la misma dependencia.

La revisión incluyó la lucha contra la discriminación, los derechos de las mujeres indígenas, la revitalización de los idiomas mayas, la propuesta de ley de aguas y el diálogo para una futura política energética nacional, según la información oficial.

Salón ornamentado con columnas, candelabros y una audiencia de espaldas a la cámara. Al frente, una mesa con oradores y una pantalla proyectando información
Bernardo Arévalo encabezó la 26.ª Asamblea de Diálogo Permanente con autoridades indígenas y ancestrales de Guatemala para abordar la activación económica de los territorios. (Secretaría Privada de la Presidencia de Guatemala)

Arévalo ha definido este mecanismo como una vía de coordinación directa con los pueblos indígenas. “Este es un espacio de diálogo para fortalecer la comunicación y trabajo conjunto con los pueblos indígenas del país. Estas reuniones buscan el desarrollo de los cuatro pueblos de Guatemala”, afirmó el mandatario, según la Secretaría Privada de la Presidencia y la Agencia Guatemalteca de Noticias.

En la primera asamblea de 2026, el Gobierno presentó además el informe de diálogo correspondiente a 2025 y la programación de los temas priorizados para ese año, según el contexto oficial del texto fuente.

En esa intervención, Arévalo sostuvo que el diálogo con los pueblos indígenas constituye “un compromiso consolidado y una política integral que involucra a todo el Organismo Ejecutivo”, de acuerdo con el informe citado.

La propiedad comunal y la atención registral concentraron la agenda anterior

El punto central de la vigésima quinta asamblea fue el derecho al territorio y a la propiedad comunal, según el texto fuente. Ante líderes indígenas y autoridades ancestrales, Arévalo pidió al Registro General de la Propiedad brindar atención con pertinencia cultural en los 22 departamentos del país, de acuerdo con la información oficial.

El presidente ligó ese planteo al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. “Defender la propiedad comunal es defender la continuidad de los pueblos sin renunciar a su identidad, porque nuestra Constitución Política de la República reconoce la identidad de los pueblos indígenas”, sostuvo Arévalo, según la Secretaría Privada de la Presidencia.

La reunión fue conducida por el presidente y por la subsecretaria privada de Asuntos y Relaciones Políticas de la Presidencia, Mónica Mazariegos, con el objetivo de fomentar el desarrollo de los pueblos indígenas, según el texto fuente.

En ese marco, las autoridades indígenas y ancestrales presentaron propuestas y proyectos para impulsar el desarrollo en sus comunidades y pidieron a las autoridades concretar esas iniciativas.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo Arévalo de LeónSecretaría Ejecutiva de la PresidenciaMinisterio de Economía y Comercio Exteriror

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Parlamento Europeo pide suspender el acuerdo comercial con Nicaragua por la represión estatal

La Eurocámara aprobó por aclamación una resolución que reclama activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación con la UE, endurecer medidas contra Daniel Ortega y Rosario Murillo, y revisar los vínculos financieros

El Parlamento Europeo pide suspender el acuerdo comercial con Nicaragua por la represión estatal

Hallazgo de un cadáver en estado de descomposición podría corresponder al una joven desaparecida en Nicaragua

Entre el dolor del hallazgo y la fe de encontrarla con vida, la familia de Paola Tatyana Lara García atraviesa horas cruciales tras descubrirse el cuerpo de una mujer en una zona montosa de Ciudad Sandino

Hallazgo de un cadáver en estado de descomposición podría corresponder al una joven desaparecida en Nicaragua

Crisis de empleo en Honduras se hace evidente en feria laboral donde cientos buscan una oportunidad

Jóvenes, madres solteras y profesionales acuden a ferias de empleo en la capital, donde las largas filas reflejaron la creciente necesidad de trabajo en el país

Crisis de empleo en Honduras se hace evidente en feria laboral donde cientos buscan una oportunidad

En Panamá impulsan el cultivo de la especie de café Robusta, por su disponibilidad y rendimiento agrícola

De dos a tres tazas de café al día, unas 231 tazas al año, es el consumo estimado de los panameños

En Panamá impulsan el cultivo de la especie de café Robusta, por su disponibilidad y rendimiento agrícola

El Banco Mundial proyecta que la economía de El Salvador crecerá 3.2% en 2026

El organismo prevé una expansión moderada para el país en un entorno de menor dinamismo internacional, con una tasa mundial estimada en 2.5% y riesgos regionales por energía importada, inflación y financiamiento externo

El Banco Mundial proyecta que la economía de El Salvador crecerá 3.2% en 2026

TECNO

¿Te imaginas ganar dinero por jugar GTA Online? Un experimento convirtió esa idea en realidad

¿Te imaginas ganar dinero por jugar GTA Online? Un experimento convirtió esa idea en realidad

Cómo controlar qué funciones de IA activar y cuáles no en un Samsung Galaxy

Así es la “nariz electrónica” que puede detectar alimentos malogrados

A qué hora juegan México vs Corea del Sur, dónde ver el partido del Mundial 2026 y más preguntas trend en Google

Elon Musk crea una IA capaz de hacer videos con audio y voz humana en segundos: parece una película

ENTRETENIMIENTO

“Fue probablemente la película más tonta de la historia”: Johnny Depp recordó el debut que casi lo aleja para siempre de Hollywood

“Fue probablemente la película más tonta de la historia”: Johnny Depp recordó el debut que casi lo aleja para siempre de Hollywood

De tocar seis noches por semana en Maryland a grabar con Dolly Parton: la metamorfosis de Emmylou Harris

Demi Moore se suma a las felicitaciones por el cumpleaños 50 de la esposa de Bruce Willis

La sonrisa que Chaplin tardó 342 tomas en capturar y cambió para siempre el lenguaje del séptimo arte

Reservado, oscuro y devoto de los Dodgers: el lado B de Jason Bateman, la estrella de Arrested Development

MUNDO

La Unión Europea endurece el cerco sobre Rusia pero abre la puerta al diálogo

La Unión Europea endurece el cerco sobre Rusia pero abre la puerta al diálogo

La Unión Europea enfrió el proceso de adhesión de Ucrania al bloque continental

Una bruja quemada, mil esquiadores disfrazados y 12 kilómetros: así la Belalp Hexe mantiene viva la leyenda más oscura de los Alpes suizos

Cerraron los colegios electorales en una elección legislativa decisiva para Keir Starmer

Interna en el régimen iraní: el líder supremo no apoyaba el acuerdo con Estados Unidos impulsado por el presidente Pezeshkian