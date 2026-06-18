Dormir 8 horas y amanecer agotado: por qué la neurociencia dejó de medir el descanso en horas

Dormir 8 horas no siempre equivale a un sueño reparador en la vida digital, según expertos citados por National Geographic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir 8 horas seguidas no garantiza un sueño reparador en la era digital, según especialistas citados por National Geographic. La influencia de la vida tecnológica y la alteración de los ritmos biológicos dificultan el verdadero descanso, aunque se cumpla con el tiempo recomendado en la cama.

8 horas pueden no ser suficientes porque el descanso efectivo depende no solo de la cantidad de tiempo dormido, sino de la calidad de las fases de sueño profundo, la regularidad de los horarios y la capacidad del cerebro para desconectarse. La interacción constante con la tecnología y la luz artificial retrasa los mecanismos de recuperación, afectando la salud física y mental.

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Por qué el descanso verdadero va más allá de la cantidad de horas

En laboratorios del sueño de Estados Unidos, los investigadores observan que muchas personas pasan menos tiempo en la fase de sueño profundo, necesaria para la restauración celular y metabólica. Esto ocurre incluso aunque la duración total del sueño cumpla con las recomendaciones actuales.

Orfeu Buxton, profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania, explica que el cerebro no siempre recibe las señales hormonales y neuronales adecuadas para desconectarse plenamente: el declive del cortisol y la activación de los procesos de recuperación pueden fallar, lo que compromete el descanso.

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El profesor Orfeu Buxton alerta que el cerebro a veces no recibe las señales correctas para una desconexión total durante el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neurociencia actual sostiene que la recuperación depende de la salud del sueño: regularidad, profundidad y sincronización adecuada, no solo de la cantidad de horas. El estrés y los estímulos digitales intensifican la vigilancia mental, impidiendo que los mecanismos fisiológicos de restauración funcionen de manera óptima.

El impacto de la vida digital en los ciclos de sueño

La vida digital moderna, caracterizada por la sobreabundancia de notificaciones y estímulos, dificulta que el cerebro establezca cuándo termina el día. Anna Lembke, psiquiatra de la Universidad de Stanford, afirma que “la estimulación digital constante empuja al sistema de recompensa del cerebro a la búsqueda, dejándolo inquieto incluso después de apagar la pantalla”, según National Geographic.

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Un estudio de 2025 relaciona el uso excesivo del teléfono inteligente con menor calidad del sueño y mayor malestar psicológico, aunque las personas reserven el tiempo recomendado en la cama. El problema no reside solo en dormir más tarde, sino en la verdadera interrupción de los patrones de recuperación.

La vida digital moderna genera sobreestimulación cerebral por el exceso de notificaciones y estímulos tecnológicos diarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buxton describe esta realidad como una economía de extracción de atención “adictiva y agotadora”, donde la vigilancia mental se convierte en un recurso explotado. Así, el impacto de la tecnología altera la regularidad y profundidad del descanso.

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Ritmos circadianos y el desajuste social

Kristen Knutson, investigadora de la Universidad Northwestern, enfatiza que “el momento en que dormimos es tan importante como la duración del sueño”. El cerebro sigue un ritmo circadiano que determina una “ventana biológica” para el descanso ideal, la cual difiere entre personas.

Dormir fuera de esa ventana puede hacer que el sueño sea más superficial y menos restaurador, generando lo que se conoce como jet lag social: levantarse temprano entre semana y variar el horario los fines de semana. Esta desincronización, según National Geographic, se asocia con un mayor riesgo de problemas metabólicos y cardiovasculares.

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Muchas veces, el insomnio que se interpreta como una falla personal responde en realidad a ese desajuste social, no necesariamente a la falta de horas de sueño.

El insomnio muchas veces proviene de la incompatibilidad entre el reloj biológico y las exigencias sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición a la luz artificial y la fragmentación del descanso

La luz artificial durante la noche no solo retrasa el sueño, sino que también activa circuitos cerebrales que estimulan la vigilancia. Estudios recientes muestran que señales de la retina pueden alterar el ritmo circadiano e incrementar el cortisol, reduciendo la somnolencia y fragmentando el descanso.

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Buxton advierte que “la luz artificial vespertina puede retrasar la fase de sueño e incrementar la excitación”, de acuerdo con National Geographic. El brillo de una pantalla mantiene al cerebro en estado de alerta, lo que dificulta el acceso a las fases restauradoras.

Wendy Troxel, especialista del RAND (sigla en inglés de Research ANd Development, investigación y desarrollo), subraya que el principal problema no es solo el estrés, sino la pérdida de límites psicológicos al final del día. Sus pacientes expresan: “Puedo estar dormida, pero mi mente nunca se apaga por completo”. Sin señales claras de cierre, el cerebro sigue alerta, fragmentando el sueño profundo y restando eficacia a la recuperación, que deja de depender únicamente de las horas dormidas.

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Cómo mejorar la salud del sueño en la era digital

Las soluciones para un sueño reparador no exigen eliminar por completo la tecnología. Los expertos recomiendan establecer horarios uniformes al acostarse y despertarse, limitar la exposición a luces brillantes en la noche y consolidar rutinas de cierre del día.

Establecer una rutina consistente al acostarse y despertarse ayuda a mantener ciclos de sueño saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buxton destaca el valor del desprendimiento psicológico: la autenticidad de percibir que las demandas han concluido, permitiendo que el cuerpo entre plenamente en modo de recuperación. Crear señales repetidas, como apagar dispositivos, atenuar la iluminación o silenciar notificaciones, puede estabilizar el ritmo circadiano y mejorar el equilibrio fisiológico.

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La consistencia ayuda a que descienda el cortisol y se eleve la melatonina, condiciones fundamentales para el sueño profundo. Según National Geographic, no se trata de alcanzar hábitos perfectos, sino de establecer límites claros entre el día y la noche para que el cuerpo reconozca cuándo puede relajarse.

Cuando esas señales de cierre se repiten y se respetan, el organismo recupera la capacidad de autorregulación, disminuye la vigilancia interna y el sistema neurológico recobra su ritmo, devolviendo al descanso su función reparadora.